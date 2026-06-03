“Papá, tienes que volver”: el estremecedor relato del brasileño Oscar sobre el paro cardíaco que lo obligó a retirarse

Oscar se retiró del fútbol por problemas cardíacos (EFE/Marcelo Sayão)

Oscar dos Santos Emboaba Júnior reveló que estuvo clínicamente muerto durante más de dos minutos antes de escuchar la voz de su hijo que le pedía que volviera. El mediocampista brasileño de 34 años, ex figura del Chelsea, sufrió un paro cardíaco en noviembre de 2025 durante un entrenamiento con el San Pablo FC y se retiró del fútbol profesional en abril de este año tras ser diagnosticado con síncope vasovagal.

El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2025 en el centro de entrenamiento CT da Barra Funda, durante una prueba de esfuerzo en bicicleta ergométrica. La presión arterial de Oscar colapsó, el corazón se detuvo y los médicos debieron aplicar reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Fue internado en terapia intensiva y recibió el alta el 16 de noviembre.

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Al reconstruir esos instantes en una entrevista, el futbolista describió una experiencia difícil de poner en palabras. “Fue como un sueño, un sueño diferente... es difícil de explicar. Siempre había oído que cuando estás a punto de morir te ves a ti mismo. Yo no me vi, pero tuve un sueño muy bonito, donde todo era maravilloso”, declaró en diálogo con The Times.

Oscar, con su familia

Lo que lo devolvió a la conciencia fue la voz de su hijo Caio, nacido en 2016. “Solo recuerdo escuchar a mi hijo decir: ‘Papá, tienes que volver. Papá, tienes que volver’”, relató el mediocampista. El jugador también había descripto el episodio en el video difundido por el San Pablo FC: “Dos minutos, mi corazón se detuvo ahí, por unos dos minutos, más o menos dos minutos y medio. Todo el mundo dice que cuando vas a morir, sales del cuerpo. Yo tuve algunas sensaciones de esas”, señaló ante los canales oficiales del club paulista.

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El diagnóstico posterior fue síncope vasovagal, un trastorno que se produce cuando el organismo responde de forma desproporcionada ante estímulos como el estrés físico o los cambios bruscos en la circulación, lo que genera una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los especialistas descartaron una cardiopatía estructural y una arritmia maligna, pero determinaron que la condición exigía monitoreo permanente. Oscar fue sometido a una ablación cardíaca que le permitió llevar “una vida normal, no la vida de un futbolista profesional, sino una vida normal”.

Oscar Emboaba supo brillar en Brasil (Instagram: @oscar_emboaba)

El 4 de abril de 2026, el San Pablo FC anunció el retiro del jugador. El contrato que lo vinculaba al club hasta diciembre de 2027 fue rescindido de mutuo acuerdo, y Oscar renunció a la mayor parte de los ingresos que ese vínculo le garantizaba. “Quería hacer la próxima temporada, estaba pensando en cómo podría mejorar, en cómo podría ayudar más a Sao Paulo”, reconoció el futbolista, al revelar que sus planes deportivos quedaron truncados de forma abrupta. Desde su regreso al Brasileirao en enero de 2025, había disputado 21 partidos, anotado dos goles y repartido cinco asistencias.

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Oscar llegó al San Pablo en diciembre de 2024 tras ocho temporadas en China, donde vistió la camiseta del Shanghai Port desde enero de 2017. Con ese club disputó 258 partidos y se convirtió en una figura del fútbol chino; al término de su última actuación con el equipo, no pudo contener las lágrimas. Antes de emigrar a Asia, el mediocampista había desarrollado la etapa más reconocida de su carrera en el Chelsea, con el que jugó 203 partidos, anotó 38 goles y repartió 31 asistencias entre 2012 y 2017, con dos títulos de liga, una Europa League y la Copa de la Liga de Inglaterra como principales logros colectivos.

A nivel de selecciones, integró el combinado de Brasil que conquistó la Copa Confederaciones 2013 y participó en el Mundial 2014 disputado en suelo local. En ese torneo anotó el único gol de la Verdeamarela en la derrota histórica por 7 a 1 ante Alemania en semifinales. Oscar está casado desde 2011 con Ludmila, su novia de la infancia, con quien tiene dos hijos: Julia, nacida en 2014, y Caio, nacido en 2016.

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