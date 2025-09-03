Dólar: cuántas divisas ya vendió el Tesoro y qué prevé el Gobierno para las próximas semanas de tensión electoral

Economía comenzó a mediados de agosto con ventas de dólares en el mercado. Gustavo Gavotti

El Gobierno salió a asegurar públicamente que la intervención cambiaria del Ministerio de Economía para mantener a raya el dólar durará hasta que termine el proceso electoral, aunque algunas voces en el Poder Ejecutivo creen que el problema de la falta de liquidez en el mercado de cambios podría extenderse más allá de ese punto en el calendario y son más cautos.

El equipo económico aseguró por medio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el director del Banco Central, Federico Furiase, en entrevistas entre el martes a la noche y este miércoles por la mañana, que las operaciones del Tesoro con sus dólares para aplacar la tensión cambiaria responden a un clima financiero que en el Palacio de Hacienda reconocen como de extrema tensión.

Esa tensión ya tuvo una traducción hace varias semanas con la escalada de las tasas de interés, en medio de pulseadas quincenales con los bancos por la renovación de bonos en pesos. El Ministerio de Economía trató de controlar la cantidad de pesos “sueltos” con estas licitaciones y con reajustes en los niveles de encajes bancarios. El tipo de cambio había tenido una escalada de casi 15% en julio, atravesó agosto con algo más de calma y pegó un salto en el inicio de esta semana, la última antes de las elecciones bonaerenses.

El Secretario de Finanzas arriesgó, incluso, que la volatilidad del lunes de esta semana se debió a una sola operación puntual que habría hecho un banco de origen chino. Quirno habló de una potencial suba de 40 pesos en el tipo de cambio con un monto poco considerable, en un día en que el volumen de compraventa en el mercado único de cambios fue casi 40% inferior a todo agosto, explicado por el feriado en los Estados Unidos. El economista Fernando Marull señaló en X que esa operación bancaria en cuestión puede estar relacionada a una de las propias medidas que apuró el BCRA la semana pasada.

Quirno ubicó la situación cambiaria dentro de un clima político complejo. “Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos. Hemos visto en las últimas semanas una secuencia de acciones premeditadas”, afirmó. “Las tasas son hijas también del conflicto político. Porque el conflicto político genera incertidumbre. Lo que está haciendo el Gobierno constantemente, el Congreso, en esta situación, es tratar de atacar el centro del programa económico y el centro del programa de gobierno”, sostuvo.

Otras voces en el Gobierno consultadas por Infobae en las últimas horas creen que la lectura no es tan lineal respecto a una normalización del mercado inmediatamente después de que termine el proceso electoral, sino que el fenómeno de la iliquidez en la plaza cambiaria tiene una dinámica más autónoma y más en el segundo semestre del año en que la parte gruesa de ingreso de divisas del sector privado ya finalizó, y recién se retoma con la cosecha fina sobre el cierre del año.

Esta mañana, un informe de PxQ también planteó esa idea: “El discurso del equipo económico, desde julio, viene siendo que estas medidas son temporales y que una vez que se materialice el triunfo de LLA en las elecciones, la demanda de pesos se recuperará y la tasa de interés volverá a su nivel previo. Este argumento presenta dos problemas”, planteó la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis.

En primer lugar, que “el oficialismo puso innecesariamente (puesto que llegó a la presidencia habiendo perdido PBA tanto en la general como en la segunda vuelta) la vara muy alta” sobre la performance electoral en esa provincia. Y en segundo lugar, mencionó que “para que la demanda de pesos se recupere tiene que aumentar la oferta y/o caer la demanda de dólares. Lo primero es poco probable, mientras que lo segundo parece ser el camino decidido dados los riesgos de entrar en una recesión”, concluyó.

Intervención cambiaria: cuántos dólares ya se usaron

En la antesala al anuncio de Quirno, el mercado ya mostraba indicios de intervención del Tesoro en el mercado de cambios durante agosto. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la caída de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA por USD 23 millones el viernes, sin pagos previstos a organismos internacionales, permite estimar que la operatoria totalizó USD 156 millones. “Sumando la caída de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA por USD 23 millones del viernes -dado que no había pagos previstos a organismos internacionales-, estimamos que la intervención de agosto fue de USD 156 millones”, explicaron desde la consultora.

Se trata, de todas formas, de historia pasada. Este lunes, según estimaciones extraoficiales, la intervención inicial del Tesoro habría sido de unos USD 130 millones. Los números, bajo ese cálculo, ascenderían a cerca de USD 285 millones. El informe de PPI detalló que, aunque no hay un plazo definido, la operación de intervención se extendería inicialmente tres días hábiles y podría prolongarse hasta las elecciones legislativas de octubre, dependiendo del resultado de la elección bonaerense y su impacto político y financiero.

PPI también destacó que las reservas brutas del BCRA subieron USD 731 millones, aunque al descontar efectos de oro, yuan y DEG, el aumento “sin explicar” fue de USD 630 millones. “Nuestra lectura es que este movimiento responde, principalmente, a una recomposición habitual de encajes en dólares de comienzos de mes, tras la fuerte caída vista el último día de agosto, que no fue corregida en la misma magnitud en la rueda del lunes”, indicaron.