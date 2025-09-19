Economía

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El mandatario habló en Córdoba y reconoció que el Gobierno está “trabajando muy fuertemente” con Estados Unidos y que “estamos muy avanzados”

Sebastián Catalano

Por Sebastián Catalano

Guardar
Milei habló en Córdoba sobre la posibilidad de un préstamos del Tesoro de EEUU

Infobae detalló esta mañana que circulaba en reuniones de alto nivel político y gubernamental, y en medio de un contexto muy complicado con riesgo país muy alto y sangría de reservas, nuevas versiones sobre la posibilidad de un préstamo de emergencia que Estados Unidos le podría otorgar a la administración de Javier Milei.

Es algo de lo que se habla desde abril, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, visitó el país, en lo que fue un contundente apoyo de Donald Trump a la gestión libertaria. El funcionario, uno de los más importantes de la administración estadounidense, llegó a Buenos Aires para el debut del levantamiento del cepo y las bandas cambiarias y se quedó apenas 12 horas.

Esta tarde, en su visita a Córdoba, el mandatario reconoció que está negociando un préstamo país-país con EEUU con el que Argentina podría afrontar vencimientos de deuda del año próximo por unos USD 8.500 millones.

“Sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, reconoció el Presidente.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la Casa Rosada, en abril pasado

En una entrevista con La Voz, Milei destacó: “Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”.

También agregó: “Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”, enfatizó.

Las declaraciones se dan horas antes de un nuevo viaje del mandatario a Estados Unidos.

El domingo Milei partirá a Nueva York, donde será parte de la Asamblea de las Naciones Unidas y donde también de parte del Atlantic Council el Global Citizen Award, un premio que destaca las reformas económicas que lleva adelante en el país.

El anuncio de Atlantic Council
El anuncio de Atlantic Council

Quien le entregará el premio Milei será el propio Bessent. La Gala se hará en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, y allí también fue invitada Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por el momento no están confirmadas reuniones bilaterales con el Tesoro y tampoco con la Casa Blanca.

Si bien desde EEUU relativizaron el avance de las negociaciones, Bessent había hablado de tema en abril y había destacado que el crédito era una posibilidad concreta.

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, dijo Bessent en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, una línea especial de crédito para fortalecer reservas en contexto de turbulencias.

Las declaraciones las realizó en una reunión cerrada ante inversores organizada por el JP Morgan en Washington.

Semanas antes, el secretario del Tesoro de EEUU había visitado el país.

Durante su estadía, Bessent mantuvo encuentros con Milei, el ministro Caputo y representantes del sector empresarial en la residencia del embajador de Estados Unidos. En ese marco, expresó su “pleno apoyo a las audaces medidas económicas” impulsadas por el gobierno argentino.

El antecedente más ilustrativo de la utilización del FSE se remonta a 1995, cuando Estados Unidos otorgó a México un préstamo de USD 20.000 millones. En esa ocasión, el entonces presidente Bill Clinton autorizó un acuerdo que preveía la entrega de préstamos y garantías en etapas, supeditados al cumplimiento de metas económicas específicas, como el sostenimiento de tasas de interés elevadas y la reducción del gasto público.

Este respaldo permitió al país estabilizar su economía y, en enero de 1997, completó el reembolso del préstamo tres años antes de lo previsto, incluyendo USD 500 millones en intereses.

Temas Relacionados

Scott BessentJavier MileiDepartamento del Tesoro de EEUUAtlantic CouncilDonald TrumpÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

La entidad monetaria se desprendió de USD 678 millones para defender el esquema cambiario. Bonos y acciones operaron con debilidad y la prima de riesgo alcanzó máximos en 13 meses

Jornada financiera: los dólares alternativos

El Gobierno entró al top 10 de mayores ventas diarias de dólares del Banco Central desde 2003

Para registrar desembolsos mayores a los USD 678 millones que el BCRA debió aportar hoy al mercado hay que remontarse a 2018 y 2019

El Gobierno entró al top

Fuertes ventas del BCRA, dólar en alza y tensión política: qué dijeron los analistas sobre otra jornada adversa para el Gobierno

Economistas advirtieron que la venta de divisas de la entidad monetaria y la dolarización de carteras reflejan un proceso de desmonetización que será difícil de revertir

Fuertes ventas del BCRA, dólar

El Banco Central tuvo otra jornada de ventas y desembolsó USD 678 millones en el mercado para frenar la suba del dólar

Fue la mayor venta en un solo día de los últimos 6 años. Desde que la cotización tocó el techo de la banda cambiaria ya vendió USD 1.110 millones

El Banco Central tuvo otra

Volvió la brecha: con las ventas del Banco Central reapareció la diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar

Las divisas negociadas en la Bolsa se acercaron a los $1.600, frente a un tipo de cambio oficial fijado a $1.475, en el techo de las bandas

Volvió la brecha: con las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los dólares alternativos

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

Accidente trágico en la Ruta 11: murió un médico en un choque frontal entre un auto y una camioneta

Elecciones 2025, en vivo: Fuerza Patria y el “Turco” García presentaron sus primeros spots de campaña

El Gobierno entró al top 10 de mayores ventas diarias de dólares del Banco Central desde 2003

INFOBAE AMÉRICA
Trump repudió la incursión de

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

Europa financia fábricas de armas ucranianas para reforzar la defensa regional y disuadir a Rusia

Donde el mar y los volcanes se fusionan en acantilados sin fin: así es Arnarstapi, el pueblo que resiste el olvido en Islandia

Zelensky denunció que la incursión de aviones rusos en Estonia es parte de una “campaña sistémica” contra Europa

“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías de seguridad con sus aliados y promete intensificar ataques contra la energía rusa

TELESHOW
Fabián Cubero confesó que se

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”

Cacho Deicas mostró el nuevo logo que lo acompañará en su carrera solista: la icónica imagen que eligió

Karina Jelinek se arrepintió de anunciar la separación de Flor Parise en redes sociales y publicó un corazón