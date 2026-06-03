Buscaban a tres motochorros que robaron una camioneta y encontraron un desarmadero clandestino en La Matanza

Una cámara de seguridad registró el momento en el que la víctima fue asaltada

Un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Norte 1ª de San Justo derivó en la detención de dos delincuentes y el posterior hallazgo de un desarmadero clandestino presuntamente vinculado a robos automotores. Durante el allanamiento se secuestraron autopartes de vehículos con pedido de secuestro activo, motocicletas robadas y elementos sustraídos durante el asalto que originó la investigación.

Todo comenzó luego del robo a mano armada de un Peugeot 2008 gris, en la intersección de las calles Jujuy y Cisneros, en el partido de La Matanza. Allí, tres motochorros que se movilizaban en dos rodados interceptaron a una mujer de 53 años que etsaba por entar a su casa y, bajo amenazas con armas de fuego, le robaron el vehículo y otras pertenencias.

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En el video que encabeza la nota se observa el momento en que los asaltantes intimidaron a la víctima para concretar el robo. En apenas segundos, escaparon con la camioneta y los objetos sustraídos.

Los detenidos: Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años; y Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años

Las tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo permitieron identificar el domicilio donde presuntamente ocultaban las motos utilizadas en el hecho y parte del botín.

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Durante el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 y la UFI N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda, los policías aprehendieron a Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años. Además, secuestraron un teléfono celular Samsung S23 perteneciente a la víctima y la llave de encendido de la Peugeot robada.

Sin embargo, el procedimiento reveló algo más: en el inmueble funcionaba un desarmadero clandestino. Allí los efectivos encontraron más de 20 llaves de ignición, 20 puertas, 15 capots, 30 paragolpes, cinco motores y seis cajas de cambios, además de una importante cantidad de autopartes.

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Durante el operativo también fueron secuestradas piezas correspondientes a vehículos con pedido de secuestro activo. Entre ellos, un Fiat 500, una Dodge Journey, un Toyota Etios, un Chevrolet Meriva y un Honda Legend, todos denunciados por robo o hurto en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Desarticularon un desarmadero ilegal y detuvieron a dos sospechosos por robo automotor

Los investigadores además hallaron diez butacas, llantas de distintos modelos, una chapa patente vinculada a otra causa y numerosas autopartes de automóviles y motocicletas.

Por otra parte, secuestraron dos motos: una Honda GLH azul sin dominio colocado y una Kawasaki Versys blanca y negra que registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado el pasado 29 de mayo en el partido de Morón.

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Las dos motos secuetsradas. Una registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado el pasado 29 de mayo en el partido de Morón

La causa avanzó horas después con la detención de Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años, identificado por los investigadores como el conductor de una de las motocicletas utilizadas durante el robo del Peugeot.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Ruiz Saez quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego no habida. El fiscal Borda dispuso su detención y ordenó las diligencias de rigor.

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