Mercados en rojo: fuertes caídas en la Bolsa, bonos en baja y suba del dólar en medio del escándalo por los audios

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron en el inicio de la semana, mientras los bonos soberanos sufrieron caídas y el dólar cotizó al alza. Muchos operadores del mercado calificaron lo sucedido en la rueda como una “masacre” para algunos inversores.

La dinámica en los precios de los activos reflejó una creciente incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones, con inversores que ahora no dan por asegurada una victoria abultada de La Libertad Avanza, y después de que cobraran relevancia en el debate público los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, donde se mencionan presuntos cobros de coimas de funcionarios del gobierno de Javier Milei. Este escándalo se sumó a la volatilidad de las tasas de interés de las últimas semanas, generada por el desarme fallido de las Lefis, la interrupción de la acumulación de reservas del Banco Central y expectativas de menor crecimiento económico ante un escenario monetario más estricto.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta el 10% este lunes. Por su parte, el S&P Merval continuó la tendencia a la baja, con un recorte diario de 3,4 por ciento. El tipo de cambio oficial minorista trepó a $1.370, casi un dos por ciento más que el cierre del viernes, mientras que el dólar blue cotizó en $1.365, con un incremento de 1,5 por ciento.

La apuesta del Gobierno ahora es que el resultado de las elecciones, siempre que sea positivo para el oficialismo, traerá de nuevo un clima favorable en los mercados. De todos modos, el 7 de septiembre será la primera prueba en la provincia de Buenos Aires y el plato fuerte serán las legislativas nacionales del 26 de octubre, por lo que, entienden en el oficialismo, quedan dos meses por delante de mucha volatilidad.

Nicolas Cappella, sales trader del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), calificó de “masacre” la rueda del lunes. “A todo el tema de volatilidad de tasas, se sumó hoy el tema político, con las presuntas irregularidades que apuntan contra Karina Milei. Además, se publicó el índice de confianza de la Di Tella, que muestra un claro descenso en la imagen positiva del Gobierno. Por lo tanto, el mercado reaccionó con un sell off fenomenal en todos los activos, por miedo a que el resultado electoral no sea la victoria que se descontaba en precios”, sostuvo.

“El dólar obviamente subió, y se ubicó en la zona de $1.360, marcando una suba en torno a 40 pesos. ADRS y Bonos HD también sufrieron un sell off, con los primeros sufriendo caídas de 5% y los segundos caídas en torno al 3%”, enumeró Cappella.

“Las denuncias de corrupción son graves ante el actual contexto electoral”, afirmó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “A diferencia del ‘cryptogate’, que el ciudadano común jamás entendió, estos audios describen corrupción en agencias públicas y pueden ser comprendidos por cualquier votante. El efecto final sobre la decisión del electorado es debatible, pero el golpe al dólar y a los bonos soberanos refleja una mayor incertidumbre”, explicó el economista.

La Confianza en el Gobierno en el menor nivel para la gestión Milei, según UTDT (Gráfico de Salvador Vitelli)

Pablo Repetto, de Aurum Valores, describió una sucesión de hechos que, en su opinión, explica el pobre desempeño reciente de los activos argentinos. “El proceso comenzó con el desarme de las Lefi, sin un esquema suficientemente robusto para evitar las disrupciones en el mercado de deuda en pesos, lo que resultó en una volatilidad extrema en toda la curva. Esa situación aún no ha logrado ser contenida”.

A esto se agregó la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, cuya importancia es reconocida por el gobierno, el mercado y la oposición. Más tarde, surgieron los audios de Spagnuolo. “Todo este cúmulo de factores conduce hoy a un sistema que muestra mucha fragilidad”, señaló Repetto.

Los inversores mantienen el foco sobre varias cuestiones clave que seguirán presentes en las próximas semanas. Respecto a las tasas de interés, el ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó la reciente dinámica a que el mercado mantiene incertidumbre por las elecciones intermedias. Lo que el funcionario llamó el “riesgo kuka”, es decir, que los argentinos elijan en las urnas la opción kirchnerista en el menú de candidatos.

Caputo aseguró que “la suba de tasas será transitoria”, aunque reconoció un impacto negativo en la actividad en el corto plazo. Al mismo tiempo, analistas y bancos internacionales advirtieron sobre el encarecimiento del crédito, el aumento de la morosidad y comenzaron a ajustar a la baja las previsiones de crecimiento para la economía argentina este año. Este panorama explica parte del mal desempeño de las principales acciones del país.

En el frente electoral, no hay señales claras sobre los posibles resultados de los próximos comicios ni sobre la solidez del respaldo que mantiene el Gobierno. El índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, cayó al nivel más bajo de la gestión Milei. El relevamiento data de antes del conocimiento público de los audios de Spagnuolo, entre el 1 y el 14 de agosto, y posterior al salto cambiario de julio.

Otro factor adverso para los activos locales es la evolución de las reservas internacionales. Los datos del Banco Central indican que el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, suspendió compras en bloque para reforzar las arcas internacionales, una decisión que Luis Caputo había anticipado.

Qué distancia existe hoy entre la cantidad de reservas y la meta comprometida ante el FMI, según LCG

De acuerdo con un informe de LCG, tras la última revisión del programa, la exigencia se redujo en USD 6.500 millones, pero el Banco Central aún debe acumular USD 4.700 millones antes de diciembre. Sin embargo, al sumar los pagos pendientes a organismos internacionales y los vencimientos del Bopreal, el esfuerzo para el resto del año asciende a USD 7.400 millones, monto que debería conseguirse en solo dos meses de 2025 si no surgen alternativas de financiamiento.

Por su parte, Barclays mantiene una visión constructiva de la macroeconomía Argentina, aunque advierte que algunas decisiones recientes han elevado las probabilidades de enfrentar dos escenarios complejos pos-electorales: un posible estrés si el mercado anticipa cambios en el régimen cambiario y que la prioridad de la desinflación retrase la acumulación de divisas. Otra pregunta entre inversores es cuál será la dinámica de las reservas si la Argentina no logra recobrar el acceso a los mercados internacionales de crédito para el año que viene, como prevé el FMI, y el país se ve obligado a pagar “cash” los vencimientos. Solo los compromisos del Tesoro Nacional suman unos USD 20.000 millones entre capital e intereses, según Eco Go.

Volatilidad, ascenso de tasas de interés, caída de reservas internacionales, estancamiento de la actividad y deterioro de la confianza, además de los casos de corrupción, afectan la imagen oficial. Según un informe de Cohen, divulgado tras el cierre del viernes, el gobierno responde con superávit fiscal primario y baja inflación, medidas que por sí solas no logran convencer al mercado de una victoria contundente en Buenos Aires ni en las generales de octubre. Con este contexto, el riesgo país volvió a subir, golpeando nuevamente las acciones, mientras la suba de tasas resultó insuficiente para contener la presión sobre el dólar, que supera con claridad los 1.300 pesos. Las miradas estarán puestas también en la licitación del miércoles, donde el Tesoro afronta vencimientos por $9 billones.