Estados Unidos golpea el corazón financiero digital de Irán y sanciona a cuatro exchanges de criptomonedas

En esta ilustración, tomada el 10 de septiembre de 2025, se muestran representaciones de criptomonedas REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el martes a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, y a otras tres bolsas de criptomonedas del país —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas, en la acción más directa emprendida hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida también alcanza a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro determinó que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, con más de 11 millones de usuarios registrados, manejó transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), a operadores de ransomware afiliados a esa organización y a esfuerzos del banco central iraní por acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins para sostener el rial. Según la firma de analítica blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Bloomberg estimó el mercado cripto total de Irán en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión con un argumento directo: el régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa. Sus declaraciones se enmarcan en la campaña de “presión máxima” de la administración Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves vinculados a Irán, según datos del propio OFAC.

Las sanciones llegan un mes después de que Reuters publicara una investigación que identificó a los fundadores de Nobitex como los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos registraron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, que usaron en los documentos corporativos, la vida universitaria y materiales de marketing, mientras otros parientes usaban públicamente el apellido Kharrazi. Su abuelo formó parte de la Asamblea de Expertos —el órgano que designa al líder supremo— y fue tutor de Mojtaba Khamenei, quien sucedió a su padre Ali Khamenei como líder supremo. Su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer individuo sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de la plataforma.

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En esta ilustración, tomada el 3 de noviembre de 2022, se aprecian representaciones de la criptomoneda Binance frente al logotipo de Nobitex y la bandera de Irán REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El auge de Nobitex es inseparable del bloqueo financiero que sufre Irán. El país lleva décadas excluido del sistema bancario internacional por sanciones de Estados Unidos y Europa, agravadas desde el inicio del conflicto armado con Washington y Tel Aviv en febrero. Sin acceso a SWIFT ni a la banca corresponsal, las criptomonedas se convirtieron en un canal alternativo tanto para ciudadanos que buscan protegerse de una inflación desbocada como para entidades estatales que intentan eludir el cerco occidental.

La investigación de Reuters también reveló que Nobitex siguió operando durante el apagón de internet decretado por el gobierno iraní, procesando más de 100 millones de dólares en transacciones durante la guerra, con salidas significativas de capital hacia el exterior. En abril, la empresa de stablecoins Tether congeló 344 millones de dólares en dos carteras atribuidas al banco central iraní con vínculos documentados al CGRI y a Hezbollah, en lo que TRM Labs describió como el mayor bloqueo en cadena de reservas criptográficas soberanas iraníes registrado hasta la fecha.

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Las sanciones convierten a las cuatro plataformas en entidades vetadas para cualquier institución financiera o individuo con exposición al sistema estadounidense. Quienes operen con ellas quedan en riesgo de ser designados. La medida profundiza la presión sobre Teherán en un momento en que el colapso del rial y las operaciones militares en curso sitúan al régimen en su punto de mayor fragilidad económica.