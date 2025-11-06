Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar por elegir asientos: cuándo se reflejará en los precios

Se trata de una decisión que busca adaptarse a los estándares de la industria

Con el fin de alinearse al resto de la industria, Aerolíneas Argentinas anunció la implementación del cobro por la selección anticipada de asientos en sus vuelos, una medida que apunta a mejorar la eficiencia operativa de la empresa y fortalecer su sustentabilidad económica. El sistema comenzará a aplicarse próximamente.

Hasta el momento la única aerolínea del tipo legacy en la región que no cobraba por este servicio. Fuentes de la compañía explicaron que la decisión responde a seguir en línea con los estándares adoptados por las principales compañías aéreas a nivel global.

El nuevo esquema, que comenzará a regir a parte del 13 de noviembre, permitirá que los pasajeros opten por la preselección de asientos, con la posibilidad de elegir la zona del avión, el tipo de asiento —ventana o pasillo— y distinguir entre vuelos domésticos, regionales e internacionales. A partir de diciembre las agencias podrán emitirlos como ancillaries, es decir, servicio adicional.

Según detallaron desde Aerolíneas Argentinas, quienes no deseen abonar este servicio tendrán la opción de seleccionar entre los lugares disponibles al momento del check-in, sin costo alguno. De momento, no se informó cuál será la tarifa que se cobrará.

El cambio no aplicará para todas las tarifas. La empresa confirmó que en las clases ejecutivas y en las tarifas plenas del segmento turista, la preselección anticipada seguirá incluida dentro del precio.

Así, el cobro por elección anticipada afectará principalmente a quienes compren pasajes bajo categorías turista o promocionales.

En la industria aérea internacional, este tipo de cobro se ha convertido en una práctica habitual. La decisión busca alinear los servicios de la línea de bandera argentina con los procesos de modernización que otras aerolíneas ya adoptaron durante los últimos años.

La medida llega de cara a la temporada de verano donde la demanda aumentará significativamente. De todos modos, se combina con promociones relevantes para incentivar las ventas de vuelos.

Por caso, anunció la extensión de sus promociones por CyberWeek hasta el 9 de noviembre inclusive, con una mejora en el beneficio: 20% de descuento en pasajes aéreos a todos los destinos y financiación de hasta 12 cuotas sin interés para vuelos dentro del país.

“La compañía amplía así la posibilidad para que más personas puedan viajar, impulsando el turismo nacional y la conectividad entre provincias. Durante el período de CyberWeek, los pasajes podrán adquirirse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y la tarjeta de crédito utilizada“, precisaron desde Aerolíneas.

Vale mencionar que desde el inicio de la gestión de Fabián Lombardo en la compañía se viene ejecutando un fuerte proceso de reestructuración a fin de mejorar la eficiencia y sanear su balance.

En este sentido, en 2024, la aerolínea de bandera registró una ganancia contable de 271.000 millones de pesos, el primer resultado positivo desde que el Estado asumió el control mayoritario de la empresa.

A nivel EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), Aerolíneas Argentinas alcanzó un saldo favorable de 56,6 millones de dólares, una variable utilizada como referencia en la industria aerocomercial para medir la rentabilidad operativa de las compañías. Según datos oficiales, este resultado se obtuvo sin recurrir a aportes del Tesoro Nacional para gastos corrientes.

En 2023, la compañía había informado una pérdida contable de 385.000 millones de pesos, lo que implica una mejora del 170 % respecto del año anterior.

El resultado EBIT del ejercicio anterior también había sido negativo, con una pérdida de 390 millones de dólares. En comparación, la variación entre ambos años representó una mejora del 114% en este indicador.

El balance correspondiente al ejercicio 2024 fue auditado y aprobado sin salvedades por la firma internacional KPMG, según comunicó Aerolíneas Argentinas.