Analistas advierten sobre la vulnerabilidad del esquema cambiario por la mínima brecha entre el dólar mayorista y el techo de la banda

En la previa de las elecciones y durante las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos para la compra de pesos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que estaba cómodo con un dólar a $1.500. Superada la incertidumbre política, el dólar mayorista registró una fuerte baja y luego se estabilizó, situándose por debajo del techo de la banda de flotación sin intervención. Para los analistas hay varios factores que podrían sostener estos valores.

“Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, aseguró el ministro el 23 de octubre. Sin embargo, el lunes último la cotización mayorista cayó hasta $1.387 y luego volvió a subir en torno de $1.425, por debajo del umbral mencionado, lo que genera dudas sobre la intención del equipo económico: permitir que suba o mantenerlo en los valores actuales.

Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, existe un régimen cambiario no declarado: “una banda dentro de la banda”. Detalló que cuando el mayorista baja de $1.400, el Tesoro compra reservas y $1.500 es el techo tolerado.

Delgado dijo a Infobae: “Hasta que haya algún tipo de anuncio más estructural vinculado a la recompra de deuda y eventualmente a un repo (con menos expectativa que el original de los bancos privados), va a seguir siendo esa la tónica del tipo cambio”.

En este contexto, trascendió en las últimas horas del jueves una noticia de The Wall Street Journal sobre la suspensión del plan de rescate de bancos estadounidenses por otros USD 20.000 millones, y que se negocia ahora por USD 4.000 millones de cara a los primeros vencimientos de 2026.

La versión difundida por la red social X, fue respondida por el propio Caputo ante la pregunta de un usuario: “¿Qué es esto?” “Una excelente pregunta”. No hubo declaraciones oficiales posteriores. Desde el último viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, la city porteña esperaba que se iniciara la recompra de deuda soberana bajo el programa “Deuda por educación”, anunciado por el ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hoy canciller.

El Tesoro solo cuenta con $4,4 billones y la semana que viene enfrenta vencimientos por $14 billones de deuda pública (Foto: Reuters)

Según Leo Anzalone, fundador del Centro de Estudios Políticos y Económicos,“Cuando Caputo dijo que se sentía cómodo con un dólar en torno a $1.500, estaba dando una señal de referencia, no un valor operativo diario”. La baja momentánea a la zona de los $1.385 respondió a mayor oferta por factores como el mayor volumen de obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas, el ingreso estacional de la liquidación de exportaciones de la cosecha fina y un mercado financiero dispuesto a dolarizar formalmente flujos de inversión.

“Un dólar por debajo de $1.400 no luce como nivel de equilibrio sostenible, advirtió Anzalone, ya que a ese precio se empieza a ver demanda”. En este escenario, el Tesoro aprovecha para recomprar reservas para cubrir vencimientos.

No obstante, el nivel de depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas sumaba $4,4 billones al 17 de noviembre, mientras que la semana próxima la Secretaría de Finanzas, encabezada por Leandro Lew, enfrenta vencimientos de deuda pública por $14 billones.

Desde la consultora Audemus, el economista y socio fundador, Gonzalo Guiraldes, resalta que la oferta de dólares financieros privados -obligaciones negociables, préstamos en moneda extranjera- sostendrá el dólar por debajo de $1.500. “La volatilidad quedará acotada entre $1.400 y $1.500”, estimó.

No prevén una cotización mayorista en el techo de la banda que lleve al BCRA a vender reservas internacionales, actualmente cercanas a USD 41.000 millones.

Respecto a la oferta de divisas de los sectores exportadores, Guiraldes destacó, según el último informe de noviembre del Banco Mundial, que el precio internacional de la soja podría rondar en 2026 los USD 400 la tonelada y el petróleo a los USD 60 el barril.

La provincia de Santa Fe se prepara para salir a colocar entre 800 y 1.000 millones de dólares, ya cuenta con la autorización de Nación

Un informe de la consultora Invecq, reveló que, en lo que va de noviembre y previo a la colocación de USD 600 millones por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a una tasa del 7,8% anual, las obligaciones negociables sumaron cerca de USD 3.000 millones.

Vulnerabilidad ante shocks y reservas en debate

Algunos analistas consideran que la brecha entre el dólar mayorista y el techo de banda es limitada, lo que expone al régimen cambiario a eventuales shocks internos o externos. El jueves, el mayorista con una suba diaria de $18,5, terminó en $1.425. Mientras que el techo de la banda se ubicó en $1.505,98, con una diferencia menor a 100 pesos.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que la compra de reservas estaba atada a la evolución del programa económico (Foto: Reuters)

Este esquema complica la acumulación de reservas. Con el objetivo de privilegiar la baja de la inflación, el equipo económico solo puede adquirir reservas si el mayorista toca el piso de la banda, que hoy se ubica en $928,25. Aunque para Luis Caputo el objetivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD -2.600 millones a diciembre perdió relevancia tras el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos, los economistas siguen sosteniendo la necesidad de comprar.

En la Conferencia Industrial de la última semana, el expresidente del BCRA, Martín Redrado, fue terminante tras la exposición de Caputo: “La política monetaria y cambiaria que se necesita es la de acumulación de reservas, más allá de discutir las bandas”, subrayó. Explicó que las reservas actúan de manera anticíclica para mitigar la volatilidad, al igual que Brasil cuando el real subió a 6,2 por dólar y su banco central utilizó USD 30.000 millones de los USD 350.000 millones que disponía.

Bandas cambiarias no oficiales, intervención selectiva y un mercado atento a las señales mixtas delinean el escenario actual, donde la estabilidad del dólar mayorista depende de maniobras institucionales y del contexto internacional.