Economía

Analistas advierten sobre la vulnerabilidad del esquema cambiario por la mínima brecha entre el dólar mayorista y el techo de la banda

La diferencia de menos de $100 plantea riesgos ante posibles shocks internos o externos. En la última semana la cotización se ubicó por debajo del umbral de $1.500 que el ministro Luis Caputo consideró adecuado

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que estaba cómodo con un dólar a $1.500. Superada la incertidumbre política, el dólar mayorista registró una fuerte baja (Foto: Reuters)

En la previa de las elecciones y durante las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos para la compra de pesos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que estaba cómodo con un dólar a $1.500. Superada la incertidumbre política, el dólar mayorista registró una fuerte baja y luego se estabilizó, situándose por debajo del techo de la banda de flotación sin intervención. Para los analistas hay varios factores que podrían sostener estos valores.

“Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, aseguró el ministro el 23 de octubre. Sin embargo, el lunes último la cotización mayorista cayó hasta $1.387 y luego volvió a subir en torno de $1.425, por debajo del umbral mencionado, lo que genera dudas sobre la intención del equipo económico: permitir que suba o mantenerlo en los valores actuales.

Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, existe un régimen cambiario no declarado: “una banda dentro de la banda”. Detalló que cuando el mayorista baja de $1.400, el Tesoro compra reservas y $1.500 es el techo tolerado.

Existe un régimen cambiario no declarado: “una banda dentro de la banda” (Delgado)

Delgado dijo a Infobae: “Hasta que haya algún tipo de anuncio más estructural vinculado a la recompra de deuda y eventualmente a un repo (con menos expectativa que el original de los bancos privados), va a seguir siendo esa la tónica del tipo cambio”.

En este contexto, trascendió en las últimas horas del jueves una noticia de The Wall Street Journal sobre la suspensión del plan de rescate de bancos estadounidenses por otros USD 20.000 millones, y que se negocia ahora por USD 4.000 millones de cara a los primeros vencimientos de 2026.

La versión difundida por la red social X, fue respondida por el propio Caputo ante la pregunta de un usuario: “¿Qué es esto?” “Una excelente pregunta”. No hubo declaraciones oficiales posteriores. Desde el último viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, la city porteña esperaba que se iniciara la recompra de deuda soberana bajo el programa “Deuda por educación”, anunciado por el ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hoy canciller.

El Tesoro solo cuenta con
El Tesoro solo cuenta con $4,4 billones y la semana que viene enfrenta vencimientos por $14 billones de deuda pública (Foto: Reuters)

Según Leo Anzalone, fundador del Centro de Estudios Políticos y Económicos,“Cuando Caputo dijo que se sentía cómodo con un dólar en torno a $1.500, estaba dando una señal de referencia, no un valor operativo diario”. La baja momentánea a la zona de los $1.385 respondió a mayor oferta por factores como el mayor volumen de obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas, el ingreso estacional de la liquidación de exportaciones de la cosecha fina y un mercado financiero dispuesto a dolarizar formalmente flujos de inversión.

“Un dólar por debajo de $1.400 no luce como nivel de equilibrio sostenible, advirtió Anzalone, ya que a ese precio se empieza a ver demanda”. En este escenario, el Tesoro aprovecha para recomprar reservas para cubrir vencimientos.

No obstante, el nivel de depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas sumaba $4,4 billones al 17 de noviembre, mientras que la semana próxima la Secretaría de Finanzas, encabezada por Leandro Lew, enfrenta vencimientos de deuda pública por $14 billones.

Un dólar por debajo de $1.400 no luce como nivel de equilibrio sostenible (Anzalone)

Desde la consultora Audemus, el economista y socio fundador, Gonzalo Guiraldes, resalta que la oferta de dólares financieros privados -obligaciones negociables, préstamos en moneda extranjera- sostendrá el dólar por debajo de $1.500. “La volatilidad quedará acotada entre $1.400 y $1.500”, estimó.

No prevén una cotización mayorista en el techo de la banda que lleve al BCRA a vender reservas internacionales, actualmente cercanas a USD 41.000 millones.

