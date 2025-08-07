Economía

Casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos en supermercados, según la UBA

Un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas señaló el consumo está sostenido por mecanismos de endeudamiento y que la demanda de bienes “aún no muestra señales claras de recuperación”

Guardar
El trabajo señaló además que
El trabajo señaló además que las ventas en el segmento de consumo masivo no terminó de repuntar y el creciente uso del financiamiento para artículos básicos es una señal de alerta para la actividad económica (REUTERS)

En lo que va del Gobierno de Javier Milei el uso de tarjeta de crédito para realizar las compras en supermercados pasó del 39% al 46% del total de las compras registradas, según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). El trabajo señaló además que las ventas en el segmento de consumo masivo no terminó de repuntar y el creciente uso del financiamiento para artículos básicos es una señal de alerta para la actividad económica.

“En síntesis, los datos analizados reflejan una situación aún delicada en términos de consumo masivo. A pesar de ciertos signos de recuperación en las ventas de supermercados, la demanda no logra recomponerse plenamente y permanece por debajo de los niveles previos al inicio de la actual gestión”, apuntó CentroRA.

Las tarjetas de débito retrocedieron
Las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%

“La persistente contracción de las ventas mayoristas, sumada al creciente uso de financiamiento para la compra de bienes básicos, sugiere que el consumo está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo y elevada incertidumbre económica. Estos elementos, en conjunto, ponen en evidencia las dificultades que enfrenta el mercado interno para consolidar una recuperación sostenida”, agregó el documento.

Según datos del Indec correspondientes a mayo de 2025, utilizados para el informe de la UBA, las ventas de supermercados mayoristas se contrajeron cerca de un 5% en términos interanuales, a pesar de registrar un leve aumento —inferior al 1%— respecto al mes anterior. En el caso de los supermercados, se observó un incremento interanual del 6,1%, aunque con una caída mensual del 1,2 por ciento.

“En línea con esta dinámica, en mayo las ventas de los mayoristas se ubicaron aproximadamente un 34% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron en torno a un 28% por debajo. Cabe señalar que, transcurridos 29 meses de gestión, el nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no ha logrado recuperar los valores de comienzos del mandato”, sintetizó la UBA.

Los datos analizados reflejan una
Los datos analizados reflejan una situación aún delicada en términos de consumo masivo

La dinámica de merma en el consumo se puede observar además en las caídas acumuladas desde diciembre de 2023 que muestra el Indec. Si bien se registró crecimiento sostenido de las ventas en supermercados durante los últimos cinco meses, eso no fue suficiente para compensar la caída acumulada previamente, cerca de 10% desde inicios del Gobierno hasta la recuperación que comenzó en enero de este año. Esto generó que la caída acumulada en las ventas de supermercados durante la gestión actual sea cercana al 7%, indicó la UBA. Por otra parte, las ventas mayoristas profundizaron su retroceso desde el cambio de Gobierno, acumulando una contracción cercana al 19 por ciento.

“Esta divergencia podría estar reflejando un proceso de desacumulación de stocks por parte de los supermercados, que estarían vendiendo mercadería adquirida en períodos anteriores sin reponerla vía compras mayoristas, en un contexto marcado por la incertidumbre y poca probabilidad de recuperación de la demanda en el corto plazo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios”, explicó el informe.

Cabe señalar que, transcurridos 29
Cabe señalar que, transcurridos 29 meses de gestión, el nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no ha logrado recuperar los valores de comienzos del mandato

Es en ese contexto que cobró relevancia el creciente uso del crédito para financiar el consumo en supermercados. Entre diciembre de 2023 —inicio de la gestión de Milei— y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito para realizar estas compras se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total de las compras. E

“Este incremento se dio en paralelo a una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%. Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera”, concluyo el informe de la UBA.

Temas Relacionados

ArgentinaUBAEconomíaTarjeta de créditoArgentinosSupermercadosConsumoAlimentosDeudasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los mercados globales mantienen el optimismo ante los nuevos aranceles de Trump

Los inversores minimizan el impacto de los nuevos gravámenes, impulsando al Nasdaq a máximos históricos. India logró recuperarse de la volatilidad, mientras el Banco de Inglaterra recortó tasas

Los mercados globales mantienen el

Trump pidió la renuncia del CEO de Intel por un presunto conflicto de intereses con China

Las acciones de la compañía de semiconductores sienten el impacto de la presión sobre Lip-Bu Tan, a quien un senador republicano acusó de tener inversiones en compañías chinas previas a asumir su cargo actual

Trump pidió la renuncia del

Mercados: caen las acciones argentinas tras la tensión política que generó el revés oficialista en el Congreso

El avance parlamentario de proyectos que amenazan el superávit fiscal devolvió la incertidumbre a la plaza bursátil. El S&P Merval baja 1,6% luego de tres alzas consecutivas

Mercados: caen las acciones argentinas

CEO’s y líderes reflexionaron sobre innovación en el Digital Finance Forum

La transformación tecnológica, los nuevos hábitos de consumo y la adaptación empresarial marcaron el ritmo de la jornada organizada por el IAEF

CEO’s y líderes reflexionaron sobre

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en julio y acumuló un alza del 40,9% en los últimos doce meses

El Indice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) mostró una suba de precios en los primeros siete meses del año del 18,1%. El rubro restaurantes y hoteles fue el que tuvo más aumentos debido a las vacaciones de invierno

La inflación en la ciudad
ÚLTIMAS NOTICIAS
LLA y el PRO oficializaron

LLA y el PRO oficializaron el acuerdo electoral en CABA con la intención de “trabajar juntos” hasta 2027

Mercados: caen las acciones argentinas tras la tensión política que generó el revés oficialista en el Congreso

Video: dos borrachos le dieron una brutal paliza a las mozas de una cervecería de La Matanza

CEO’s y líderes reflexionaron sobre innovación en el Digital Finance Forum

Así es la casa donde el presunto asesino serial de Jujuy descuartizaba y enterraba a sus víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Trump pidió la renuncia del

Trump pidió la renuncia del CEO de Intel por un presunto conflicto de intereses con China

Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

El puente que salva vidas: Colorado construye el mayor paso de fauna elevado del mundo

Científicos lograron transmitir luz a través del cerebro: la tecnología promete transformar el diagnóstico neurológico

Qué es la reserva cognitiva y cómo entrenarla para impulsar la salud cerebral

TELESHOW
El sorpresivo cruce entre Verónica

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Florencia Peña mostró su refugio en Salta en medio de las montañas: “Mi lugar en el mundo”

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”