Volver a crecer: un informe privado detalló las reformas clave que necesita Argentina para dejar atrás el estancamiento

La presión fiscal y la falta de consensos explican gran parte de las dificultades para crecer en forma sostenida

Una serie de reformas en áreas clave y nuevas estrategias económicas integran el plan elaborado por MESH Economics & Government con el objetivo de revertir el proceso de estancamiento de la economía argentina. El documento analiza las causas, los efectos y las posibles respuestas al bajo crecimiento estructural del país durante las últimas décadas.

El diagnóstico presentado por la consultora señala que el crecimiento sostenido resultó esquivo por la persistencia de “restricciones internas y externas”, acompañadas de una política económica que no logró establecer un entorno atractivo para la inversión ni condiciones de previsibilidad a largo plazo. Según el informe, los principales limitantes radican en una estructura impositiva de elevada carga, una institucionalidad inestable, escasa inversión y baja productividad.

La investigación atribuye la interrupción recurrente de los ciclos de expansión a “la falta de consensos políticos básicos” orientados a establecer políticas públicas con continuidad y efecto a largo plazo. MESH Economics & Government remarca que la ausencia de diálogo y acuerdo entre sectores políticos y económicos condujo a la fragmentación de proyectos, lo que impidió consolidar un sendero de desarrollo.

El documento identifica un eje central: la necesidad de abordar reformas estructurales en siete frentes principales. Entre ellos, “reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, reconfiguración de la política monetaria y cambiaria, acceso al financiamiento externo, impulso a la inversión y construcción de consensos políticos duraderos”. En particular, la consultora sostiene que el ajuste de estas variables puede modificar sustancialmente el potencial de crecimiento.

Desempeño reciente de la actividad económica argentina, con recortes e incrementos mensuales reflejados en las variaciones del índice general elaborado por OJF & Asociados

De acuerdo con el informe, la “reforma tributaria” representa uno de los puntos neurálgicos que requiere Argentina para recuperar dinamismo productivo. MESH Economics & Government subraya la necesidad de “reducir la presión fiscal sobre la producción, el empleo y las exportaciones”, señalando que los impuestos distorsivos afectan no solo la competitividad externa, sino también la inversión y la creación de trabajo formal. El informe propone quitar gravámenes que restrinjan la actividad económica exportadora y encarezcan el trabajo registrado.

En el plano laboral, la consultora indica que una “reforma laboral orientada a mayor flexibilidad” puede facilitar la adaptación permanente de las empresas ante los cambios del entorno global y el desarrollo tecnológico. El informe asegura que “dar prevalencia a los acuerdos en el ámbito de la empresa sobre los acuerdos de rama” podría habilitar negociaciones más adaptadas a la realidad de cada unidad productiva, lo que impactaría positivamente sobre el empleo formal y la productividad.

La “reforma previsional” ocupa otro lugar crítico en la agenda propuesta en el documento. Según la consultora, “ajustar el sistema previsional resulta indispensable para garantizar su sustentabilidad” y reducir la presión que el pago de jubilaciones impone sobre las cuentas públicas. El informe señala que una adecuación paulatina de las reglas de elegibilidad y de los mecanismos de actualización permitiría aliviar el peso fiscal y liberar recursos para inversión en infraestructura y capital humano.

La política monetaria y cambiaria también figura en el plan de cambios. MESH Economics & Government detalla que el Banco Central debe modificar el “esquema de intervención cambiaria”, priorizando la acumulación de reservas y permitiendo mayor flotación del tipo de cambio. El documento concluye que la remonetización de la economía y una progresiva reducción de las tasas de interés pueden alentar el retorno a una demanda genuina de moneda local, al mismo tiempo que contribuirían a un proceso de desinflación.

Evolución de las tasas de interés en pesos para adelantos a empresas y préstamos personales, con marcado aumento en los picos de volatilidad financiera

Por otro lado, el informe resalta el papel de la obra pública y el financiamiento externo. “El acceso a financiamiento internacional y la garantía de fondos para obras de infraestructura son condiciones clave que exigen los gobernadores”, puntualiza el documento de MESH Economics & Government. De acuerdo con el análisis, la falta de estos instrumentos afecta la ejecución de proyectos estratégicos y limita la capacidad de las provincias para acompañar reformas políticas.

