Capturan a “Gato Negro”, señalado como autor intelectual de la masacre de Rigores que dejó 20 muertos

Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, fue capturado en La Ceiba por agentes de seguridad. El ministro Gerzón Velásquez confirmó la detención del principal sospechoso. (Foto: Policía Nacional)

La captura de Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, representa el primer gran avance en las investigaciones de la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, donde fueron asesinadas 20 personas el pasado 21 de mayo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes que el sospechoso fue detenido en la ciudad de La Ceiba mediante una operación coordinada por los cuerpos de seguridad del Estado, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones.

Según informó el funcionario, al momento de su captura, Mencía portaba armas de fuego e indumentaria de uso exclusivo relacionada con la Policía Nacional, elementos que han sido incorporados al expediente investigativo y que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal detrás del ataque.

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Las autoridades consideran a “Gato Negro” como el presunto autor intelectual de la matanza que dejó 20 personas fallecidas el pasado 21 de mayo en Rigores, una comunidad ubicada en la zona atlántica del país. El hecho provocó conmoción nacional debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con que fue ejecutado.

El conflicto estaría relacionado con disputas por la palma africana en Colón. Las autoridades esperan realizar nuevas capturas en los próximos días. (Foto: Policía Nacional)

De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, el crimen habría sido motivado por una venganza derivada de conflictos criminales que operan en la región.

El ministro Velásquez explicó que la acción habría sido ejecutada por un grupo de sicarios que actuó bajo planificación previa.

Por su parte, el director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce, indicó que la captura constituye el primer arresto directamente relacionado con la masacre y que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

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El jefe policial detalló que las pesquisas apuntan a que el origen del conflicto estaría vinculado a disputas por el control del robo y comercialización ilegal del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en varias comunidades del departamento de Colón.

Según explicó Ponce, en la zona operan grupos criminales dedicados al hurto de la producción de palma africana, situación que durante los últimos años ha provocado enfrentamientos violentos entre bandas rivales y ha incrementado la inseguridad para los habitantes del sector.

La captura se produjo tras varias semanas de seguimiento e inteligencia policial. Equipos forenses realizaron exhumaciones como parte de las diligencias investigativas. (Foto: Policía Nacional)

Las autoridades sostienen que la estructura criminal detrás de estos hechos habría mantenido una disputa prolongada por el control de territorios y actividades ilícitas relacionadas con este rubro agrícola, considerado uno de los principales motores económicos de la región.

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Como parte de las investigaciones, este mismo día equipos forenses realizaron exhumaciones de algunas de las víctimas de la masacre, diligencias que buscan fortalecer la recolección de evidencias y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

El ministro de Seguridad aseguró que el proceso investigativo continúa activo y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en distintos puntos del litoral atlántico para ubicar a otros presuntos responsables.

“Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos dar con la captura de otros involucrados”, manifestó el director de la DPI, quien destacó el trabajo de los equipos especializados encargados del caso.

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Las autoridades consideran a Mencía el presunto autor intelectual del crimen. (Foto: Policía Nacional)

La captura de Mencía es considerada por las autoridades como un avance significativo para llevar justicia a las familias de las víctimas y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

No obstante, los investigadores sostienen que aún quedan varios sospechosos por identificar y capturar.

Carlos Alexis Mencía será presentado ante los tribunales competentes en las próximas horas para responder por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para esclarecer por completo uno de los hechos más violentos registrados en Honduras durante el presente año.

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