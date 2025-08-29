Nueva norma para contener el dólar: el BCRA limitó los movimientos de los bancos en un día de grandes vencimientos de futuros

El Banco Central sorprendió al sistema financiero con una nueva comunicación en el cierre de agosto (Reuters)

La Comunicación A 8311 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitida hoy 29 de agosto, sorprendió a las entidades financieras con cambios en las reglas de juego del mercado cambiario. La norma se publicó en el último día hábil del mes, jornada clave por el vencimiento de los contratos de dólar futuro de agosto, el llamado día del fixing. El cambio de reglas de juego, orientado a calmar el frente cambiario, generó malhumor entre las entidades financieras.

El texto estableció tres disposiciones centrales. En primer lugar, desde el 1° de diciembre de 2025 la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (PGNME) será de cumplimiento diario. En segundo lugar, también desde diciembre, cuando la posición de contado diaria en moneda extranjera sea negativa no podrá superar el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes anterior. Y, en tercer lugar, con vigencia inmediata, se prohibió que los bancos incrementen la posición de contado el último día hábil del mes respecto del saldo del día anterior. Esta última es la norma clave.

Voceros del BCRA explicaron a Infobae que “la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado”.

La intención oficial, según pudo saber este medio, es dar mayor transparencia al mercado al evitar movimientos especulativos -por ejemplo presiones intencionadas a la cotización del dólar- orientadas a aumentar las ganancias de las entidades por la liquidación de los contratos futuros.

La pulseada con los bancos

La medida se conoció en medio de una pulseada entre el Gobierno y los bancos. Tras la finalización de las LEFI en julio, el sistema financiero recibió una fuerte inyección de liquidez. Desde entonces, el BCRA endureció los requisitos de encajes, es decir, la porción de los depósitos en moneda local que las entidades deben inmovilizar a tasa cero o con rendimientos muy bajos, con el objetivo de absorber pesos de la plaza. Y también se volvió muy activo en el mercado de futuros. Incluso asumiendo pérdidas pocas veces vistas durante el Gobierno de Javier Milei.

En el oficialismo hay descontento con los bancos a los que acusan de no colaborar con la transición hacia un nuevo esquema de política monetaria. La decisión de cambiar las condiciones en el último día del mes alimentó el malhumor en el sector en el sector financiero, en lo que ya es una pulseada Gobierno versus bancos. En las mesas de operaciones de las entidades se pasaron todo el mes operando bajo determinadas reglas y el Central las modificó en el cierre, justo cuando se definía el fixing de futuros.

Un operador del mercado lo sintetizó de manera cruda: “Es todo muy kirchnerista”.

El rol del mercado de futuros

Desde julio, cuando el dólar avanzó cerca de un 14%, el Banco Central reforzó su estrategia de intervención a través de los contratos de futuros. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le impide vender divisas en el mercado spot mientras el precio no toque el techo de la banda cambiaria. Por eso recurrió a la venta de futuros y a la suba de tasas de interés como instrumentos principales para moderar las expectativas.

El contrato de dólar a agosto, que vence hoy porque es el último día hábil del mes, llegó a operar en los últimos días a tasas negativas. Es decir, se pactó a un precio inferior al valor del dólar contado. Esa anomalía solo puede explicarse por la presencia de un gran jugador que ofreció contratos a valores más bajos para evitar un salto en la cotización spot.

De acuerdo con estimaciones privadas, el BCRA acumuló una posición vendida en futuros de magnitud. Juan Manuel Truffa, economista de Outlier, calculó que llegó a unos USD 6.100 millones, mientras que Fernando Marull, de FMyA, la ubicó en torno a USD 6.300 millones.

Marull agregó que hoy vencían USD 1.200 millones correspondientes a los contratos de agosto y anticipó que mañana la posición neta vendida de la autoridad monetaria podría ser menor porque el BCRA no renovaría la totalidad de esos compromisos.

Qué significa la PGNME

La PGNME es un conjunto de normas mediante las cuales el Banco Central regula las tenencias de dólares y activos dolarizados de las entidades financieras. El organismo fija un límite a cuán comprados o vendidos pueden estar los bancos en el mercado de contado y en el de futuros. Así restringe su capacidad de operar y busca que no se conviertan en actores relevantes en eventuales corridas contra el peso.

Con la Comunicación A 8311, el Central reforzó esa línea de control. La regulación se aplicó de manera sorpresiva en el último día del mes, cuando se definía el precio de referencia para los contratos de futuros. Según especialistas, la intención fue evitar que los bancos vuelquen ganancias acumuladas en derivados sobre el mercado spot en un único movimiento que pudiera alterar la cotización.

Qué cambia con la Comunicación A 8311

Expertos explicaron que la comunicación introdujo dos modificaciones principales. La primera, con entrada en vigencia en diciembre, transforma el cálculo de la PGNME negativa, que hasta ahora se medía como un promedio mensual y pasará a verificarse a diario. La segunda, vigente desde hoy, prohíbe que los bancos aumenten su posición spot positiva en el último día hábil del mes. Sí se les permite reducirla. Al hacer esto, los bancos no pueden hacer grandes cambios en sus tenencias en moneda extranjera y generar así movimientos abruptos de oferta o demanda.

Es importante subrayar que la norma no alteró el tope de la PGNME: los bancos mantienen la misma capacidad de tenencia en dólares. El cambio radicó en la frecuencia de control y en la limitación específica para la jornada de cierre.

La explicación técnica de Truffa apuntó a la lógica de esta decisión. “A lo que apunta la circular es que como los bancos siempre tenían un poco de hueco para seguir comprando spot el último día, y el último día es el fixing de fin de mes, ahora lo que les dice es el último día no podés comprar. Lo único por eso se ven, porque te comparo con la PGM del día anterior. Entonces, durante el mes comprá comprá de acuerdo a la posición que podés, está todo bien, pero el último día del mes no me vas a presionar el tipo de cambio, porque como venía el fixing y se guardaba en lugar para comprar más spot, se lo querían comprar todo a fin de mes. Después lo escupían al día siguiente, ponele, pero de esta manera no lo pueden hacer más”, afirmó.

Intervenciones recientes

En las últimas semanas trascendió que el Banco Central había desplegado su intervención en futuros más elevada en tres años durante julio. El organismo incrementó de forma significativa su posición vendida y logró frenar la escalada cambiaria tras el fin de las LEFI. Esa operatoria coincidió con el avance del 14% del dólar en ese mes y la necesidad de utilizar instrumentos alternativos para mantener el precio bajo control.