Uno de los capítulos aborda en profundidad la composición y dinámica de la inversión externa directa. El informe indica que “solo el ingreso de capitales externos podrá cubrir el déficit de cuenta corriente” y facilitar un ciclo de crecimiento sostenido. En ese sentido, la reducción del riesgo país y el restablecimiento del acceso a los mercados internacionales constituyen condiciones excluyentes. El texto advierte, a su vez, que la entrada de dichos capitales solo sucederá si la economía ofrece un entorno de reglas de juego estables, baja inflación y un compromiso serio con el equilibrio fiscal.

El estudio analiza las experiencias recientes de países con trayectorias similares a la argentina, evaluando cómo la coordinación de políticas y la confianza en las instituciones permitió revertir dificultades estructurales. En este marco, apunta que Argentina necesita asegurar primero un “compromiso sólido y sostenido con la estabilidad política y la reducción de la incertidumbre”, como requisito para que se active cualquier programa de desarrollo a largo plazo.

MESH Economics & Government propone también un enfoque sobre el desarrollo del capital humano como parte central de su estrategia. El informe destaca que mejorar la calidad educativa y formar perfiles técnicos y profesionales alineados con las demandas de sectores productivos emergentes permitiría potenciar la productividad. La consultora argumenta que “el atraso en la formación de capital humano limita el salto de calidad” en áreas industriales, tecnológicas y de servicios avanzados.

En lo que respecta a la integración internacional, el informe sugiere promover acuerdos comerciales de largo plazo y facilitar la inserción de empresas argentinas en cadenas globales de valor. Entre las recomendaciones, figura la reducción progresiva de barreras arancelarias y para-arancelarias, la modernización de procesos logísticos y la inversión en infraestructura portuaria.

El presidente del Banco Central. Santiago Bausili, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (Reuters)

El análisis incorpora referencias a políticas de incentivo a la inversión locales, señalando que los marcos regulatorios actuales no siempre ofrecen instrumentos suficientes para atraer grandes proyectos. Según el documento, el país requiere “lineamientos claros y previsibles en materia de reglas de juego, protección jurídica y estabilidad de los contratos de largo plazo”.

En términos institucionales, el informe dedica apartados a la necesidad de “construir consensos amplios” entre Nación y provincias, y entre el sector público y el privado. El objetivo, según MESH Economics & Government, radica en evitar la fragilidad de coaliciones ocasionales y avanzar hacia acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Para ello, establece que el equilibrio fiscal y la racionalización del gasto deben constituirse en prioridades innegociables dentro de cualquier agenda de política pública.

Dentro del informe, varios pasajes recogen afirmaciones contundentes sobre el rol del ambiente institucional. “La persistencia de reglas cambiantes y la conflictividad política minan la confianza empresarial y desalientan el flujo de inversiones”, sostiene la investigación. En esa línea, se insiste en la urgencia de construir una “estrategia de largo plazo orientada al desarrollo”, condición que el documento considera imprescindible para romper el ciclo de crisis recurrentes.

El análisis también subraya la importancia de “impulsar el desarrollo de sectores estratégicos para la economía argentina”, como la agroindustria, la energía y los servicios basados en conocimiento. Según el informe, estas áreas concentran capacidad de generación de divisas y potencial de empleos calificados, aspectos fundamentales para revertir el déficit estructural de la balanza comercial.

A lo largo del documento, MESH Economics & Government plantea ejemplos de iniciativas que podrían servir de modelo para el avance de las reformas. Entre ellas, menciona incentivos fiscales puntuales para empresas tecnológicas y biotecnológicas, acuerdos para el desarrollo de Vaca Muerta y esquemas de asociación público-privada para expandir la infraestructura de transporte.

En cuanto a los riesgos identificados, el informe alerta sobre la “vulnerabilidad frente a shocks internacionales”, el impacto de una política monetaria poco predecible y la exposición a ciclos de volatilidad financiera global. El texto advierte que, sin capacidad para reducir el riesgo país y mejorar la credibilidad institucional, la economía seguirá limitada a escenarios de crecimiento efímero.

En sus recomendaciones finales, la consultora concentra el programa de reformas en variables concretas, y sostiene que “la superación del estancamiento dependerá de la transformación simultánea en materia tributaria, laboral, previsional, institucional y monetaria”. Así, MESH Economics & Government apunta que las medidas propuestas tienen como meta crear las condiciones para que el país retome un rumbo de crecimiento sostenido basado en inversión, productividad y estabilidad macroeconómica.