Economía

Aerolíneas Argentinas anunció el primer plan de inversión con fondos propios de su historia: sumará 18 aviones nuevos

La compañía aérea implementará un plan de modernización sin precedentes, financiado íntegramente con recursos propios, que incluye también el desembolso de USD 65 millones para mejoras en cabinas y conectividad

Guardar
Las nuevas aeronaves se sumarán
Las nuevas aeronaves se sumarán a la flota bajo la modalidad de leasing operativo

La modernización de la flota de Aerolíneas Argentinas avanza con un ambicioso plan de inversión que, por primera vez en la historia de la compañía, se financiará íntegramente con fondos propios, según detalló esta tarde la aérea.

La iniciativa contempla la incorporación de dieciocho nuevas aeronaves y una inversión superior a USD 65 millones destinada a la mejora de asientos y conectividad, con el objetivo de elevar la experiencia de viaje, optimizar la rentabilidad y fortalecer la posición de la empresa tanto en el mercado nacional como internacional.

El componente central de este programa es la llegada de 4 Airbus A330neo, un modelo reconocido por su fiabilidad en rutas de largo alcance. La transición hacia estos aviones representa una evolución lógica para la compañía, ya que los A330neo comparten la mayoría de sus repuestos, simuladores y sistemas de entrenamiento técnico con los actuales A330ceo de la flota.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas
Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas (Gustavo Gavotti)

Además, el plan prevé la renovación de los interiores de cabina de los A330ceo en operación, lo que permitirá a la empresa contar con una flota de largo alcance más eficiente y confortable, incrementando el atractivo para los pasajeros y mejorando los márgenes de rentabilidad.

En el segmento de vuelos de mediano alcance y cabotaje, la estrategia incluye la incorporación de 14 Boeing 737 MAX: 2 unidades del modelo MAX8, 4 del MAX9 y 8 del MAX10. La familia MAX ha demostrado un desempeño destacado a nivel global y dentro de la propia Aerolíneas Argentinas, que ya opera quince MAX8. La llegada de los modelos MAX9 y MAX10 permitirá aumentar la rentabilidad en rutas de alta demanda dentro del país y hacia destinos regionales, consolidando la capacidad operativa de la empresa.

Estas nuevas aeronaves se sumarán a la flota bajo la modalidad de leasing operativo, un mecanismo que otorga flexibilidad para avanzar en la modernización sin comprometer la solidez financiera de la compañía. Esta fórmula posibilita un rápido incremento de la capacidad operativa y una mejora sustancial en el producto ofrecido a los pasajeros.

“Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad" (Lombardo)

El presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, destacó la relevancia de este proceso al afirmar: “Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios. Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros que ya reconocen en nuestra compañía una calidad de servicio superior en la región”.

Lombardo añadió: “Este plan significa una capitalización de la compañía a través de la toma de posiciones en órdenes por las dieciocho aeronaves, una acción que fortalecerá nuestra posición dentro del mercado local e internacional”.

El proyecto contempla, en una segunda fase, la instalación de conectividad Wi-Fi en toda la flota. La primera etapa se implementará en los aviones de largo alcance (A330), para luego extenderse a las flotas regional y doméstica (Boeing 737 y Embraer 190). El inicio de este servicio está programado para 2027.

El año 2025 marcará otro hito para la empresa, ya que será el primero desde la recuperación estatal del control accionario en el que Aerolíneas Argentinas no recibirá aportes del Tesoro Nacional. Entre 2008 y 2023, la compañía registró pérdidas promedio de USD 400 millones anuales, una tendencia revertida en 2024 con el primer resultado operativo positivo (EBIT) de USD 56,6 millones, cifra confirmada en el balance auditado por la consultora KPMG. Para 2025, la proyección es duplicar ese resultado.

Aerolíneas Argentinas cuenta con una flota de 83 aeronaves, compuesta por 10 Airbus A330-200 CEO, 15 Boeing 737 MAX 8, 28 Boeing 737-800, 4 Boeing 737-700, 24 Embraer E190, y 2 cargueros Boeing 737-800. Esta cifra contempla el ingreso de un MAX8 en los próximos días.

Temas Relacionados

Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo Airbus A330neo Boeing 737 MAX Conectividad Wi-FiÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Las pymes, el consumo, la macro y las nuevas generaciones en un evento para empresas del Banco Ciudad

En un seminario de la entidad porteña, especialistas analizaron el presente económico y las tensiones que atraviesan a las pequeñas y medianas compañías

Las pymes, el consumo, la

Jornada financiera: bajó el dólar y la Bolsa encadenó la tercera suba seguida

La divisa cerró a $1.475 en el Banco Nación y en el mercado mayorista cedió a $1.450 tras cinco ruedas seguidas de suba. El S&P Merval ganó 1,2% y volvió a sobrepasar los 3.000.000 puntos

Jornada financiera: bajó el dólar

La cadena de supermercados Día inauguró un espacio gastronómico en el Movistar Arena

La marca lanzó un innovador punto de encuentro en uno de los recintos más concurridos del país y se convierte en pionera en el sector al instalar un punto de venta de productos listos para consumir

La cadena de supermercados Día

En medio del auge de deuda corporativa, lanzan un fideicomiso para financiar el único proyecto activo de cobre en la Argentina

La flamante herramienta canaliza financiamiento privado a una planta de cobre en Jujuy, avalada por un esquema de garantías en bonos del Tesoro y la venta anticipada a una multinacional

En medio del auge de

¿Nueva tensión?: hay dudas en el equipo económico sobre la capacidad de pago de las provincias que se endeudan en el exterior

A pesar de que Javier Milei lo festejó, algunos sectores del Gobierno no están cómodos con que los distritos coloquen deuda en moneda extranjera. Las definiciones sobre Ingresos Brutos

¿Nueva tensión?: hay dudas en
DEPORTES
La inversión de Cristiano Ronaldo

La inversión de Cristiano Ronaldo que sorprendió al mundo del deporte: “Representa valores en los que creo”

“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

De huir de la guerra a brillar en el tenis: la historia de la ucraniana que conquistó Tucumán, jugó el Argentina Open y ya es top 100

La AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes y sancionó a los futbolistas por el pasillo contra Rosario Central

Argentina cerró la fase de grupos del primer Mundial de Futsal femenino con puntaje ideal: goleó 5-1 a Filipinas

TELESHOW
La irónica respuesta de Mario

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos

El oficio olvidado que alimentó a miles de gatos en Londres y sentó las bases de los mercados de mascotas

El presidente de Siria prometió atender las demandas de las protestas alauitas: “Son legítimas”

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua