Semana financiera: tras el shock electoral, las acciones argentinas se hundieron hasta 30% y el dólar marcó precios récord

El dólar mayorista encadenó cinco ruedas consecutivas en alza.

Rápido asimiló el mercado a las recientes novedades políticas y económicas. El amplio triunfo de las listas de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, que colocaron al gobernador Áxel Kicillof como serio candidato a postularse a la Presidencia de la Nación en 2027, desataron las ventas de acciones y bonos argentinos, que ya venían descontando un escenario de incertidumbre económica desde los máximos de enero.

El dólar se acercó el lunes 9 -la primera rueda posterior a los comicios- y luego el viernes 12 al límite superior de la banda de libre flotación del dólar. La sensación de que el BCRA podría verse obligado a intervenir en el mercado con un limitado stock de reservas propias fue una señal de alerta que potenció el efecto político.

Esto es porque para los traders, la continuidad de reformas y desregulaciones en la economía son una condición indispensable para una evolución de los precios de los títulos financieros. Una débil adhesión del electorado a los candidatos de La Libertad Avanza dejaría sin margen en el Congreso para la aprobación de los proyectos de ley del presidente Javier Milei.

El dólar mayorista cerró a $1.453 para la venta, con un alza de 19 pesos o 1,3% en el día, luego de alcanzar un récord nominal de $1.457 intradiario. Operadores dieron cuenta de posturas vendedoras en oferta -que no llegaron a concretarse- en los $1.472, que se condicen con el límite superior de las bandas cambiarias de libre flotación para la divisa, como dispuso el BCRA. A partir de esa cotización la autoridad monetaria está habilitada a vender dólares sin necesidad de esterilizar los pesos emitidos, para ponerle freno a la devaluación.

El dólar al público anotó una suba de 85 pesos o un 6,2% desde el viernes 5, a $1.465 en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista alcanza los $1.467,42 para la venta (suba semanal de $80,62 o 5,8%) y $1.414,58 para la compra.

Max Capital ponderó que el ministro de Economía, Luis Caputo “confirmó que tanto el ancla fiscal como las bandas cambiarias se mantienen sin cambios. Agregó que la reciente intervención del Tesoro en el mercado de cambios fue transitoria y asociada a la baja liquidez previa a la elección. Explicó que en la semana previa a la elección en Provincia de Buenos Aires el Tesoro vendió USD 500 millones de los USD 3.000 millones acumulados mediante colocaciones de Bonte 2030 y compras en bloque, pero que esta semana no intervino, permitiendo que el tipo de cambio operara más alto con la liquidez normalizada”.

A la vez, el presidente del Banco Central Santiago Bausili reiteró que no habrá cambios en la política cambiaria y remarcó que la entidad monetaria está ahora mejor capitalizada.

“Desde distintos sectores productivos se viene alertando sobre un enfriamiento cada vez más marcado, reflejado en los últimos indicadores de la industria. No obstante, la decisión no está exenta de riesgos. Una tasa real más baja podría incentivar la demanda de cobertura en dólares, agregando presión al mercado cambiario en un momento de sensibilidad macroeconómica”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Los contratos de dólar futuro proyectaron una devaluación por encima de la banda cambiaria tras las elecciones. Los contratos con vencimiento a fin de octubre marcaron un tipo de cambio de $1.522,50, mientras que para el cierre de diciembre se situaron a $1.605, frente a un techo de la banda de $1.531 para fin de año.

Desplome bursátil

La evidencia del descontento social del resultado electoral bonaerense arrasó con los precios en la Bolsa. El índice S&P Merval quedó en los 1.759.874 puntos, en zona de mínimos en pesos desde el 8 de octubre. El balance de cinco ruedas arrojó una pérdida de 12 por ciento.

Medido en dólares, el Merval se hundió debajo de los 1.200 puntos -según la valuación del “contado con liqui”- por primera vez desde el 8 de agosto del año pasado. La pérdida semanal fue de 17,2%, un efecto devastador que quedó explícito en la caída de los ADR argentinos en Wall Street, como Banco Supervielle (-31%), Grupo Galicia (-25,3%), Edenor (-22%) o YPF (-12,2%).

Acciones locales en EEUU, con precios del cierre del viernes (Rava Bursátil, precios en dólares)

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares-promediaron una caída 10% en la semana, con un riesgo país otra vez en la zona de los 1.100 puntos básicos y en lo más alto desde octubre de 2024.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, subrayó que “el mercado sigue acomodándose al resultado electoral de la Provincia de Buenos Aires el domingo 8, con las acciones mostrando un rebote el miércoles pero volvieron a caer jueves y viernes, marcando que los inversores siguen de cerca la situación política de corto plazo como principal factor a la hora de posicionarse. Lo mismo sucedió con los bonos en dólares, aunque estos mostraron subas martes y miércoles, en un contexto global favorable para bonos emergentes”.

Un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) consideró que “los resultados del domingo fueron adversos como resultado de lo que fue ocurriendo en los últimos meses en el plano macro-político, llevando a un creciente sentimiento de negatividad para el mercado de renta variable tras el mal desempeño de las compañías durante la temporada de resultados del segundo trimestre de 2025″. Agregó que “la suma de estos factores llevó a una fuerte corrección del S&P Merval al comenzar la semana. Sin embargo, creemos que el mismo fue exacerbado por la incertidumbre sobre las futuras decisiones políticas”.