Martín Redrado: “En el corto plazo hay tranquilidad cambiaria, después del 26 muchas definiciones”

El economista propuso reducir la carga impositiva sobre el trabajo para lograr una mejora real del salario

Durante una entrevista en la señal de streaming Infobae en Vivo, Martín Redrado analizó la coyuntura financiera y política argentina, marcando prioridades y desafíos sobre el futuro inmediato.

“El partido está en lo cambiario de acá hasta el 26 de octubre”, dijo. Explicó que inversores y consumidores focalizan todas sus decisiones hasta esa fecha. Según el economista, la economía argentina hoy gira en torno a ese horizonte, lo que restringe las definiciones de consumo, inversión y comercio exterior. Indicó que los Estados Unidos, “con una acción inédita como es la intervención en el mercado cambiario argentino”, buscan sostener la estabilidad. Y añadió: “Estados Unidos va a mantener por lo menos tranquilidad cambiaria”.

Redrado subrayó la intensidad de la demanda de dólares en el país. Citó los últimos números oficiales del Banco Central: “Un millón y medio de personas compraron casi dos mil trescientos millones de dólares”, lo que revela la magnitud de la presión sobre la divisa. “La demanda minorista sigue tirando, no se frena”, planteó, y diferenció este comportamiento del de grandes inversores al destacar el fuerte aumento de los depósitos en dólares. “La buena noticia es que lo ha dejado en el sistema financiero”, puntualizó.

Sobre la continuidad del esquema cambiario, Redrado aseguró que “el tema después del 26 de octubre es cuál va a ser una política cambiaria y monetaria permanente de la Argentina”. Frente a la posibilidad de abandonar el actual sistema de bandas, fue enfático: “Yo creo que sería un error”. Aclaró que no puede analizarse el tipo de cambio en soledad, sino asociado a las políticas tributarias y arancelarias: “Siempre preguntan cuál es el precio que debe tener el dólar. Y la respuesta es: ¿qué vas a hacer en materia de política tributaria?”.

Redrado detalló que decisiones en materia impositiva y comercial pueden afectar el tipo de cambio real para exportadores e importadores. “Uno le puede dar un mejor tipo de cambio a un exportador si hace una política arancelaria o comercial de integración productiva para que otros países le bajen aranceles a la Argentina”, sostuvo.

A nivel de inserción internacional, Redrado propuso que Argentina apunte a convertirse en “un comerciante global”. “Argentina tiene que ser un comerciante global, lo que se llama un global trader, y buscar oportunidades de integración productiva”, enunció. Consideró además que las cadenas globales de suministro buscan “proveedores confiables y no los más baratos”. Sobre la política cambiaria, reiteró: “El dólar tiene que tener un solo valor, no puede haber dólar MEP, no puede haber dólar blue, no puede haber contado con liquidación, un solo valor para el tipo de cambio”.

Redrado afirmó que el equilibrio fiscal es “no negociable” y alertó sobre la alta informalidad laboral y empresarial en la Argentina

El especialista comentó la operatoria del Banco Central respecto a la compra de reservas: “Cuando aparece más oferta que demanda, comprás 10 millones, comprás 15 millones, mostrás la actitud que estás acumulando reservas”. Según su apreciación, la intervención oficial estadounidense continuará, al menos, hasta el 26 de octubre: “No tiene otra opción el secretario del Tesoro que estar hasta el 26 de octubre”.

Redrado también explicó cómo impacta psicológicamente la intervención oficial en quienes compran dólares: “Lo que no perdona la gente, y más los argentinos, es perder en dólares. Es decir, yo compré a 1400 y hoy está a 1360”. Agregó que para limitar la presión en la demanda, “tenés que hacer que la gente pierda. Si algo no soporta el argentino es quedar como un tonto”.

La charla abarcó además el contexto de la economía real. Según su análisis, “en Fundación Capital somos los primeros que decimos ‘Argentina está en recesión’”. Aportó datos técnicos: el estimador de actividad económica del INDEC mostró una caída de 0,1% en el segundo trimestre y la proyección privada para el tercero anticipa una baja de 0,8%. “Técnicamente eso es una recesión”, remarcó.

Redrado dedicó un espacio a la caída del poder adquisitivo: “Los salarios se están moviendo menos del uno por ciento mensual y la inflación está en alrededor de un dos por ciento mensual. La economía está fría en términos de salarios respecto a la inflación”. La situación afecta incluso a sectores formales de ingresos altos. Frente a este problema, sugirió: “Estoy muy a favor de dar la discusión de la disminución de impuestos al trabajo… Si uno baja impuestos al trabajo, no te digo al cero, pero los baja del dieciocho al nueve por ciento, eso es un nueve por ciento de aumento de salario real sin que aumente la inflación, sin emisión monetaria, sin plan platita”.

Sobre las posibilidades de encarar una reforma estructural, Redrado reconoció que “la palabra consenso está desgastada”, y propuso buscar “intereses convergentes”. Describió que los gobernadores provinciales buscan impulsar obras públicas y movilizar economías locales, para lo cual resulta central facilitar el acceso a financiamiento internacional y a organismos multilaterales de crédito.

La cuestión fiscal también fue eje central de su exposición. “El equilibrio fiscal es un tema no negociable”, advirtió, para luego subrayar la necesidad de ampliar la base tributaria y atacar la informalidad. “Argentina no puede vivir con un 50 por ciento de trabajadores que están en negro, un 50 por ciento de las pymes que están en negro… No lo están porque lo quieren, porque les gusta la trampa. Lo están porque los impuestos son tan altos que no tienen otra manera de trabajar que no sea en la informalidad”.

Redrado segmentó la economía argentina según capacidad de desarrollo y criticó la heterogeneidad del país: “Ese es un país para veintidós millones de habitantes, para cuatro sectores: para el agro, para la energía, para la minería y para servicios del conocimiento”. Explicó que estas ramas pueden emplear a sólo la mitad de la población y remarcó que se requieren políticas integradoras para todos los argentinos: “Faltan políticas para integrar a los 48 millones de argentinos”.

Frente a esta situación, recomendó reducir costos e impulsar infraestructura para aumentar la competitividad de la industria y conectar distintos territorios. “Hay mucha gente que no tiene la capacitación suficiente y la tenés que poner a trabajar. Faltan rutas, faltan caminos, faltan caminos rurales. Ahí es donde tenés que poner a la gente del conurbano a trabajar. Es infraestructura más una política que haga más competitiva a la industria argentina”, indicó Redrado.

