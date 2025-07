Trabajo informal: el 14% de los empleados no registrados facturan como monotributista para una empresa

La informalidad escala a casi el 80% entre las pequeñas empresas, según datos de Indec. Reuters

La informalidad entre las pequeñas empresas escala al 77%, según datos oficiales en una economía que tiene a 4 de cada 10 trabajadores no registrados. Una parte relevante de ellos, aún así, facturan como monotributistas hacia una empresa, por lo que hacen trabajos en relación de dependencia pero bajo modalidad de empleado independiente.

Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al cuarto trimestre de 2024, estimó que el 40% de los asalariados del sector privado se encuentra en situación de informalidad laboral. Dentro de ese universo, el 14% entrega a su empleador facturas emitidas como monotributistas, aunque la percepción del vínculo sigue siendo la de una relación de dependencia.

Según el informe, esta forma de contratación combina el empleo informal con una formalización parcial: “En la percepción del trabajador hay una relación de dependencia laboral con la empresa, pero legalmente el vínculo se formaliza como una relación no laboral”. Esta modalidad, indicó Idesa, funciona como un mecanismo que no encuadra dentro de la legislación laboral vigente y, al mismo tiempo, permite a la empresa contar con cierta cobertura documental para justificar pagos periódicos.

Por tamaño de empresa

La práctica varía en función de la escala de la firma. En empresas de menos de 10 empleados, el 77% del personal se encuentra sin registrar, y de ese total, solo el 7% entrega factura. En el rango de compañías con entre 10 y 40 empleados, la informalidad afecta al 14% de los asalariados, y dentro de ese grupo, un 24% factura a través del monotributo.

En el caso de empresas con más de 40 empleados, la informalidad se reduce al 8%, pero dentro de ese 8%, el 45% emite factura. Este fenómeno, explicó IDESA, revela que “la proporción de asalariados informales que entrega factura crece a medida que lo hace el tamaño de la empresa”.

El informe destacó que las microempresas muestran informalidad generalizada sin facturación, mientras que en las firmas grandes se observa menor informalidad, pero una proporción creciente de trabajadores no registrados que figuran como proveedores.

En la economía el 40% del mercado laboral se desarrolla en la informalidad. Reuters

Relación con productividad y nivel salarial

Según Idesa, la alta informalidad observada en microempresas responde en gran medida a su bajo nivel de productividad. Las remuneraciones en este segmento suelen ser inferiores a las del empleo formal e, incluso, se ubican por debajo de los valores establecidos en los convenios colectivos.

En este contexto, el pago a través del monotributo aparece como una forma de flexibilización informal. No obstante, el informe señaló que “en las microempresas, más del 90% de los asalariados informales no entrega factura, y por lo tanto, no realiza aportes como monotributista”.

La escasa formalización de los asalariados informales mediante el régimen simplificado tiene impacto directo en la recaudación de la seguridad social. Idesa explicó que “es un mito creer que el déficit previsional se cerrará cuando esta gente aporte”, en referencia a quienes trabajan en microempresas con bajos niveles de contribución tributaria y previsional.

El análisis apuntó que, si bien una parte de los asalariados informales en empresas más grandes emite factura como monotributista, la mayoría de los trabajadores no registrados —especialmente en pequeñas unidades productivas— permanece por fuera del sistema, sin ningún tipo de contribución.

Por otra parte, como tema adicional el informe de Idesa alertó que esta nueva información aportada por el Indec se relaciona con el futuro del sistema previsional argentino en términos generales.

En ese sentido, el trabajo postuló que “el 77% del empleo no registrado esté en empresas con menos de 10 trabajadores, cuyas remuneraciones son un tercio del salario registrado y el 90% ni siquiera paga el monotributo, confirma que es un mito creer que el déficit previsional se cerrará cuando esta gente aporte”. “Mientras no aumenten su productividad, lo que demandará mucho esfuerzo, los aportes de estos trabajadores al sistema previsional serán marginales”, aseguró.