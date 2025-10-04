Economía

Furor por la ropa extranjera: son récord las cifras de importación y a precios 20% más bajos que el año pasado

Los números de agosto muestran incrementos en los volúmenes ingresados al país de prendas de vestir cercanos al 300%. Las exportaciones están en caída. Se observa un fuerte impacto en el empleo

Natalia Donato

Por Natalia Donato

Guardar
El crecimiento de la ropa
El crecimiento de la ropa importada se percibe, por ejemplo, en la tienda Zara, que prácticamente ya la totalidad de lo que vende proviene del exterior (Foto: Europa Press)

La industria de las prendas de vestir en Argentina atraviesa una temporada de contrastes inéditos. Los negocios textiles, que durante años observaron el vaivén del dólar y el pulso del mercado interno, ahora enfrentan una oleada de productos extranjeros que se exhiben en las vidrieras de grandes cadenas y tiendas de barrio, mientras las marcas nacionales luchan por encontrar espacio fuera de fronteras.

La llegada masiva de prendas importadas, desde abrigos hasta simples t-shirts, pone a prueba la estructura comercial y la capacidad de adaptación del sector, que ve multiplicarse las opciones en el mercado local al mismo tiempo que disminuyen las oportunidades para los productos argentinos en el exterior.

Un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), elaborado a partir de registros de Indec, analizó el comportamiento de las importaciones y exportaciones del sector en los primeros ocho meses del año, identificando tendencias y cambios estructurales en la dinámica económica nacional.

El reporte mostró aumentos sin precedentes en la cantidad y el valor de las prendas compradas en el exterior, en paralelo a una disminución sostenida en los envíos al extranjero. Las estadísticas permitieron dimensionar la transformación que experimentó el ramo durante el año, con repercusiones directas para la balanza comercial de Argentina.

La llegada masiva de prendas importadas, desde abrigos hasta simples t-shirts, pone a prueba la estructura comercial y la capacidad de adaptación del sector

El principal dato informó que las importaciones de prendas de vestir alcanzaron los USD 421 millones durante los primeros ocho meses de 2025, el doble que en el mismo lapso de 2024. Esta cifra ilustró un crecimiento marcado en el flujo de productos desde el exterior, acompañada de un aumento en el volumen de toneladas ingresadas.

El sector registró 22.839 toneladas importadas, cifra que supuso un aumento interanual del 146% y superó todos los registros disponibles desde 2018 para el mismo segmento de tiempo. Desde la CIAI destacaron estos valores como “máximos para un período enero-agosto de los últimos siete años”, sosteniendo que las importaciones ganaron protagonismo en la estructura sectorial.

Estos gráficos muestran el crecimiento
Estos gráficos muestran el crecimiento de los volúmenes importados, y el valor, respecto del 2024

Puntualmente en agosto, las importaciones de prendas alcanzaron un pico que no tenía precedentes recientes para el sector. Durante ese mes, ingresaron al país 3.293 toneladas de ropa, lo que representó un incremento del 283% respecto de agosto del año anterior (cuando habían entrado 860 tn). A su vez, en valor alcanzaron los USD 65 millones, cifra que representó una suba interanual del 215 por ciento.

Procedencia de la ropa extranjera

El informe de la CIAI precisó los orígenes más relevantes de las prendas importadas. China encabezó el listado, con el 43% del valor total, consolidando su posición como proveedor líder. Vietnam y Camboya siguieron en el ranking, con incrementos considerables en cantidades y precios promedio.

Según la entidad fabrl, los valores unitarios de las prendas provenientes de Asia permanecieron bajos en comparación con proveedores de otras regiones. El precio promedio por prenda importada marcó USD 18,4, un 18% menos que un año antes. Las compras originadas en China mostraron un precio de USD 12,8 por unidad, 20% menos que en 2024. Esta variación evidenció una tendencia hacia productos de costo más bajo.

El precio promedio por prenda importada marcó 18,4 dólares, 18% menos que un año antes

Los artículos más relevantes en el negocio internacional argentino fueron los abrigos, los pantalones y los sweaters. Estos tres rubros representaron casi la mitad del valor importado total. En términos de variación, las t-shirts, camisas masculinas y prendas femeninas mostraron subas interanuales que superaron el 200% en algunas categorías si se analiza el número de unidades ingresadas.

