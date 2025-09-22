Economía

Dólar hoy: bajan las principales cotizaciones tras el apoyo de EEUU y el anuncio de retenciones cero

El billete minorista se ofrece a $1.500 para la venta en el Banco Nación. Expectativa en el mercado por el efecto de la eliminación de las retenciones y el respaldo que otorgará el Tesoro de los EEUU a la Argentina

Guardar
14:02 hsHoy

El dólar mayorista se aleja del techo de la banda

El dólar mayorista retrocede 55 pesos en las primeras operaciones del día y se transa ahora a $1.420 según operadores. La divisa se aleja así del techo de la banda de flotación, tras mantenerse en ese nivel durante las últimas tres ruedas de la semana pasada.

13:48 hsHoy

Bajan las distintas cotizaciones del dólar

En el inicio del lunes, tras el anuncio de una baja de retenciones y el respaldo público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el mercado cambiario local mostró retrocesos en las principales cotizaciones del dólar. El dólar Banco Nación se ubicó en $1.500, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.950. El dólar libre registró $1.520, y el dólar MEP y el contado con liquidación operaron en $1.427,02 y $1.436,66 respectivamente, ambos con caídas en su valor.

13:48 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El billete minorista quedó ofrecido el viernes con alza de 20 pesos o 1,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de septiembre el dólar al público anota un incremento de 155 pesos o un 11,4 por ciento. En la última semana el ascenso fue de 50 pesos o 3,4 por ciento.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.523,75 para la venta (alza de 14,38 pesos o 1%) y a $1.465,77 para la compra.

13:15 hsHoy

Para aumentar la oferta de dólares, no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

La medida fue anunciada por el vocero Manuel Adorni en medio de la suba del tipo de cambio y la incertidumbre en los mercados

El presidente de la Sociedad
El presidente de la Sociedad Rural estimó que quedan unos 10 millones de toneladas sin vender (Reuters)

El gobierno nacional dispuso que no le cobrará retenciones a los granos hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación por USD 7 mil millones, lo que ocurra primero. La medida busca generar una mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial a $1.515 y le provocaron pérdidas de más de USD 1.100 millones en las reservas del Banco Central.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

Comienza otra semana con mercados en alerta por el dólar, la caída de los bonos y las dudas sobre el esquema cambiario

La cotización récord de la divisa generó incertidumbre y alimentó la preocupación por la estabilidad financiera. El clima podría llegar a cambiar si se oficializa el auxilio financiero que negocia Economía con el Tesoro de EEUU

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El tipo de cambio real,
El tipo de cambio real, en su nivel más alto desde marzo de 2024 (Foto: Reuters)

Si bien el movimiento marcadamente alcista de la cotización del dólar tiene costos en términos de inflación, el reciente ascenso al límite superior de las bandas de libre flotación sin intervención no se trasladó de inmediato al nivel de precios al público.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

Mensaje del Tesoro de EEUU: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al Gobierno de Javier Milei

Scott Bessent, secretario del Tesoro
Scott Bessent, secretario del Tesoro de los EEUU

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

Claves de una semana en la que el dólar puso a prueba al Gobierno: cayeron activos locales y saltó el riesgo país

El BCRA debió sacrificar USD 1.110 millones de reservas para defender la banda cambiaria. Pero los dólares financieros se acercaron a $1.600. Los bonos en dólares se hundieron hasta 16%. El Merval cedió 10% en dólares

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar alcanzó precios máximos
El dólar alcanzó precios máximos y el BCRA debió vender USD 1.110 millones en el mercado.

Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

El dólar blue subió a 1.520 pesos

La cotización blue del dólar sumó diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta, un máximo nominal que ubica ahora al billete marginal por encima del dólar minorista en el Banco Nación. En la semana el blue avanzó 95 pesos o 6,7 por ciento.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Cuánto le cuesta llenar el changuito a una familia de clase media en cada provincia

Las compras mensuales de las familias varían tanto según el nivel socioeconómico como en función de la región de Argentina donde residen. Los motivos

Cuánto le cuesta llenar el

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo

El sistema de riesgos del trabajo refleja una disminución sostenida de empleadores y trabajadores asegurados entre noviembre de 2023 y junio de 2025

Caída de actividad: en 19

El presidente de la Sociedad Rural celebró la quita de retenciones temporal y se reunirá con el equipo económico

Nicolás Pino habló de la nueva decisión del Gobierno para incentivar la liquidación del agro y el ingreso de divisas. El equipo económico citó a la Mesa de Enlace para este lunes por la tarde. Caputo ya recibió a los exportadores esta mañana

El presidente de la Sociedad

Mensaje del Tesoro de EEUU: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al Gobierno de Javier Milei

Mensaje del Tesoro de EEUU:

Suben hasta 11% los bonos argentinos y baja más de 300 puntos el riesgo país

El mercado reaccionó al anuncio del gobierno argentino de suspensión de retenciones y al crucial apoyo financiero comprometido por el Tesoro de EEUU

Suben hasta 11% los bonos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los tres mosqueteros: entre el

Los tres mosqueteros: entre el mito literario y la realidad histórica

8 tendencias de IA que marcarán 2026 y cambiarán la vida cotidiana

¿Es posible detener las enfermedades cardíacas antes de que aparezcan?

Argentina sumó la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo al demoledor informe de la ONU por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Cuánto le cuesta llenar el changuito a una familia de clase media en cada provincia

INFOBAE AMÉRICA

Los verdaderos enemigos de la

Los verdaderos enemigos de la paz

La historia detrás de la supuesta hija secreta de Freddie Mercury salió a la luz: “Era un papá absolutamente maravilloso”

Primeros bloqueos en carreteras de Ecuador por paro nacional tras eliminación de subsidios al diésel

Una mujer de 95 años fue arrestada por asesinar a su compañera de cuarto en un asilo de Nueva York

El gobierno de Trump se dispone a vincular el Tylenol con el riesgo de autismo

DEPORTES

La gala del Balón de

La gala del Balón de Oro: todo lo que hay que saber de la premiación a los mejores futbolistas del mundo

La llamativa respuesta de Mike Tyson a su hijo cuando le preguntó por qué volvió al boxeo con 60 años

El gesto antideportivo en un partido de fútbol americano que generó conmoción: un jugador se lanzó encima de su rival y lo fracturó

Red Bull confirmó el despedido de Christian Horner, el jefe todopoderoso de la Fórmula 1: la millonaria indemnización que cobrará

Lando Norris confirmó su relación con la modelo Magui Corceiro: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo”