La nueva canción viral del Chapu Martínez para el Mundial: “Traeme la cuarta, Messi”

El Chapu Martínez lanzó 'Traeme la cuarta, Messi', una nueva canción viral para el Mundial 2026 que enciende la previa futbolera (Video: Instagram)

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, el clima futbolero todavía no se encendía del todo en redes sociales. Pero en las últimas horas, el “Chapu” Martínez volvió a convertirse en tendencia con el lanzamiento de su nueva canción viral: “Traeme la cuarta, Messi”. El influencer recuperó la fórmula que lo catapultó a la fama durante el Mundial de Rusia 2018 (cuando improvisó el hit “Traeme la copa, Messi”) y apostó a su humor y a la nostalgia para reconquistar a la hinchada argentina y animar la previa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El video, que Chapu publicó en su cuenta oficial de Instagram, se viralizó en minutos y disparó comentarios, memes y reacciones de todo tipo. Con su estilo característico, el comediante arrancó el clip planteando una escena cotidiana: “¿Alguien se dio cuenta que faltan diez días para el mundial y no hay tema oficial? O sea, como que la gente... no hay manija. ¿Qué pasa, chicos? Saca uno un tema, no pega. Saca otro tema, no pega”, se pregunta en tono de broma. Y, fiel a su estilo, remata: “No es que yo la quiera sacar, pero…”.

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El influencer vuelve a apostar al humor y la emoción para animar a la hinchada argentina antes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá

Ahí mismo, Chapu se lanza a cantar sobre la melodía de “Puñaladas”, el popular tema de la banda chilena Amigos Artistas que se volvió viral en TikTok: “Se acerca Estados Unidos y ya siento esa energía, son las ganas de alentarte por el resto de mi vida, qué lindo, qué lindo”. A lo largo de la canción, el influencer dedica estrofas a la Scaloneta y a los jugadores que se convirtieron en nuevos ídolos de la selección: “Siento algo por las noches y al despertarme todos los días, cómo hago para decirte Scaloneta que vos sos mi vida, qué lindo, qué lindo”. La letra, entre la risa y la emoción, repasa figuras emblemáticas y guiños a la cultura futbolera nacional: “Messi, traeme la cuarta. Dibu, comete la cuarta. Leo, ganate una cuarta. Con la gambeta de Enzo, sí. Con los goles de la Araña. Cuti partiendo unas gambas. Diego y Fideo en el alma. Que sea la última de Leo. Dale como puñaladas”.

El remate del estribillo recupera la frase que lo hizo viral hace seis años y la adapta al presente: “Messi, tráeme la cuarta”. El recurso no es casual. En 2018, Chapu Martínez se convirtió en un fenómeno nacional con su hit improvisado “Traeme la copa, Messi”, que sumó millones de reproducciones y trascendió las redes para convertirse en el himno no oficial de los hinchas argentinos en Rusia. El éxito del tema fue tal que hasta Marcelo Tinelli lo compartió y felicitó al influencer por Twitter. “Genial el tema. Genial Chapu Martínez. Hitazo”, escribió el conductor en ese momento.

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La canción 'Traeme la cuarta, Messi' del Chapu Martínez revive la nostalgia del hit de 2018 y se convierte en tendencia en redes sociales (Instagram)

Desde entonces, la vida del Chapu cambió. El comediante, que hasta entonces trabajaba en una editorial jurídica para vivir y hacía videos con la ilusión de dedicarse a la comedia, vio crecer su popularidad de manera explosiva y se convirtió en influencer.

La nueva canción para el Mundial 2026 recupera el espíritu de aquel primer viral, pero suma el aprendizaje y la madurez de los años. El video, filmado en tono humorístico y con participaciones callejeras, explota en redes sociales con comentarios de todo tipo: “Volvió la magia”, “8 años guardando la remera del éxito. Messi traeme la cuarta, carajo”, “Jajaja, genio Chapu, lo estábamos necesitando. El país necesita gente como vos que nos haga reír”, se lee entre las respuestas.

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La canción ya es furor en las plataformas, y se perfila como uno de los himnos espontáneos de la hinchada argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre la nostalgia por aquel “Traeme la copa, Messi” y la ilusión renovada por levantar la cuarta estrella, Chapu Martínez volvió a hacer lo que mejor le sale: conectar con la gente, ponerle una sonrisa al fútbol y animar la previa mundialista con una dosis de alegría y humor.