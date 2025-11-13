Quirno se reúne con Marco Rubio para fortalecer la relación y analizar la situación en América Latina

Pablo Quirno y Marco Rubio se encuentran en Washington para profundizar la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Pablo Quirno y Marco Rubio se encuentran para fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos y analizar la compleja situación en América Latina, atravesada por la crisis política en Venezuela y la permanente ofensiva comercial de China.

La cita diplomática es a las 1530 (hora de Washington) en el Departamento de Estado, y el canciller concurrirá junto al embajador argentino Alec Oxenford. Será la última actividad oficial de Quirno antes de regresar a Buenos Aires.

El canciller arribó a DC en la mañana de ayer y completó una intensa actividad que incluyó una reunión con Jamieson Greer -titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, USTR- e importantes inversores con fuertes intereses en Argentina.

El cónclave con Greer era importante para conocer el estado de situación del acuerdo comercial con Estados Unidos, que en términos prácticos ya tiene su framework consensuado.

El canciller llegó al USTR acompañado por Oxenford, Luis María Kreckler, -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, y Pablo Lavigne -secretario de Coordinación de Producción-, que estuvieron muy activos al momento de redactar el framework del acuerdo bilateral.

Fue la única actividad que se mantuvo en reserva: ni siquiera una foto oficial.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Ello significa que Argentina deberá esperar a los tiempos políticos de Trump para anunciar un acuerdo que ratifica la sintonía personal y geopolítica entre Javier Milei y Donald Trump.

Como Estados Unidos todavía no cerró los acuerdos sobre aranceles con un número importante de países, el líder republicano no quiere que Argentina funcione como un caso testigo en favor de naciones que no son aliadas estratégica de la Casa Blanca.

En este contexto, Trump anunciará el acuerdo con Argentina cuando no implique un costo político doméstico y un reclamo generalizado de innumerables países que pretendan un marco legal similar al obtenido por la Casa Rosada.

Pablo Quirno, Alec Oxenford y Juan Corteletti junto a los representantes del Meridian International Centre

Antes del encuentro protocolar con Greer, el ministro de Relaciones Exteriores participó de una mesa ronda junto al embajador Oxford, que organizó el Meridian International Center.

Frente al canciller y el embajador escucharon con atención los siguientes representantes de las compañías de Estados Unidos que invierten en la Argentina: Chevron; 3M; American Global Strategies; Andeavor; Beacon Global Strategies; Clearch; Charles Camp Law; Corporate Council on Africa; Covington & Burling; Emerson; Ferring Pharmaceuticals Inc.; Genentech; General Mills; Hess; Kimberly-Clark y Merck.

El canciller Quirno ratificó que están en marcha las reformas laboral e impositiva, explicó que la administración Milei apuesta a la suma de la minería y la energía para terminar con las recurrentes crisis económicas del país y enfatizó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para fomentar las inversiones.

A su turno, el embajador Oxford aseguró que Milei “es un rockstar internacional”, y describió un escenario doméstico e internacional que contribuiría a sostener y profundizar el programa de ajuste del Gobierno.

En este sentido, Oxford argumentó que la sintonía personal e ideológica entre Milei y Donald Trump, el resultado electoral del 26 de octubre, la reducción del déficit fiscal y el apoyo explícito de Estados Unidos favorecen la gestión presidencial.

Pablo Quirno y Alec Oxenford junto a Susan Segal y Kevin Sulliva, autoridades del Council of America, en la embajada de Argentina en Washington, (Estados Unidos)

Tras una sucesión de encuentros en la Embajada de Argentina, Quirno y Oxenford recibieron al Council of America y un grupo selecto de inversores vinculados a la energía, la inteligencia artificial y los laboratorios.

Antes de ingresar a la residencia diplomática, Susan Segal -CEO del Council- dialogó brevemente con Infobae.

-¿Expectativas?-, le preguntó este corresponsal.

-Muchas. Tengo muchas expectativas por lo que está pasando en Argentina”, contestó Segal con su habitual sonrisa.

Fue una cena distendida, adonde Quirno ratificó la decisión política de Milei de abrir la economía, aprobar la reforma tributaria y laboral y multiplicar el comercio exterior vinculado a los recursos energéticos y la minería.

La agenda que desplegó Quirno en Washington -al margen de la cita con Greer- tuvo como principal objetivo mantener reuniones con empresarios, banqueros e inversores con intereses en la Argentina.

En este sentido, como última actividad de política comercial antes del cónclave con Rubio, el canciller protagonizó un almuerzo en la US Chamber, que nuclea a la mayoría de las compañías de Estados Unidos.

Junto a Quirno se alinearon el embajador Oxford y Juan Cortelleti, jefe de la misión de la Embajada de Argentina.

El almuerzo se extendió por 90 minutos, y todos salieron sonrientes del histórico edificio de la US Chamber, que está justo enfrente de la Casa Blanca.

“Muy buena charla, excelente”, comentó a Infobae un inversor que desde hace años opera en la Argentina.