Respecto a la oferta de divisas de los sectores exportadores, Guiraldes destacó, según el último informe de noviembre del Banco Mundial, que el precio internacional de la soja podría rondar en 2026 los USD 400 la tonelada y el petróleo a los USD 60 el barril.

La provincia de Santa Fe
La provincia de Santa Fe se prepara para salir a colocar entre 800 y 1.000 millones de dólares, ya cuenta con la autorización de Nación

Un informe de la consultora Invecq, reveló que, en lo que va de noviembre y previo a la colocación de USD 600 millones por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a una tasa del 7,8% anual, las obligaciones negociables sumaron cerca de USD 3.000 millones.

Vulnerabilidad ante shocks y reservas en debate

Algunos analistas consideran que la brecha entre el dólar mayorista y el techo de banda es limitada, lo que expone al régimen cambiario a eventuales shocks internos o externos. El jueves, el mayorista con una suba diaria de $18,5, terminó en $1.425. Mientras que el techo de la banda se ubicó en $1.505,98, con una diferencia menor a 100 pesos.

El presidente del Banco Central,
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que la compra de reservas estaba atada a la evolución del programa económico (Foto: Reuters)

Este esquema complica la acumulación de reservas. Con el objetivo de privilegiar la baja de la inflación, el equipo económico solo puede adquirir reservas si el mayorista toca el piso de la banda, que hoy se ubica en $928,25. Aunque para Luis Caputo el objetivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD -2.600 millones a diciembre perdió relevancia tras el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos, los economistas siguen sosteniendo la necesidad de comprar.

En la Conferencia Industrial de la última semana, el expresidente del BCRA, Martín Redrado, fue terminante tras la exposición de Caputo: “La política monetaria y cambiaria que se necesita es la de acumulación de reservas, más allá de discutir las bandas”, subrayó. Explicó que las reservas actúan de manera anticíclica para mitigar la volatilidad, al igual que Brasil cuando el real subió a 6,2 por dólar y su banco central utilizó USD 30.000 millones de los USD 350.000 millones que disponía.

Bandas cambiarias no oficiales, intervención selectiva y un mercado atento a las señales mixtas delinean el escenario actual, donde la estabilidad del dólar mayorista depende de maniobras institucionales y del contexto internacional.

Temas Relacionados

Luis CaputoDólarBandasExportacionesEstados Unidos

Últimas Noticias

Dos bancos subieron las tasas de sus créditos hipotecarios UVA: cuánto cobra cada entidad en noviembre

Los entes bancarios siguen ajustando sus números en función de la demanda, las expectativas inflacionarias y las estrategias de sus competidores

Dos bancos subieron las tasas

El Tesoro de Estados Unidos confirmó que transfirió USD 872 millones a la Argentina para pagarle al FMI

Los datos fueron confirmados oficialmente por la Secretaría norteamericana. El respaldo financiero de la gestión de Donald Trump a Javier Milei fue clave para que el gobierno argentino afrontara la escasez de reservas

El Tesoro de Estados Unidos

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% en Wall Street y el riesgo país superó los 650 puntos

Versiones cruzadas sobre el financiamiento para la Argentina impactaron en los bonos, que perdieron 0,9%. El S&P Merval restó 3,1%. Aunque el mercado de cambios no operó, el dólar CCL avanzó a $1.503

Jornada financiera: las acciones argentinas

Con la presencia de Milei, el Gobierno realizará la “Argentina Week” en Nueva York

La embajada argentina en Estados Unidos organizará un encuentro de tres días junto a bancos y fondos internacionales para presentar oportunidades de inversión

Con la presencia de Milei,

Ante la suba del riesgo país, Caputo aseguró que nunca hablaron con bancos de un rescate para la Argentina

El ministro de Economía salió al cruce de la noticia que aseguraba que un grupo de entidades bancarias frenaron un crédito por USD 20.000 millones para el país

Ante la suba del riesgo
DEPORTES
Fernando Puma Martínez vs. Jesse

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

Vélez recibirá a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Central Córdoba y San Lorenzo buscarán un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn jugarán la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Evangelina Anderson confesó por qué

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Crononutrición: por qué es importante

Crononutrición: por qué es importante el horario del desayuno en la salud y longevidad de los adultos mayores

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un estudio identificó el impactante secreto detrás de los movimientos de las serpientes

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela