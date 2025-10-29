Economía

La actividad económica cayó en septiembre y el crecimiento redujo al 4,1% en el último año, según Orlando Ferreres

El nivel general de actividad registró una baja de 0,8% en la medición desestacionalizada. La expansión fue impulsada por la intermediación financiera y el sector minero, mientras que la industria sigue en baja

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
La actividad minera es una
La actividad minera es una de las excepciones y sigue creciendo en el país

La economía argentina volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre. De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel general de actividad registró en septiembre una contracción de 0,8% respecto de agosto, en la medición desestacionalizada, marcando así un nuevo retroceso mensual luego del leve repunte que se había observado en agosto. En la comparación interanual, la consultora estimó un crecimiento de 4,1%, impulsado principalmente por el buen desempeño de la intermediación financiera y del sector minero, mientras que la industria manufacturera volvió a ubicarse entre los rubros con incidencia negativa.

Con estos resultados, el tercer trimestre del año cerró con una baja de 0,3% frente al segundo, lo que, según el informe, de confirmarse en las cuentas nacionales implicaría que el país ingresó en una recesión técnica. De todos modos, el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 muestra todavía un crecimiento de 5,7% en términos interanuales.

Desde la consultora explicaron que “luego del rebote de agosto, la economía volvió a contraerse en septiembre, anotando una merma de 0,8% mensual en la medición desestacionalizada”. El trabajo también señaló que durante el mes analizado persistió un clima de incertidumbre económica, aunque tras el resultado electoral favorable al oficialismo se redujo la tensión cambiaria y se comenzó a percibir cierta recuperación de la confianza sobre el rumbo económico. “Por sí solo esto no logrará reactivar la marcha de la actividad, pero ofrece un contexto más favorable para recomponer los ingresos, el consumo y la inversión”, agregaron.

Diferencias entre sectores

El informe de Ferreres identificó diferencias marcadas entre sectores. En septiembre, la agricultura y ganadería mostró una caída de 0,5% interanual, con un retroceso de 1,8% en la actividad agrícola y sin variaciones en la ganadera. En contraste, la intermediación financiera se mantuvo como el sector de mayor crecimiento, con una suba interanual de 24,5%, seguida por minas y canteras, que registró un avance de 4,7%. Dentro de este último rubro, la producción de petróleo crudo creció 13,6%, mientras que la de gas natural se contrajo 5,8%.

El rubro de electricidad, gas y agua también mostró una recuperación luego de dos meses de bajas, con un incremento interanual de 5,7%, asociado a un mayor consumo residencial por factores estacionales. En cambio, la construcción avanzó apenas 3% interanual, reflejando la desaceleración de la inversión privada en un contexto de altas tasas de interés y costos crecientes.

La industria, otra vez en terreno negativo

Dentro del panorama general, la industria manufacturera volvió a ser una de las principales preocupaciones. Según el Índice de Producción Industrial (IPI-OJF), la producción fabril se contrajo 1,1% interanual en septiembre y 0,8% respecto del mes previo, sumando así tres caídas en los últimos cuatro meses. En el acumulado del año todavía mantiene un incremento de 2,2%, aunque la tendencia de los últimos trimestres apunta a una pérdida de dinamismo.

El estudio señaló que el nivel de actividad industrial se ubicó 2,6% por debajo del que tenía a fines del año pasado, lo que confirma que el repunte de agosto fue insuficiente para revertir la tendencia. “Incluso en un escenario optimista, no será rápida la recuperación de la actividad industrial, que dependerá del ordenamiento macroeconómico y de una mejora en el consumo interno, de la mano de la recomposición de los salarios y del crédito”, indicó Ferreres.

El análisis sectorial muestra que alimentos, bebidas y tabaco cayeron 1,3% interanual, con una baja de 3,3% en la faena bovina y un aumento de 2,5% en la producción de aceites. En maquinaria y equipo se registró una disminución de 0,4%, con una caída de 5% en la producción automotriz, parcialmente compensada por el crecimiento de los electrodomésticos de línea blanca. En metales básicos, la contracción fue de 1,7% interanual, aunque el acumulado del año se mantiene positivo gracias al aumento en la producción de laminados en frío.

El informe también destacó que el sector de minerales no metálicos, vinculado a la construcción, creció 0,5% en septiembre, con un incremento acumulado de 7,4% en los primeros nueve meses del año. Los despachos de cemento acompañaron esa evolución, con un alza similar.

El sector de “refinerías” fue el que más creció, con una recuperación interanual del 4,2% en septiembre.

Un panorama aún frágil

En conjunto, los resultados de ambos indicadores elaborados por Ferreres muestran que la economía argentina volvió a perder impulso en el tercer trimestre del año, afectada por la debilidad del consumo y la falta de inversión. El repunte de algunas ramas puntuales, como la energía y la minería, no logró compensar las caídas en sectores más vinculados al mercado interno.

Aunque el resultado electoral de octubre y la reducción de la volatilidad cambiaria pueden brindar un respiro, la consultora advirtió que la recuperación dependerá de la capacidad de recomponer ingresos y restablecer la confianza. En este escenario, tanto la economía en general como la industria en particular enfrentan el desafío de salir de un período de estancamiento que, por ahora, continúa marcando el ritmo de la actividad nacional.

Temas Relacionados

Actividad económicaIndustriaPBIFábricasÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

La información fue confirmada por fuentes al tanto de la operación. Econviews y 1816 mostraron que desde la semana del 7 de octubre, cuando empezó la intervención en el mercado, se registró una fuerte suba en el stock de letras emitidas por el BCRA

Los pesos que compró el

Polémica en redes por la omisión de Maradona en la difusión de la moneda del Mundial 2026: la explicación del BCRA

El astro del fútbol mundial no fue mencionado por la autoridad monetaria ni en el comunicado oficial, ni en la publicación en X

Polémica en redes por la

Un ex FMI volvió a criticar al Gobierno y pidió liberar el tipo de cambio: “Dejen que el peso flote”

Robin Brooks, ex FMI, IIF y Goldman Sachs, arremetió contra la política cambiaria del oficialismo y consideró que el peso está sobrevaluado. El enojo que había provocado en Luis Caputo

Un ex FMI volvió a

La Bolsa siguió en alza y el riesgo país cayó debajo de los 700 puntos por primera vez desde julio

El S&P Merval subió 5,6% y las acciones argentinas ganaron hasta 6% en Wall Street. También avanzaron los bonos y el riesgo país cedió a 685 puntos básicos. El dólar subió más de 2% y en el Banco Nación cerró a $1.495

La Bolsa siguió en alza

El precio de la soja superó los USD 400 por tonelada, el valor más alto en 15 meses

La cotización internacional fue impulsada por las negociaciones entre Estados Unidos y China, que podrían reabrir el mercado del gigante asiático al grano norteamericano. Cómo impactará en la Argentina

El precio de la soja
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
Radiohead frente el espejo: entre

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

El senador John Kennedy lanza un libro que sacude Washington con ironía y frases memorables

Pakistán afirmó que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”