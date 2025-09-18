Economía

Caputo informó que agosto terminó con superávit fiscal y acusó a la oposición de querer “romper” el equilibrio en las cuentas

El Sector Público Nacional acumula un saldo positivo entre ingresos y gastos, contando el pago de intereses de la deuda, de 0,4% del PBI. El Gobierno sufrió varios traspiés en el Congreso. El proyecto de presupuesto reduce las metas pactadas con el FMI

Agustín Maza

Agustín Maza

El Gobierno finalizó agosto con superávit fiscal después de haber finalizado julio en rojo debido a fuertes pagos de intereses de deuda, según informó este jueves el ministro de Economía Luis Caputo a través de su cuenta de X. En lo que va del año el Sector Público Nacional mantuvo un saldo positivo en las cuentas públicas, principal ancla de la gestión actual.

El Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario positivo de $1.556.864 millones, antes del pago de deuda, y un verde financiero de $390.301 millones.

“El superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con erogaciones primarias que se redujeron 6,4%. No obstante, el gasto en prestaciones sociales creció 2,9%, destacándose el incremento en jubilaciones y pensiones contributivas por 9,1%, en tanto las transferencias a universidades aumentaron 9,3% interanual”, detalló Caputo.

En los primeros ocho meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB, según los datos de Economía. El superávit financiero de $390.301 millones contrasta con el déficit de $384.505 millones registrado en agosto de 2023, equivalente a más de $1.720.000 millones ajustado por inflación.

“Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos. Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PIB”, escribió Caputo.

Noticia en desarrollo

