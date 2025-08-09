El sueño de exportar el gas de Vaca Muerta: los próximos pasos del mega proyecto de GNL en la Argentina

El Hilli Episeyo será el primer barco licuefactor que comenzará a funcionar en la Argentina,

La Argentina ingresará en 2027 al exclusivo conjunto de países exportadores de gas natural licuado (GNL), junto a Australia, Qatar, Estados Unidos y Malasia, entre otros. La producción se realizará desde seis buques instalados frente a las costas de Río Negro, que estarán conectados a los yacimientos de Vaca Muerta mediante nuevos gasoductos.

El desarrollo del GNL representa una oportunidad concreta para aumentar la producción local de shale y, a su vez, revertir los históricos problemas de escasez de divisas, acceso restringido a financiamiento internacional y crecimiento económico estancado desde hace catorce años.

El consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, confirmó esta semana la decisión final de invertir en el segundo buque de licuefacción, “MK II”, en Río Negro. Este anuncio se suma al del buque “Hilli Episeyo”, conformando una inversión superior a USD 15.000 millones durante los 20 años de operación de ambas plantas flotantes.

Ambos barcos, propiedad de la empresa noruega Golar, tendrán una capacidad conjunta para producir 6 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para exportaciones. Según el presidente de YPF, Horacio Marín, estos buques conforman la fase I del proyecto “Argentina LNG”.

El MK II, habilitado inicialmente en 2004 como buque metanero, se encuentra adaptándose en un astillero de China, con llegada estimada a la Argentina en 2028

La primera planta flotante operará desde el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se sumará a finales de 2028. Aunque el valor de las exportaciones dependerá del precio internacional, se estima que la Argentina podría superar los USD 20.000 millones en ventas entre el inicio de las operaciones y 2035, convirtiendo al GNL en una fuente relevante de ingreso de divisas. El consorcio prevé la generación de 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción.

La consolidación de esta etapa exige infraestructura y financiamiento de una magnitud sin precedentes. Southern Energy planea construir un gasoducto de 36 pulgadas dedicado a abastecer al MK II y al Hilli Episeyo, que usará inicialmente la capacidad remanente del Gasoducto San Martín. Las alternativas en estudio incluyen la ejecución del ducto por parte de un “midstreamer” que cobraría tarifa de peaje, o bien, una licitación directa. La definición de este aspecto se tomará antes de fin de año, y la financiación combinará aportes de capital de los socios con crédito internacional, lo que podría implicar mayores ingresos de divisas.

El proyecto no se limita a la primera fase. YPF lidera, junto a otras compañías globales, dos etapas adicionales. El “Argentina LNG 2”, en alianza con Shell, contempla producir desde 2029 con dos buques en Río Negro, aportando 12 MTPA de GNL. El “Argentina LNG 3”, junto a la italiana ENI, prevé, desde 2028, otros dos buques con igual capacidad. Para ambas fases, YPF proyecta la construcción de un mega gasoducto de 48 pulgadas, que sería el mayor de la región y cuya licitación está prevista como máximo para mediados del próximo año.

Horacio Marín, presidente de YPF (Ignacio Films)

De acuerdo con Wood Mackenzie, Vaca Muerta representa el mayor emprendimiento de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica y se distingue por la continua expansión de su capacidad exportadora y productiva. En tanto, Rystad Energy prevé que estos desarrollos de FLNG alcanzarán su máxima capacidad hacia fines de la década de 2030.

YPF lidera la concreción del proyecto Argentina LNG, que busca monetizar los recursos de gas de Vaca Muerta y convertir al país en un exportador energético confiable a nivel mundial, con el objetivo de generar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares para 2030.

El marco político y regulatorio local también influyó en el posicionamiento del país para estos flujos de inversión. El Gobierno argentino impulsó en el último año y medio medidas de flexibilización cambiaria y eliminación de restricciones al ingreso de capital extranjero, además de promover incentivos sectoriales enfocados en proyectos de alta tecnología, recursos críticos y desarrollos energéticos, como fue el caso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).