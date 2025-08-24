Economía

La producción porcina lleva 15 años de crecimiento y marcó un nuevo récord en el primer semestre

La mejora en genética, alimentación y sanidad animal permitió sostener el crecimiento del sector durante tres lustros, algo muy inusual en la economía argentina

Guardar
La producción de carne porcina
La producción de carne porcina sumó 384.000 toneladas en los primeros seis meses del año, el mayor registro histórico (Revista Chacra)

La cadena porcina argentina alcanzó en el primer semestre de 2025 un nuevo récord histórico de producción, en un proceso de crecimiento sostenido que ya lleva quince años consecutivos. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y junio se produjeron alrededor de 384.000 toneladas de carne porcina, lo que significó un incremento interanual del 0,6% y consolidó a la actividad en una curva ascendente.

El informe de la entidad rosarina destacó que el volumen alcanzado en la primera mitad del año no tiene antecedentes en la historia reciente del sector. El crecimiento estuvo respaldado por la faena de 4,1 millones de cabezas, cifra que permite dimensionar la magnitud de la expansión productiva.

El comportamiento del mercado porcino muestra una tendencia clara de expansión desde mediados de la década de 2010. Cada año se fueron acumulando aumentos, algunos más significativos que otros, pero siempre dentro de un sendero de crecimiento. La BCR subrayó que este desempeño convirtió al sector en uno de los más dinámicos dentro de las carnes producidas en el país.

En su análisis, la entidad recordó que los avances en genética, alimentación y sanidad animal, junto con la inversión en tecnología, permitieron mejorar la eficiencia en la producción y aumentar los volúmenes disponibles. Esto explica cómo, incluso en contextos económicos difíciles, la actividad logró mantener la tendencia positiva.

El desafío del sector bovino

La bolsa rosarina también analizó la evolución de la producción bovina en lo que va del año. Según sus estimaciones, en los primeros siete meses de 2025 se faenaron alrededor de 7,85 millones de cabezas, un nivel levemente superior al registrado en igual período de 2024.

De mantenerse esta tendencia, el ciclo podría concluir con cerca de 14 millones de animales faenados y una oferta de carne en torno a 3,2 millones de toneladas. Este escenario confirmaría la recuperación gradual de la producción vacuna tras años de altibajos marcados por la recomposición del stock y las variaciones en los precios relativos.

A su vez, el informe plantea que el mercado de carne bovina enfrenta el desafío de sostener la oferta sin afectar la capacidad de recomposición del rodeo, un “delicado equilibrio” entre abastecer al mercado interno y preservar el capital ganadero, aspectos centrales de la actividad.

De mantenerse la tendencia, el
De mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con 14 millones de animales faenados y 3,2 millones de toneladas de carne (Revista Chacra)

La faena acumulada hasta julio refleja que, pese a las dificultades, el sector bovino mantiene una base sólida de producción. Con un consumo interno que continúa siendo elevado en comparación con otros países y con exportaciones que buscan consolidar mercados externos, la carne vacuna conserva su peso histórico dentro de la dieta argentina y en el complejo agroindustrial.

La comparación con el desempeño del sector porcino muestra que ambas cadenas exhiben signos de crecimiento en 2025, aunque con dinámicas diferentes: mientras la producción porcina lleva quince años consecutivos de expansión, la bovina transita un proceso de recomposición más paulatino, condicionado por los ciclos de retención y liquidación de hacienda.

Según el informe, la actividad viene de años de alta liquidación vientres, lo que condicionó la capacidad de recuperación del rodeo. “Otro punto clave a considerar aquí es que, más allá de los logros que lentamente se están registrando en aumentos de peso y productividad del rodeo, los números actuales de producción aún no contemplan una posible retención de hacienda, en especial de hembras, dice el informe.

Temas Relacionados

PorcinosCarnesProducciónFaenaBovinosEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

En el acumulado de los primeros siete meses de 2025 mantiene una suba de 2,9%. Qué sectores crecieron y cuáles desmejoraron en el séptimo mes del año

Según un estudio, la industria

Caputo cuestionó a la oposición por el rechazo al veto presidencial: “El Congreso es esencialmente populista”

El ministro de Economía participó este fin de semana de un acto en Chivilcoy en el que defendió el superávit fiscal y dejó definiciones en tono electoral

Caputo cuestionó a la oposición

Deuda: La Rioja anunció que no pagará otro vencimiento de sus bonos y extiende el default de su deuda

La provincia entró en cesación de pagos en febrero de 2024 e inició un proceso de reestructuración de los pasivos con sus acreedores, pero la negociación aún no se resolvió

Deuda: La Rioja anunció que

Arranca el Travel Sale: cómo comprar viajes con hasta 60% de descuento

El evento incluye promociones en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos, tanto para destinos dentro del país como en el exterior. Qué provincias participan

Arranca el Travel Sale: cómo

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

El avance de la tecnología, los servicios profesionales y la energía y el retroceso de la industria y el consumo delimitan las áreas de creación y destrucción de empleo, en un contexto económico inestable

La incertidumbre divide el mercado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según un estudio, la industria

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

Senado: el oficialismo reconoce una “impericia total” y se prepara para semanas complejas

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

El grunge regresó a la moda: cómo las celebridades reinterpretan un clásico con esencia rockera

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Israel: al menos

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

TELESHOW
Las fotos del cumpleaños de

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña de Morfi: la intimidad de La Voz Argentina, mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”