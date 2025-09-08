Sube el dólar, las acciones se derrumban hasta 20% en Nueva York y los bonos caen 9% tras el resultado electoral

Los ADR argentinos abrieron en Wall Street con caídas de hasta 23,6% (Reuters)

El arranque del lunes se desarrolló en un clima de alta tensión para los mercados financieros argentinos, luego de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Los primeros movimientos del día reflejaron un ajuste inmediato en el dólar minorista y mayorista, mientras que la apertura de Wall Street marcó bajas generalizadas en los ADR argentinos y la plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos en el S&P Merval. Los bonos Globales regidos por la Ley de Nueva York también mostraron caídas significativas en las primeras horas de la rueda.

En el mercado mayorista, las primeras operaciones se registraron en $1.450, lo que implicó un salto de 5,8% frente al nivel del viernes. El ajuste inicial del tipo de cambio formal acompañó el nuevo contexto político tras las elecciones provinciales.

En el mercado minorista, los valores de los bancos privados también reflejaron incrementos. El Banco Galicia vendía dólares a $1.460 y compraba a $1.360, mientras que el Banco Santander ubicaba la venta en $1.450 y la compra en $1.400. La app de Cocos Capital mostró precios de $1.440 para la compra y $1.401,30 para la venta. El viernes, en la última rueda antes de las elecciones, Galicia vendía a $1.385 y compraba a $1.345, en tanto que Santander vendía a $1.390 y compraba a $1.350.

En tanto, el BBVA y Mercado Pago no ofrecían todavía precios de venta en las primeras horas de la jornada. En el segmento paralelo digital, el dólar cripto se negociaba a $1.422,95 para la venta y $1.416,15 para la compra, según datos de Finanzas Argy.

La atención también se centró en el desempeño de los papeles argentinos en Nueva York. Con la apertura de Wall Street, los ADR profundizaron las pérdidas en medio de un escenario marcado por ventas en bancos y energéticas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedía 23,59% hasta 30,64 dólares, mientras que Banco Macro (BMA) caía 17,57% y quedaba en 48,56 dólares. Banco Supervielle (SUPV) perdía 16,85% y se ubicaba en 6,66 dólares, en tanto que BBVA Argentina (BBAR) descendía 15,90% y operaba en 10,37 dólares.

Las bajas también alcanzaron a las principales compañías energéticas. YPF (YPF) retrocedía 14,87% hasta 26,25 dólares, mientras que Vista Energy (VIST) caía 13,89% hasta 32,79 dólares. Pampa Energía (PAM) bajaba 13,51% hasta 58,79 dólares y Edenor (EDN) descendía 14,87% hasta 18,60 dólares. En el mismo rubro, Transportadora de Gas del Sur (TGS) caía 19,82% hasta 21,20 dólares y Central Puerto (CEPU) perdía 13,62% al ubicarse en 8,75 dólares.

La apertura de las acciones argentinas en Nueva York

En la construcción y el agro también se registraron bajas. Loma Negra (LOMA) retrocedía 12,89% hasta 7,84 dólares, Cresud (CRESY) bajaba 7,74% hasta 8,94 dólares y Adecoagro (AGRO) caía 1,45% hasta 8,16 dólares. Bioceres (BIOX) descendía 2,21% y quedaba en 2,65 dólares.

En el sector tecnológico, Mercado Libre (MELI) bajaba 2,90% y se ubicaba en 2.347,50 dólares, mientras que Globant (GLOB) retrocedía 0,93% hasta 62,53 dólares. Ternium (TX) permanecía sin cambios en 34,58 dólares y Tenaris (TS) subía 1,52% hasta 35,41 dólares.

IRSA (IRS) caía 15,14% y se negociaba en 12,16 dólares, mientras que Corporación América Airports (CAAP) descendía 8,21% hasta 19,67 dólares. El balance de la apertura en Nueva York reflejaba bajas de dos dígitos en la mayoría de los papeles financieros y energéticos, con solo dos excepciones en terreno positivo.

En la plaza local, las acciones del S&P Merval también iniciaron con bajas generalizadas. El índice retrocedía 12,76% en la apertura. Grupo Galicia (GGAL) caía 18,48% hasta 4.532,50 pesos, Banco Macro (BMA) perdía 13,02% hasta 7.080 pesos y Banco Supervielle (SUPV) retrocedía 13,32% hasta 1.920 pesos. BBVA Argentina (BBAR) descendía 13,49% y quedaba en 4.880 pesos.

En el segmento energético local, YPF (YPFD) bajaba 12,54% hasta 37.500 pesos, Pampa Energía (PAMP) retrocedía 11,97% hasta 3.310 pesos y Edenor (EDN) descendía 13,86% hasta 1.305 pesos. Central Puerto (CEPU) caía 10,39% hasta 1.250 pesos, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) bajaba 14,31% hasta 6.230 pesos.

La constructora Loma Negra (LOMA) descendía 10,04% hasta 2.240 pesos, Aluar (ALUA) retrocedía 3,79% hasta 660 pesos y Byma (BYMA) bajaba 7,86% hasta 170 pesos. Metrogas (METR) se ubicaba entre las mayores bajas, con un retroceso de 17,76% hasta 1.250 pesos.

Por el lado de los bonos soberanos Globales, también se observaron retrocesos en las primeras horas de la jornada. A las 10.20, el Global 2029 (ARGENT 29) caía 8,05% hasta 71,88 dólares, el Global 2030 (ARGENT 30) descendía 7,99% hasta 68,07 dólares, el Global 2035 (ARGENT 35) retrocedía 10,30% hasta 55,69 dólares, el Global 2038 (ARGENT 38) bajaba 10,18% hasta 59,39 dólares, el Global 2041 (ARGENT 41) se negociaba en 52,61 dólares con una pérdida de 8,79% y el Global 2046 (ARGENT 46) caía 9,49% hasta 54,69 dólares.

Los operadores remarcaron que, con el correr de la mañana, el volumen de transacciones en bonos tomó mayor consistencia, lo que permitió observar con más claridad el impacto en la deuda tras el resultado electoral.