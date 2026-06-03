Sociedad

“El Poder Judicial es machista y sexista”: la denuncia de una politóloga sobre quienes deben proteger a las mujeres

María Florencia Freijo y Carolina Barone participaron de Infobae al Regreso, donde analizaron las trabas del sistema judicial y señalaron cómo la falta de perspectiva de género afecta la protección de las mujeres en la Argentina

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María Florencia Freijo advierte sobre la falta de sistematización en la recolección de datos de femicidios en Argentina

En una entrevista con Carolina Barone, exdirectora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, y María Florencia Freijo, politóloga y escritora, se abordó en Infobae al Regreso la alarmante persistencia de los femicidios en Argentina, el contexto político y social actual y el impacto de las políticas públicas recientes.

Durante la conversación, las especialistas pusieron el foco en los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y en la necesidad de profesionalizar y despartidizar la respuesta estatal.

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La violencia de género, la principal causa de muerte violenta de mujeres en Argentina

Carolina Barone fue contundente al exponer la dimensión del problema: “La violencia de género es la principal causa de muerte violenta de las mujeres en la Argentina”. Respaldó su afirmación con datos oficiales: “En 2023 se registraron 250 víctimas de femicidios directos, y en 2024 esa cifra bajó a 228. Sin embargo, los femicidios representan un porcentaje creciente respecto al total de homicidios dolosos de mujeres”.

Barone explicó que el 70% de los homicidios dolosos de mujeres se vinculan a la violencia de género y remarcó la diferencia con otros delitos: “No matan a las mujeres en el espacio público, en contextos de robo o secuestro; las matan principalmente en su hogar, con asfixia, estrangulamiento o arma blanca, lo que hay a mano en la casa”.

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(Infobae en Vivo)
El sistema judicial argentino carece de una estructura de prevención efectiva frente a la violencia de género y femicidios (Infobae en Vivo)

La exfuncionaria precisó que la forma de contar los casos no es menor y recordó: “Hace tiempo ya que se elige dejar de hablar de femicidios y hablar solamente de homicidios dolosos de mujeres”, lo que impacta en la estadística criminal y en la capacidad de diseñar políticas efectivas de prevención.

Políticas públicas, obstáculos institucionales y el desafío de la denuncia

María Florencia Freijo, desde su mirada politológica, advirtió sobre la fragmentación y falta de sistematicidad en la recolección de datos: “El instrumento de recolección guarda un error clave: no está sistematizada la forma de relevar el dato, porque la arquitectura jurídica nacional no está preparada para documentar todo el proceso anterior al homicidio”.

A su vez, Freijo subrayó: “Se llega al dato cuando ya el femicidio ocurrió. El sistema judicial y de seguridad en Argentina funciona sobre la situación ya realizada, lamentablemente. No hay una estructura de prevención”.

Documento con estadísticas de femicidios en Argentina para 2025, mostrando 200 víctimas directas, tasas y un gráfico de evolución anual desde 2017
El 70% de los homicidios dolosos de mujeres están vinculados a la violencia de género y suelen ocurrir en el hogar (INDEC)

Ambas especialistas coincidieron en que la denuncia es un circuito incierto y desigual, atravesado por la autonomía de provincias y la interpretación judicial: “Cada jurisdicción puede tipificar los hechos de manera diferente, lo que genera subregistro y variabilidad en las cifras”, detalló Freijo.

Carolina Barone relató que en 2017 se creó un protocolo federal de investigación de femicidio, pero su aplicación fue discontinua por falta de voluntad política. “El dato muta porque se recolecta en distintas etapas y por diferentes organismos. Lamentablemente, la comparación nacional es muy difícil”, sentenció.

Educación, prevención y la urgencia de una transformación institucional

Consultadas sobre qué se puede hacer para evitar más casos como el reciente femicidio de Agostina en Córdoba, Barone no dudó: “La llave mágica para todo es la prevención, es la educación”. Llamó a involucrar a las instituciones educativas y comunitarias para detectar alertas tempranas: “Muchas veces, si falla la familia, la escuela es clave para intervenir”.

(Infobae en Vivo)
Carolina Barone destaca la importancia de la prevención y de la educación como herramientas clave contra los femicidios (Infobae en Vivo)

Freijo, en cambio, enfatizó el rol del Poder Judicial: “Argentina es un país muy politizado y el Poder Judicial es machista y sexista. No respeta ni siquiera la formación en perspectiva de género que exige la ley. Mientras no se cuestione a jueces y fiscales que incumplen su función, esto va a seguir ocurriendo aunque el sistema educativo mejore”.

Barone aportó el dato de la Encuesta de Victimización de la Ciudad de Buenos Aires: “Una de cada dos mujeres dijo haber sufrido violencia de género en 2018 y el mismo resultado se repitió en 2023. Lo que creció fue el acceso a la información y la búsqueda de ayuda: aumentó un 30% la cantidad de mujeres que se acercaron a pedir asistencia”.

En el cierre, ambas expertas llamaron a construir redes de cuidado y conciencia social, especialmente ante contextos de mayor riesgo como el Mundial de fútbol. Freijo alertó: “Hay evidencia de que en contextos de fútbol la violencia de género aumenta. Si estás en riesgo, armá redes de contención y buscá ayuda en tu círculo de confianza”.

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