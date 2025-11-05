El Tesoro de EEUU desarmó su inversión en letras del BCRA que había generado tras intervenir en el mercado cambiario

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (REUTERS)

El Tesoro de los Estados Unidos desarmó la inversión en letras de liquidez del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según se desprende del balance semanal que publicó este miércoles la autoridad monetaria. Infobae había confirmado la semana pasada en exclusiva, con fuentes con conocimiento directo del asunto, que se trataba de los pesos que había comprado antes de las elecciones Scott Bessent para contener el dólar. Según coinciden diversos consultores, esas ventas de dólares de EEUU en el mercado cambiario argentino superaron los USD 2.100 millones.

Sin embargo, en el BCRA y el Ministerio de Economía no dieron precisiones sobre el destino de esos fondos, ni respondieron a la consulta de Infobae para esta nota. La pregunta que comenzaron a hacerse muchos analistas es sí el Tesoro norteamericano se posicionó en otro tipo de instrumento en pesos o si se pasó nuevamente a dólares. En ese último caso, también se especula con que se habría activado un tramo del swap de monedas por USD 20.000 millones anunciado recientemente.

El balance de la autoridad monetaria mostró una caída de $2,7 billones en su stock de letras emitidas en moneda local, desde $3,45 billones a $273.000 millones al 31 de octubre. Una magnitud similar a la suba que se había registrado la semana pasada, con cifra al 23 de octubre, y que este medio pudo confirmar que se trataba de los fondos del Tesoro norteamericano.

Al 31 de octubre cayeron las letras emitidas en moneda nacional y subió el rubro Otros Pasivos en una magnitud similar

“Del balance semanal del BCRA se desprende una fuerte caída del stock de pasivos en pesos (Letras en moneda local) para fin de octubre. No descartamos que se deba a la reversión de la compra de pesos del Tesoro USA o reposicionamiento en otros activos locales fuera del BCRA”, destacó Aurum Valores.

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, señaló que al 31 de octubre cayeron las letras emitidas en moneda nacional (salida de los pesos del US Treasury) y subió el rubro Otros Pasivos. “Posiblemente eso refleje la activación de una parte del swap”. Es que “Otros Pasivos” incluye, por caso, el intercambio de monedas con China.

En el mismo sentido opinó, en la red social X, el economista Fernando Marull. “En línea con Alejandro”, dijo, en referencia a Giacoia, “parece que se activó un tramo del Swap con USA. Si no hay aclaraciones, podemos concluir eso. Info bajo análisis”.

De ser así habría dos hechos relevantes para la Argentina: la confirmación de que ya se produjo la activación del swap de monedas con los Estados Unidos y que Bessent se habría llevado una ganancia cercana al 10% en toda la operación. Otro gesto de respaldo concreto de la administración de Donald Trump a la de Javier Milei.

Aurum Valores

“El stock de Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional del BCRA que se informa en el Balance Semanal del Central dejó de coincidir con el stock diario sumado de LEGAR y LEMIN, que son las Letras dollar linked colocadas por la autoridad monetaria al agro y a las mineras. Los stocks dejaron de coincidir a partir de que Bessent anunció la primera intervención de EEUU en el Peso y nosotros tomamos esto como prácticamente una confirmación de que los pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en Letras emitidas por el BCRA”, había escrito la semana pasada la consultora 1816 en un informe especial.

“El total de Letras en Pesos del BCRA alcanzó los $3,05 billones al cierre del jueves 23 de octubre (según informó el BCRA esta tarde), mientras que el stock sumado de LEGAR y LEMIN era de $293.000 millones ese mismo día. La diferencia, de $2,75 billones, que equivale a USD 1.855 millones, se explica, según creemos, por los pesos que tenía Estados Unidos en el Banco Central al cierre del jueves. Esos $2,75 billones son los que figuraban para el mismo día en la línea Otros pasivos en Pesos del Informe Monetario Diario (en esa jornada el BCRA ni tomó pesos en Simultáneas ni entregó pesos en la rueda REPO al final del día, por lo que pensamos que todo se explicaba por el stock de EEUU). Considerando el dato de OTROS pasivos del viernes pre elección, todos los números van en línea con lo que estimamos a fin de la semana pasada: Bessent habría comprado Pesos por alrededor de USD 2.100 millones”, detallaron.