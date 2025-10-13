Economía

Empleo público en modo “deep motosierra”: Sturzenegger revisará todos los meses los contratos transitorios

El Ministerio de Desregulación fijó un nuevo reglamento para las contrataciones por tiempo determinado en el Sector Publico Nacional. Cómo será el seguimiento

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar
Argentina's Deregulation and State Transformation
Argentina's Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger participates in a discussion entitled "Debate on the Global Economy: Growth and Resilience in an Uncertain World," during the 2025 annual IMF/World Bank Spring Meetings in Washington, D.C., U.S., April 24, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

Hace un año atrás, en el Coloquio de IDEA -cuya edición 2026 se desarrollará esta semana-, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que pondría el ojo en cada capa de la administración pública, etapa que llamó “deep motosierra”.

Y en la última semana el ministro puso la lupa sobre los empleados públicos. Además de establecer un “doble aval” para avanzar con los retiros voluntarios, estableció un nuevo reglamento para la contratación de personal por tiempo determinado.

Por medio de la Resolución 68/2025, con firma de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, la cartera desreguladora estableció un nuevo marco regulatorio para la contratación de personal en el sector público nacional que, según explicaron, implicará ahorros económicos y una reducción de tiempos administrativos.

“La resolución deroga las Resoluciones 48/2002, 21/2018 y 23/2018, unificando en un solo cuerpo reglamentario todos los procedimientos aplicables a este tipo de contrataciones”, afirmaron fuentes del equipo de Sturzenegger.

A su vez, se implementarán nuevos formularios dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE): el Informe de Contratación e Idoneidad, el Contrato por Tiempo Determinado y la Declaración Jurada de Aspirantes, los cuales reemplazan los formatos previos y estandarizan la información requerida en cada instancia del proceso.

Nuevos procedimientos cuya responsabilidad de implementación y supervisión estarán bajo la órbita de la Secretaría que lidera Fariña.

El del empleo público es uno de los sectores más golpeadps en términos salariales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). recibió un aumento de 2,3% en julio y del 19,1% en el acumulado anual, muy inferior al del sector privado no registrado (57,9%) y levemente superior a la del sector privado registrado (16,2%).

Uno de los puntos centrales es que todos los meses -dentro de los primeros cinco días hábiles- el Ministerio recibirá un informe, que deberá remitir cada organismo, con la información de contrataciones, renovaciones, prórrogas o bajas realizadas en el mes anterior.

La comunicación se presentará en formato Excel, como declaración jurada, mediante el sistema GDE, de acuerdo con las pautas establecidas en el Anexo II de la resolución. Con esos datos se avanzará en una revisión integral. Fariña recibirá por primera vez estos informes en noviembre, pues si bien la resolución entró en vigencia desde que se publicó en el Boletín Oficial, ya transcurrió casi la mitad de octubre.

Datos

En el último informe del INDEC, en agosto, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.733 (lo que implicó una variación interanual negativa del 7,8% e intermensual de -0,7%.

Si se mira a lo largo de la serie, de marzo a agosto la dotación total presentó una tendencia descendente, con una reducción de 8.755 personas. Pero si se mira al interior, se ve que la administración centralizada tuvo un salto por (absorción de entidades descentralizadas bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud).

infografia

Mientras que la administración descentralizada refleja una caída significativa, atribuida a la transferencia de dependencias hacia la estructura centralizada. Y el resto de los agrupamientos, como la administración desconcentrada, otros entes y las empresas y sociedades, exhiben disminuciones moderadas en la cantidad de personal.

En termino de las empresas públicas, el análisis desde diciembre de 2023 hasta agosto expuso que la reducción del personal no fue homogénea aún cuando algunas se encuentran sujetas a proceso de privatización y/o concesión.

Entre las que tienen mayor cantidad de empleados, los recortes los encabezó Banco Nación que pasó de una planta de 17.688 empleados a fin del mandato de Alberto Fernández a 15.838 en agosto, una diferencia de 1.850 agentes.

Por debajo quedó Aerolíneas Argentinas, que recortó de 11.986 a 10.117 (diferencia de 1.869) y la Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A de 992 a 706 empleados (diferencia de 216).

En cuarto lugar quedó Fabricaciones Militares S.E. que al inicio del mandato de Javier Milei tenía 1.478 y ahora 1.092 (diferencia de 386 empleados) y en quinto lugar, Educar S.A.U. de 458 a 200 (diferencia de 258).

Temas Relacionados

Empleo públicoFederico SturzeneggerContratosEmpresas públicas

Últimas Noticias

Dólar: tras el efectivo respaldo del Tesoro de EEUU, persisten las dudas en el mercado por la continuidad de las bandas cambiarias

La intervención directa de EEUU en el mercado de cambios revirtió las expectativas devaluatorias. Pero las ventas oficiales previas consumieron rápido los dólares absorbidos por las retenciones “cero” al agro

Dólar: tras el efectivo respaldo

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

En un contexto de incertidumbre electoral y enfriamiento de la economía, muchos argentinos siguen confiando en el sistema bancario tanto para depositar sus activos externos, como para tomar préstamos en divisas

La dolarización endógena avanza sin

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

El mercado maneja diferentes cifras sobre la magnitud de la intervención del Tesoro norteamericano y no se sabe que sucederá hoy con el feriado en EEUU. Eso proyecta incertidumbre sobre el arranque cambiario de la semana

“Están dispuestos a seguir comprando

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

El ministro enfatizó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que hará todo lo que sea necesario para ayudar a la Argentina. Y que el gobierno de Trump lo decidió porque vio el ataque político contra la Argentina y está “alineado” con la orientación de Milei

Luis Caputo dijo que EEUU

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

El ministro de economía habló de los resultados de su viaje a EEUU, dijo que dolarizar “es una alternativa”, aunque no para este momento y dio razones técnicas para negar una devaluación después del 26 de octubre

Caputo descartó una dolarización y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo López Murphy, en La

Ricardo López Murphy, en La Entrevista Informal: “Reducir la edad de imputabilidad a los 14 años mejoraría la protección, incluso de los acusados”

Miedo a volar: consejos de un experimentado piloto para disfrutar los viajes en avión

Javier Milei hace una pausa la política local para reunirse con Trump y a su regreso cerrará la campaña en Córdoba

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

INFOBAE AMÉRICA
Los caminos de Lucía Franco,

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

EN VIVO: La Cruz Roja está en camino al punto de encuentro con Hamas para recibir a los rehenes

Baudelaire, entre el dolor y la creación, en las “Cartas a su madre”

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Chanel N°5 vs Moscú Rojo: la historia nunca contada de la guerra fría de los perfumes

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”