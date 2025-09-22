Economía

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

El dólar se alejó del techo de la banda cambiaria, bajó a $1.408 y el Central se mantuvo al margen de las operaciones

Guardar
Fachada del Banco Central argentino.
Fachada del Banco Central argentino. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central confirmó que no tuvo intervención en el mercado de cambios en un escenario de baja del dólar. La semana pasada había vendido USD 1.110 millones en virtud de que la cotización había tocado el techo de la banda cambiaria, en $1.474,50.

A raíz de los anuncios de reducción a cero de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de la llegada de apoyo financiero a la Argentina del Tesoro de EEUU, el dólar comenzó la semana a la baja. La cotización mayorista terminó en $1.408 y se alejó del techo de la banda por lo que no se requirió intervención oficial.

No obstante la ausencia de intervención, las reservas del BCRA tuvieron una jornada negativa y cayeron USD 141 millones, cerrando las operaciones en USD 39.118 millones.

Mientras el dólar mayorista se alejó del techo de la banda cambiaria, hoy en $1.476,79, el dólar al público en el Banco Nación cayó a $1.430, mientras que las cotizaciones bursátiles quedaban debajo de los 1.500 pesos. El retroceso en las distintas cotizaciones del dólar, en un rango de 3% a 9% llegó después de los precios máximos históricos alcanzados el viernes 19, cuando el Banco Central argentino debió vender USD 678 millones para apaciguar los temores del mercado.

“Llegan noticias positivas y el mercado reacciona en consecuencia, aunque nada te asegura recuperar las pérdidas arrastradas en las últimas semanas”, comentó un asesor corporativo de Bull Market Brokers.

Esta mañana el gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Estos movimientos reflejan el impacto del mensaje del Tesoro de EEUU, que respaldó al Gobierno argentino y prometió ayuda financiera. “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además impacta positivamente la reciente decisión oficial sobre las retenciones a las exportaciones agrarias por tiempo limitado.

La baja en la cotización del dólar y la mejora en los precios de los bonos y acciones también se vinculó a la eliminación temporal de retenciones a la exportación de granos, prevista hasta el 31 de octubre. Esta medida buscó incentivar el ingreso de dólares provenientes del sector agroindustrial, lo que impactó directamente en las cotizaciones soberanas y provocó un descenso del riesgo país.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, mediante un mensaje en la red social “X”. Agregó que “el Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este es el único Gobierno que ante las adversidades responde bajando impuestos”.

“Las abultadas ventas del Banco Central en la banda superior dejaban en claro que el esquema necesitaba un service o algún tipo de shock para acotar o reducir la pérdida de reservas hasta las elecciones. En este marco, se eliminaron temporalmente las retenciones a todos los cultivos hasta el 31 de octubre”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

Temas Relacionados

dólar hoyADRaccionesventas del BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

El costo fiscal de la quita de retenciones llegaría hasta los USD 1.800 millones: qué factores pueden aminorar el impacto

El monto que resigne el fisco podría ser elevado si la medida resulta exitosa, pero en el sector plantean dudas

El costo fiscal de la

La compraventa de inmuebles en CABA creció 20,2% interanual en agosto

Sin embargo, se observó un retroceso en relación a julio y se espera que continúe esa tendencia este mes

La compraventa de inmuebles en

Cuáles fueron los 12 acuerdos de asistencia del Tesoro de EEUU a la Argentina a lo largo de la historia y por cuántos dólares

Las transferencias y préstamos conformaron una herramienta importante en la vinculación bilateral. Las líneas de crédito reflejaron el papel de la cooperación financiera internacional en distintos contextos económicos

Cuáles fueron los 12 acuerdos

El Gobierno extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

El vocero Manuel Adorni comunicó la medida a través de la red social X. Esta mañana se oficializó retenciones 0% para todos los granos y subproductos hasta el 31 de octubre. Buscan reducir la tensión cambiaria

El Gobierno extendió la quita

Autos 0 Km: cuánto subirán en octubre y qué impacto tendrá la baja del dólar por la quita de retenciones al agro

Aunque el dólar baje, el aumento sostenido de septiembre se trasladará al precio de los vehículos. Algunas marcas tienen espacio para dosificarlo, pero la mayoría no. Los porcentajes que se evalúan

Autos 0 Km: cuánto subirán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Maradona: la jueza Julieta

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

Las figuras del fútbol mundial deslumbraron con sus looks en la gala del Balón de Oro

Merlo: dos hermanos golpearon a un joven hasta desfigurarlo y su hijo de siete años fue testigo del ataque

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

Francia reconoció oficialmente la existencia del Estado de Palestina

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

TELESHOW
El desesperado llanto de Camilota

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca