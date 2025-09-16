Economía

Presionada por Trump, la Reserva Federal prepara su decisión sobre la tasa de interés: cómo impactará en la Argentina

La Fed inició el proceso en el que se espera una reducción del rendimiento del dinero. El presidente de EEUU exige tasas más bajas para la economía de su país

Guardar
La tensa mirada del presidente
La tensa mirada del presidente de EEUU Donald Trump sobre el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzó este martes con una nueva reunión de política monetaria donde se espera la definición de la primera reducción del año de las tasas de interés, en medio de la creciente expectativa del mercado. La decisión se conocerá el miércoles, a las 15 hora argentina.

El cónclave de la Fed está rodeado de un clima enrarecido por las presiones del presidente Donald Trump para que se materialice la baja de las tasas, que incluyen maniobras para intentar cambiar la composición del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y por el incierto panorama económico con indicadores de empleo e inflación desfavorables.

En el último tiempo los niveles de contratación se estancaron y por primera vez desde abril de 2021 existen más desempleados que búsquedas laborales. Asimismo, la inflación registró en agosto su valor más alto del año al trepar a 2,9% interanual.

De esta manera, la incógnita pasa por saber si la Fed se enfocará en atender el problema del mercado laboral propiciando una considerable reducción de las tasas o priorizará continuar con la batalla frente al aumento de precios disponiendo un recorte menor o la continuidad del mismo nivel.

Los analistas del mercado coinciden en que se impondrá una reducción de 25 puntos básicos en las tasas debido a la desaceleración de las contrataciones, alcanzando el orden del 4%-4,25% al bajar del rango de entre 4,25% y 4,50% en el que se ubica desde diciembre del año pasado cuando se produjo el último recorte.

La Reserva Federal también determinará en este encuentro como prevé seguir su política monetaria en los próximos meses. Lo previsto inicialmente para 2025 eran dos recortes de tasas pero ahora los analistas consideran que la Fed se inclinará por tres recortes de 25 puntos básicos para el actual calendario.

REUTERS/Aaron Schwartz
REUTERS/Aaron Schwartz

De esta manera, avanzaría con bajas en las tres reuniones que le restan del año, la de esta semana, y las programadas para el 28 y 29 de octubre, y para el 9 y 10 de diciembre. Por el momento son proyecciones, este miércoles se conocerá un panorama más claro al finalizar la reunión del FOMC.

Con este escenario, el impacto en la Argentina sería favorable ya que la decisión beneficia a los mercados emergentes a partir de que los inversores van a poner el foco en buscar mayor rentabilidad fuera del sistema financiero norteamericano.

En este sentido y teniendo en cuenta las tasas que fija la Fed suelen ser la referencia para la negociación de préstamos internacionales para un país, se reduce el costo de financiamiento por lo que se facilitaría el acceso de una economía que está necesitada de divisas y su endeudamiento soberano es primordialmente en dólares.

Las tasas más bajas tienden a debilitar al dólar y apreciar a las monedas emergentes, lo que podría aliviar en parte la presión en el mercado cambiario que se viene incrementando tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, también propenden a valorizarse los bonos y las acciones aunque la reacción del mercado depende en buena medida de los motivos que traigan aparejados la decisión y de la perspectiva que se anuncie para el futuro.

Otro dato alentador podría vislumbrarse en el precio de las materias primas en función del debilitamiento de la moneda estadounidense permitiendo un alza en las cotizaciones de los principales productos exportables de la Argentina, como granos y sus derivados industriales, ayudando a afianzar el superávit comercial.

Con información de NA

