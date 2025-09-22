Economía

Mensaje del Tesoro de EEUU: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al Gobierno de Javier Milei

Guardar
Scott Bessent, secretario del Tesoro
Scott Bessent, secretario del Tesoro de los EEUU

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Gobierno de Javier Milei. Al respecto, destacó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, en alusión a medidas como líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de ese país.

Mediante sus mensajes, Bessent subrayó el carácter “sistémicamente importante” de Argentina como aliado norteamericano en América Latina y la confianza en las reformas económicas impulsadas por el actual gobierno. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, afirmó el secretario, quien ratificó la posición de respaldo de Washington a las iniciativas de ajuste fiscal y fomento del crecimiento económico que lleva adelante Milei.

El Departamento del Tesoro además anticipó la realización de un encuentro entre el propio Bessent, el presidente de Estados Unidos y Javier Milei. La cita, prevista para mañana martes en Nueva York, será clave para definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

El presidente de los EEUU,
El presidente de los EEUU, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent (Reuters)

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, respondió el presidente Javier Milei a los dichos de Bessent.

“Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”, respondió por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo.

El anuncio de Bessent disparó a los bonos soberanos argentinos hasta subas del 11%.

En los días previos a las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el panorama financiero argentino estuvo marcado por una fuerte presión cambiaria y una acelerada caída de reservas. El Banco Central vendió en apenas tres jornadas casi todos los dólares que había acumulado durante el año, superando los USD 1.100 millones, solo en la última rueda se desprendieron USD 678 millones. Esta dinámica llevó a que las reservas quedaran en un nivel mínimo y a que los operadores del mercado consideraran insostenible el esquema vigente.

El riesgo país se acercó a los 1.500 puntos básicos y los bonos soberanos cotizaron con tasas de retorno superiores al 25% anual, reflejando el intenso malestar de los inversores. A la vez, se retiraron más de $500.000 millones de fondos de inversión de renta fija durante septiembre, un síntoma de desconfianza y búsqueda de cobertura en dólares. Las consultoras económicas advirtieron que el Banco Central afrontó dificultades crecientes para sostener la banda cambiaria y que, de no conseguir apoyo financiero externo, la dinámica de ventas podía comprometer todavía más la estabilidad.

Los analistas proyectaron que, sin desembolsos adicionales, resultaría complejo atender los pagos por casi USD 10.000 millones en vencimientos de deuda previstos para enero y julio próximos. En ese contexto, el mercado ubicó sus expectativas en la eventual llegada de fondos frescos desde el Tesoro estadounidense como condición para evitar una mayor devaluación o una posible reestructuración. La reunión bilateral en Nueva York fue considerada clave para el futuro inmediato del esquema económico.

Temas Relacionados

Secretaría del TesoroÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo

El sistema de riesgos del trabajo refleja una disminución sostenida de empleadores y trabajadores asegurados entre noviembre de 2023 y junio de 2025

Caída de actividad: en 19

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de septiembre

El billete minorista sigue ofrecido a a $1.515 para la venta en el Banco Nación. Expectativa en el mercado por el efecto de la eliminación de las retenciones y el respaldo que otorgará el Tesoro de los EEUU a la Argentina

Dólar hoy: a cuánto se

El presidente de la Sociedad Rural celebró la quita de retenciones temporal y se reunirá con el equipo económico

Nicolás Pino habló de la nueva decisión del Gobierno para incentivar la liquidación del agro y el ingreso de divisas. El equipo económico citó a la Mesa de Enlace para este lunes por la tarde. Caputo ya recibió a los exportadores esta mañana

El presidente de la Sociedad

Suben hasta 11% los bonos argentinos y baja más de 300 puntos el riesgo país

El mercado reaccionó al anuncio del gobierno argentino de suspensión de retenciones y al crucial apoyo financiero comprometido por el Tesoro de EEUU

Suben hasta 11% los bonos

Los detalles del decreto que bajó a 0% las retenciones al campo

El Gobierno oficializó un decreto para llevar a 0% las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un tope de 7.000 millones de dólares en ventas al exterior, con estrictos requisitos para acceder al beneficio

Los detalles del decreto que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pan de leche,

Receta de pan de leche, rápida y fácil

Cuánto le cuesta llenar el changuito a una familia de clase media en cada provincia

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo

Encontraron al joven uruguayo que era buscado por Interpol en Córdoba: el emotivo encuentro con su familia

Cómo se gestó el anuncio sobre las retenciones y qué busca Milei con la nueva medida

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana otorga becas a

Universidad peruana otorga becas a sus estudiantes destacados en instituciones como UC Berkeley y el Politécnico de Milán

Los verdaderos enemigos de la paz

Primeros bloqueos en carreteras de Ecuador por paro nacional tras eliminación de subsidios al diésel

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

Estos son los países que reconocen al estado de Palestina

TELESHOW
El divertido cruce entre Carina

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”

Pablo Ruiz habló sobre el mal momento que atravesó en su última relación: “Una pareja horrible y tóxica”

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque