Por el boom de Vaca Muerta, proyectan la mayor producción de petróleo de la historia en 2026

En la actualidad, casi el 70% de la producción de petróleo del país consiste en petróleo no convencional. (Reuters)

La producción de petróleo en Argentina podría estar en camino de marcar un nuevo récord histórico. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este año el país podría extraer 54,5 millones de metros cúbicos de crudo, lo que representaría un crecimiento del 16% respecto a 2025 y superaría en un 11% el anterior pico productivo, registrado en 1998. El motor de ese crecimiento es Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en la Cuenca Neuquina, cuya expansión sostenida reconfiguró en la última década la matriz energética del país.

El ascenso no es nuevo, pero sí su escala. En 2025, la producción de petróleo fue un 9,2% mayor que en 2024, y el promedio diario de barriles pasó de ubicarse en torno a los 700.000 en 2024 a superar los 790.000 barriles por día a lo largo del año pasado. Ahora, según las proyecciones de la BCR, ese número podría escalar aún más: el promedio diario de producción podría llegar a superar los 900.000 barriles de petróleo en 2026.

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El peso de Vaca Muerta

Para dimensionar la magnitud del cambio, basta comparar con lo que ocurría una década atrás. La producción convencional de petróleo mostraría este año una caída del 41% respecto a los volúmenes de 2016, y esa merma llegaría al 57% si se compara la perspectiva del 2026 con los datos del 2006. Sin embargo, el derrumbe del petróleo convencional queda más que compensado por el avance del no convencional. El resultado neto es que la producción total de 2026 casi duplicaría a la de diez años atrás.

El protagonista de esa transformación es el fracking en Vaca Muerta. La responsable de este récord es la producción no convencional, llevada adelante a través de esa técnica desde 2014. En lo que va del 2026, casi el 70% de la producción de petróleo del país consiste en petróleo no convencional. La proporción era radicalmente distinta hace pocos años: en 2020 esa proporción era menor al 25%, mientras que en 2015 era menor al 5%.

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Esa recomposición productiva se refleja también en los números proyectados para cada segmento. La producción convencional de petróleo caería un 4% en 2026 respecto a los niveles de 2025, mientras que la no convencional subiría cerca de un 28%. La diferencia entre ambas trayectorias explica por qué el total sigue en alza a pesar de que una parte del sector retrocede.

El gas, en segundo plano

El panorama para el gas natural es distinto, aunque no negativo. La producción total de gas en el primer trimestre del 2026 se ubica un 1% por debajo del nivel de 2025. No obstante, la BCR señala que ese dato no refleja un deterioro estructural: ese registro es, según el informe, el segundo mejor registro productivo trimestral en 17 años.

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Al igual que en el petróleo, dentro del sector gasífero la producción no convencional avanza mientras la convencional retrocede. La producción no convencional de gas, responsable del 65% del gas argentino, creció un 4,8% interanual en los primeros tres meses del año. Sin embargo, la caída de casi 10% en la producción convencional explica que en lo que va del año la extracción de gas se ubique por debajo del año pasado.

Pese a ese comportamiento, las proyecciones anuales son alentadoras. Con una caída interanual esperada de menos del 1% respecto a 2025, la producción gasífera argentina del 2026 podría concluir como la segunda mayor en dos décadas. La BCR anticipa un escenario de crecimiento para la Cuenca Neuquina y de mermas en la Cuenca Austral y del Golfo San Jorge.

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Inversiones y perspectivas

En conjunto, el informe traza un cuadro de expansión sostenida del sector hidrocarburífero argentino, impulsada por las inversiones privadas en Vaca Muerta y por las perspectivas de mejora en la infraestructura de transporte.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las próximas inversiones en infraestructura esperan seguir apuntalando la capacidad de transporte para el mercado interno y la exportación de hidrocarburos, con el objetivo de fortalecer la balanza energética argentina.

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