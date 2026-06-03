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Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue todo su culpa”

El influencer compartió una foto de su cuarto, recibió una avalancha de bromas por la decoración y luego mostró el mensaje que le mandó a la empresaria

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El idea y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales

Grego Rossello alteró las redes sociales al compartir una insólita polémica de su departamento que terminó salpicando a nada menos que Wanda Nara. Todo comenzó cuando el influencer mostró en sus stories de Instagram una imagen de su cama, con un edredón color bordó oscuro que generó una catarata de comentarios, debates y memes entre sus seguidores y amigos. El propio Grego reconoció que no esperaba semejante repercusión y, fiel a su estilo descontracturado, le echó la culpa a Wanda por no pasarle la marca del edredón que le había gustado en una de sus historias.

Grego Rossello desató una fuerte polémica en redes sociales al mostrar el acolchado bordó de su dormitorio en Instagram
Grego Rossello desató una fuerte polémica en redes sociales al mostrar el acolchado bordó de su dormitorio en Instagram
La foto del edredón bordó generó debates, memes y comentarios virales sobre decoración y estilo en la comunidad de seguidores
La foto del edredón bordó generó debates, memes y comentarios virales sobre decoración y estilo en la comunidad de seguidores
Influencers y usuarios compararon la habitación de Grego con célebres figuras como Hugh Hefner, Sandro o Leo Mattioli por el estilo del edredón
Influencers y usuarios compararon la habitación de Grego con célebres figuras como Hugh Hefner, Sandro o Leo Mattioli por el estilo del edredón

Todo empezó de la manera más inocente: el presentador de Ferné con Grego (Telefe) subió la foto de su dormitorio y preguntó a sus seguidores si era “muy polémico el bordó”. “Me gustaba que haga juego con las mesas de luz. Pero parece el cuarto de Hugh Hefner”, bromeó, abriendo una encuesta para saber si la su comunidad bancaba el color o si, como temía, era demasiado jugado. Por si acaso, admitió que también lo había comprado en gris “por las dudas”.

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La reacción fue inmediata y feroz. Los mensajes iban desde el elogio (“Hermoso, pero parece cama de telo”) hasta la crítica despiadada (“Es un espanto. Perdón. Pero parece buena calidad jajajaja”; “Un horror”; “Me da a telo”). Algunos seguidores lo acusaron de haber montado un prostíbulo, otros sugirieron que era la habitación de Sandro, Leo Mattioli o “un telo low cost”. Incluso, sex shops lo contactaron por privado para ofrecerle juguetes y productos para “ese telo”, a lo que el conductor respondió entre risas: “¡Es mi cuarto lpm no es un telo!”.

El presentador de Ferné con Grego (Telefe) admitió haber comprado también un acolchado gris ante la presión y críticas por el color
El presentador de Ferné con Grego (Telefe) admitió haber comprado también un acolchado gris ante la presión y críticas por el color
Lo que arrancó como una duda de decoración terminó en críticas, chistes y consejos de todo tipo
Lo que arrancó como una duda de decoración terminó en críticas, chistes y consejos de todo tipo
Grego Rossello compartió con humor los ingeniosos mensajes de sus seguidores y la intervención graciosa de su propia madre sobre la decoración
Grego Rossello compartió con humor los ingeniosos mensajes de sus seguidores y la intervención graciosa de su propia madre sobre la decoración

El propio influencer no pudo evitar reírse de la cantidad de mensajes y del ingenio de la gente: “Récord de mi Instagram, la cantidad de gente que votó por el acolchado horrendo. Son malos, ¿eh? Porque si pongo algo lindo, no aguanta nadie. Pongo algo feo, cómo me dan, hijos de p...”.

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La polémica siguió cuando Grego decidió probar con distintas luces y estilos de fotografía. “Con la luz cálida no queda tan chillón y me gusta bastante. Pero con la luz de día realmente es un telo”, admitió, compartiendo otra imagen de la habitación teñida de rojo intenso. “Con esta luz encima que puse ahora, realmente es el cuarto de Christian Gray del tercer cordón del conurbano. A mí me gusta. Me la banco”, sentenció, aceptando con humor el veredicto popular.

La votación en Instagram y los mensajes que comparaban el cuarto con un “telo” aceleraron el cambio de plan
La votación en Instagram y los mensajes que comparaban el cuarto con un “telo” aceleraron el cambio de plan
La imagen que compartió en sus stories de Instagram provocó una catarata de comentarios, debates y memes
La imagen que compartió en sus stories de Instagram provocó una catarata de comentarios, debates y memes

Entre los consejos de sus seguidores, uno se destacó por intentar “salvar” la decoración: “Combínalo con más almohadas de color gris y tal vez una manta en los pies”. Rossello no tardó en confesar que había comprado un acolchado gris de repuesto, cediendo ante la presión de la comunidad y de su propia madre, que intervino a través de un mensaje: “¡No compres solo! Volando llegó el gris. Es re lindo”. El influencer, resignado, replicó: “Tengo 34 años, puedo comprar solo”.

La historia dio un giro inesperado cuando el creador de contenido mostró la conversación privada que mantuvo con Wanda Nara. Todo había comenzado días antes, cuando Wanda subió una foto de uno de los cuartos de su casa y Grego, rápido de reflejos, aprovechó la excusa del edredón para escribirle: “Hola Wan, vi la historia del cuarto en tu casa. ¿Te puedo preguntar de dónde es el edredón? Y de paso si tenías ganas que vayamos a tomar algo juntos”. Wanda, lejos de esquivarlo, le siguió el juego: “Ja, ja,ja. Es hermoso el edredón. Pero no sé si me decís de verdad o es una excusa ja, ja, ja, ja”. Rossello respondió con honestidad: “Me encantó el edredón”.

El humorista confesó que su consulta a Wanda Nara sobre la marca del edredón originó un intercambio divertido y viral en redes sociales
El humorista confesó que su consulta a Wanda Nara sobre la marca del edredón originó un intercambio divertido y viral en redes sociales
Sex shops aprovecharon la viralización para ofrecerle productos y juguetes a Grego Rossello tras la polémica por su cuarto
Sex shops aprovecharon la viralización para ofrecerle productos y juguetes a Grego Rossello tras la polémica por su cuarto

El intercambio, que el influencer compartió con sus seguidores, terminó viralizándose y desató una ola de especulaciones sobre si realmente había habido un coqueteo o si todo quedó en una divertida anécdota virtual. “Después les cuento si funcionó la del edredón”, bromeó el humorista.

Fiel a su estilo, Grego cerró la secuencia con un mensaje que resumió la experiencia: “Fue todo culpa de Wanda que no me pasó su marca de edredón”.

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