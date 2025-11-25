Política

Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada y crece la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén

El presidente argentino mantuvo un encuentro clave con Gideon Sa’ar, quien llegó acompañado de empresarios y con una agenda centrada en inversiones, cooperación diplomática y homenajes a víctimas del terrorismo

Guardar
Empresarios israelíes acompañan al canciller
Empresarios israelíes acompañan al canciller Sa’ar en busca de nuevas oportunidades de inversión en Argentina y la región (Presidencia)

El presidente Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó a la Argentina con una agenda que busca continuar reforzando el vínculo bilateral entre ambos países y que llega hasta homenajes a las víctimas de los atentados terroristas contra la embajada israelí y la AMIA, ocurridos en Buenos Aires en la década de 1990. La visita, enmarcada en una gira latinoamericana, incluye también una nutrida agenda empresarial y actividades con la comunidad judía local.

El funcionario israelí arribó este martes a Buenos Aires acompañado por un grupo de empresarios de su país interesados en explorar oportunidades de inversión en la región. Durante el primero de los dos días de estadía, Sa’ar tenía como principal tema de agenda la reunión en la Casa Rosada por el Presidente, además de reuniones en el Palacio San Martín con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La agenda contempla encuentros con figuras clave del Poder Ejecutivo y Legislativo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros salientes de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri.

Reunión de Javier Milei con
Reunión de Javier Milei con el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. (Presidencia)

El canciller también dialogará con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, quienes presiden la comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente.

Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Sa’ar como invitado de honor en actos conmemorativos dedicados a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994. Estos homenajes subrayan la memoria compartida y el compromiso con la lucha contra el terrorismo. En el marco de estas actividades, el canciller ofrecerá un discurso durante la celebración del 90º aniversario de la DAIA, ante funcionarios y miembros de la comunidad judía argentina.

Como parte de los festejos, la DAIA organizó un concierto en el Teatro Colón el miércoles a las 20:00, donde se interpretará una ópera de Verdi para conmemorar “nueve décadas de compromiso con la memoria, la diversidad y los valores”. Este evento reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades, consolidando el vínculo entre ambas comunidades.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, también viajó a Buenos Aires para acompañar a Sa’ar. Antes de su partida, mantuvo conversaciones con representantes del Keren Kayemeth LeIsrael para avanzar en el proyecto de erigir un monumento en Jerusalén en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, una iniciativa que refuerza la cooperación en materia de memoria y derechos humanos.

En el plano diplomático, uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral es la decisión del presidente Milei de trasladar en 2026 la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo el derecho de Israel a establecer su capital en esa ciudad. Esta medida, que ya han adoptado Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, recientemente, Paraguay, representa un gesto de alineamiento internacional más importantes que quiere terminar de establecer la gestión libertaria.

La gira de Sa’ar incluyó una escala previa en Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña. En Asunción, el canciller participó en una sesión conjunta extraordinaria del Congreso, convocada especialmente para su visita, y contará con la intervención de los titulares de la Cámara de Representantes, Raúl Latorre, y del Senado, Basilio Núñez. Además, fue recibido por su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, antes de partir hacia Buenos Aires.

Al referirse a los fines de su viaje, Sa’ar expresó: “Los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones bilaterales y económicas entre Israel y sus socios en América Latina”. El canciller subrayó la relevancia de los vínculos con la región al afirmar: “Buscamos profundizar nuestros lazos con Argentina y Paraguay, dos de los mayores amigos de Israel en el mundo, es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay han apoyado firmemente a Israel durante los últimos dos años de la guerra y continúan apoyándolo firmemente en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales”.

Temas Relacionados

Javier MileiIsraelJerusalénAMIAÚltimas noticiasGideon Sa’ar

Últimas Noticias

Carlos Presti pasará a disponibilidad y no presentará su retiro militar para asumir como ministro de Defensa

Lo confirmaron fuentes oficiales. En el Gobierno apoyaron que el jefe del Ejército adopte ese esquema, que es una suerte de licencia de su servicio efectivo

Carlos Presti pasará a disponibilidad

Avanza la negociación entre Jorge Macri y LLA por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño busca que la administración nacional cancele una deuda de $274.000 millones, y que incluya en el proyecto de Presupuesto 2026 un ítem que garantice un pago semanal. Hoy por la tarde se reunirán los equipos técnicos

Avanza la negociación entre Jorge

Los empresarios también reclaman ser escuchados en el debate por la reforma laboral

Mientras el Gobierno prepara una reforma laboral clave, el avance de la informalidad expone un mercado fracturado y un sector privado paralizado

Los empresarios también reclaman ser

Promueven una “Ley Anti Moyano” en la Legislatura porteña para que no se paguen indemnizaciones indebidas

Lo impulsa el legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, que insistirá en la Legislatura de CABA en una iniciativa que impide resarcimientos a los trabajadores de recolección de residuos, como reclama el Sindicato de Camioneros

Promueven una “Ley Anti Moyano”

Javier Milei encabezó la entrega de Sables las Fuerzas Armadas y se mostró con el flamante ministro de Defensa

Carlos Presti reemplazará a Luis Petri, quien asumirá su banca en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre

Javier Milei encabezó la entrega
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La broma viral de Mau

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge