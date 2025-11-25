Foro Económico Argentino-Israelí: Milei prepara un viaje a Israel en 2026 para completar la mudanza de la embajada local a Jerusalén

El Canciller argentino Pablo Quirno y su par israelí, Gideon Sa’ar

El Gobierno de Javier Milei prepara una visita oficial del mandatario a Israel para abril o mayo de 2026 para completar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén.

El anuncio fue realizado este miércoles por el Canciller argentino Pablo Quirno y por su par israelí, Gideon Sa’ar, en el marco de sus discursos de apertura en el Foro Económico Argentino-Israel que se celebra esta tarde en el Palacio Libertad.

Ambos cancilleres abrieron el Foro Económico Argentino-Israelí

“Vamos a trabajar, a través de una invitación que me hizo el canciller hoy a la mañana, para ir a Israel en febrero del 2026. Estamos trabajando también en una nueva visita oficial del Presidente, donde vamos a terminar de completar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén”, dijo Quirno en el evento que busca potenciar las relaciones comerciales entre ambos países.

“Ministro, esperamos con interés su visita a Israel en febrero. Espero que podamos avanzar en estos tres meses y que luego contribuyamos a que sea una visita exitosa. Además el presidente Milei inaugurará la nueva embajada en Jerusalén, la capital de David”, ratificó Sa’ar.

Sobre la fecha del viaje presidencial y el cambio de locación de la embajada local, que está previsto que pase de Tel Aviv a Jerusalén, el diplomático israelí precisó ante Infobae: “Esperemos que sea en abril o mayo, con la ayuda de Dios”.

Noticia en desarrollo