El documento también especificó la distribución geográfica de los proveedores asiáticos y subrayó una diversificación que acompañó el crecimiento de las importaciones totales. Vietnam y Camboya incrementaron su participación, pero Chile, Paraguay y Brasil aportaron porcentajes menores en volumen ingresado, aunque con variaciones notables dependiendo del mes.

Caída de ventas al exterior

En contraste con la expansión de las compras externas, las exportaciones de prendas de vestir se sitúan en su punto más bajo de los últimos años.

Entre enero y agosto, el país exportó por USD 12 millones en prendas, lo que representa una caída del 17% frente al año anterior. Las cantidades exportadas sumaron 372 toneladas, una baja interanual del 19 por ciento.

En estos gráficos se percibe
En estos gráficos se percibe cómo cayeron las exportaciones

El desglose por producto exportado mostró bajas generalizadas. Ningún ítem logró revertir la tendencia descendente en volumen y valor. El precio unitario promedio de las prendas exportadas fue de USD 32,4, una suba marginal de 2,4% respecto de 2024. Esa cantidad total exportada fue insuficiente para compensar la caída sostenida del sector en los últimos años.

Las cifras comparativas del informe evidencian la pérdida de peso de Argentina como oferente internacional de indumentaria.

Las cifras comparativas del informe evidencian la pérdida de peso de Argentina como oferente internacional de indumentaria

El análisis del tipo de producto exportado revela que las ventas al exterior se concentran en prendas diferenciadas y de mayor valor agregado, aunque con volúmenes bajos. Uruguay, Paraguay y Chile absorbieron la mayoría de las ventas, pero con caídas interanuales. Otros destinos menores tampoco lograron revertir la tendencia descendente del total exportado.

Este escenario de crecimiento de importaciones y caída de exportaciones afecta fuertemente el empleo.

El sector, históricamente generador de puestos de trabajo intensivos, enfrenta nuevos desafíos ante la competencia internacional y la redefinición de mercados de abastecimiento.

Temas Relacionados

CIAIimportaciónprendas de vestirindumentariaexportacionesÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

El equipo económico viaja a Washington para reunirse con Scott Bessent. El dólar siguió a $1.450 en el Banco Nación y el Tesoro vendió unos USD 200 millones en el mercado

Jornada financiera: los bonos en

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

El dólar mayorista se mantuvo en $1.424,50 a lo largo de toda la jornada. El Tesoro vendió unos USD 200 millones y cubrió la mitad de la oferta, aunque la presión de la demanda fue inferior a la de los días precedentes

El Gobierno congeló el dólar

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

Las fábricas nacionales mantienen un promedio de fabricación similar a agosto, pero el sector sigue padeciendo con las ventas al exterior, que siguen casi un 10% abajo de 2024

La producción automotriz creció un

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

Las negociaciones giran en torno a un paquete de asistencia que rondaría los USD 20.000 millones, aunque aún resta definir cómo se implementará y las posibles condiciones

El Tesoro de Estados Unidos

Tras el temporal que afectó a una de sus plantas, Toyota reanudará la fabricación de autos en Brasil en noviembre

Luego de 45 de actividad industrial paralizada por el temporal que afectó la planta de motores de Sao Paulo, la producción de los modelos brasileños volverá con un esquema progresivo el 3 de noviembre

Tras el temporal que afectó
ÚLTIMAS NOTICIAS
El auge de las mini

El auge de las mini parcelas: la nueva forma de disfrutar del mundo del vino y sentirse un productor

Claves para que perros y gatos puedan convivir en armonía bajo el mismo techo: por qué exige paciencia y un ambiente cuidado

Descubren un mecanismo neuronal clave que vincula el temor a la pérdida con trastornos de ansiedad

Cada vez más cerca de regresar a la Luna: la NASA afirma que en febrero podría lanzarse la próxima misión Artemis

El mito del lobo feroz se derrumba: son animales que tienen terror a los seres humanos

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea supervisará el

La Unión Europea supervisará el histórico balotaje en Bolivia que definirá al próximo presidente

La reacción de los líderes mundiales al avance de la propuesta de paz de Estados Unidos en Medio Oriente

¿Y si esta vez sí, el Nobel de Literatura es para la Argentina?

Daniel Day-Lewis vuelve al cine después de ocho años: “Amo este trabajo, de lo contrario no lo haría”

Las muertes propias

TELESHOW
Damián de Santo y Martín

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo