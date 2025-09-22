Dólar hoy: bajan las principales cotizaciones tras el apoyo de EEUU y el anuncio de retenciones cero

La cotización blue del dólar sumó diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta, un máximo nominal que ubica ahora al billete marginal por encima del dólar minorista en el Banco Nación. En la semana el blue avanzó 95 pesos o 6,7 por ciento.

Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Si bien el movimiento marcadamente alcista de la cotización del dólar tiene costos en términos de inflación, el reciente ascenso al límite superior de las bandas de libre flotación sin intervención no se trasladó de inmediato al nivel de precios al público.

El gobierno nacional dispuso que no le cobrará retenciones a los granos hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación por USD 7 mil millones, lo que ocurra primero . La medida busca generar una mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial a $1.515 y le provocaron pérdidas de más de USD 1.100 millones en las reservas del Banco Central .

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.523,75 para la venta (alza de 14,38 pesos o 1%) y a $1.465,77 para la compra.

El billete minorista quedó ofrecido el viernes con alza de 20 pesos o 1,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de septiembre el dólar al público anota un incremento de 155 pesos o un 11,4 por ciento. En la última semana el ascenso fue de 50 pesos o 3,4 por ciento.

En el inicio del lunes, tras el anuncio de una baja de retenciones y el respaldo público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , el mercado cambiario local mostró retrocesos en las principales cotizaciones del dólar. El dólar Banco Nación se ubicó en $1.500, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.950. El dólar libre registró $1.520, y el dólar MEP y el contado con liquidación operaron en $1.427,02 y $1.436,66 respectivamente, ambos con caídas en su valor.

El dólar mayorista retrocede 55 pesos en las primeras operaciones del día y se transa ahora a $1.420 según operadores. La divisa se aleja así del techo de la banda de flotación, tras mantenerse en ese nivel durante las últimas tres ruedas de la semana pasada.

Últimas noticias

Cuánto le cuesta llenar el changuito a una familia de clase media en cada provincia Las compras mensuales de las familias varían tanto según el nivel socioeconómico como en función de la región de Argentina donde residen. Los motivos

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo El sistema de riesgos del trabajo refleja una disminución sostenida de empleadores y trabajadores asegurados entre noviembre de 2023 y junio de 2025

El presidente de la Sociedad Rural celebró la quita de retenciones temporal y se reunirá con el equipo económico Nicolás Pino habló de la nueva decisión del Gobierno para incentivar la liquidación del agro y el ingreso de divisas. El equipo económico citó a la Mesa de Enlace para este lunes por la tarde. Caputo ya recibió a los exportadores esta mañana

Mensaje del Tesoro de EEUU: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina” El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al Gobierno de Javier Milei