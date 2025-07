La exportación de soja en el primer semestre fue récord: qué empresas lideraron las ventas

CARGILL encabezó el ranking general de exportadores con 9,6 millones de toneladas comprometidas al exterior (Foto: Shutterstock)

Las exportaciones de granos y subproductos sumaron 64,5 millones de toneladas (Mt) durante el primer semestre de 2025, según los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de la Secretaría de Agricultura y Pesca. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que ese volumen marcó un récord histórico para un primer semestre y resultó el segundo mayor registro semestral desde 2008, en coincidencia con la mayor liquidación de divisas registrada desde la implementación del sistema.

En ese período, el complejo soja representó el 48% de las registraciones, seguido por el complejo maíz que representó el 35%, en tercer lugar, el trigo con un 8% de participación, y luego complejo girasol y cebada con un 3%. Finalmente, los productos del complejo sorgo representaron un 2 por ciento.

En la primera mitad del año 2025, detalló BCR, se registraron 31,1 Mt del complejo soja, de las cuales el 61% corresponde a registraciones de subproductos, 24% a poroto y 14% a aceite. La empresa VITERRA fue la que lideró las ventas al exterior del complejo soja en el primer semestre del año, al igual que lo hizo en los primeros semestres de los últimos 5 años.

VITERRA se consolidó como líder en las ventas externas del complejo soja, con 8,1 millones de toneladas

Desagregando entre los productos del complejo soja, VITERRA lideró las ventas externas de aceite y subproductos con 1,1 millones de toneladas y 4,2 millones de tn respectivamente, mientras que ADM AGRO encabezó las registraciones de poroto con 1,1 millones de toneladas.

En el caso del complejo maíz, se declararon 22,76 Mt durante el primer semestre de 2025, lo que implicó un 67% más respecto al mismo período del año anterior y un 61% más que el promedio de los primeros semestres entre 2019 y 2024. Las ventas al exterior fueron lideradas por CARGILL, con 4,5 Mt.

El ranking general de exportadores de granos y subproductos durante el primer semestre fue encabezado por Cargill con 9,6 Mt, seguido por Viterra con 8,1 Mt y Cofco con 7,4 Mt. ADM Agro ocupó el cuarto lugar con 5,4 Mt, mientras que LDC quedó en quinto lugar con 4,9 Mt. Más abajo se ubicaron AGD, Bunge, ACA, Molinos Agro, Amaggi, CHS y YPF, completando el listado de principales exportadoras.

El complejo maíz mostró un crecimiento del 67% interanual en el volumen exportado durante el semestre.

Según el análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) permiten analizar el compromiso de venta asumido con el exterior, sin limitarse a la terminal de embarque. Muchas empresas utilizan instalaciones de otras compañías para sus envíos, por lo cual las DJVE se consideran un indicador más representativo del ranking.

El informe también detalló el desempeño del complejo trigo, que registró 5,47 Mt en exportaciones. En este segmento, ADM AGRO lideró con 1,24 Mt, seguido por Cargill con 0,97 Mt y Bunge con 0,74 Mt.

En el complejo girasol, que incluye aceite, semillas y subproductos, las registraciones alcanzaron 1,83 Mt durante el primer semestre. Viterra encabezó las ventas con 0,64 Mt, Cofco se ubicó en segundo lugar con 0,29 Mt y Unión Agrícola de Avellaneda quedó en tercer lugar con 0,16 Mt.

Respecto al complejo cebada, las ventas superaron 2,15 Mt. La Cervecería y Maltería Quilmes lideró el ranking de registros con 0,57 Mt, mientras que Viterra alcanzó 0,28 Mt.

Por último, el complejo sorgo sumó 1,14 Mt en el semestre. ACA lideró con 0,29 Mt, seguido por Cofco con 0,18 Mt.

CARGILL encabezó el ranking general de exportadores con 9,6 millones de toneladas comprometidas al exterior

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario subrayó que este volumen general de 64,5 Mt no solo se ubicó como el segundo mayor registro semestral desde 2008, sino que también superó ampliamente los niveles habituales para un primer semestre. El único semestre que logró un nivel mayor fue el segundo de 2019, cuando las ventas externas se adelantaron de forma excepcional por el contexto electoral argentino y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que impulsó una dinámica comercial particular.

En coincidencia con la disminución de la alícuota de las retenciones, durante el primer semestre de 2025 el complejo agroexportador realizó la mayor liquidación de divisas desde que se llevan registros, con un monto superior a los USD 16.000 millones.

La estimación fue realizada por el economista Salvador Vitelli, de Romano Group, tomando como base las cifras declaradas por la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y, a su vez, ajustándola por el valor de los precios internacionales en cada período desde 2003.

La rebaja temporal de las retenciones, que en el caso de la soja ya regresó a su nivel del 33% desde el 26% anterior, terminó el 30 de junio pero su efecto seguirá hasta bien entrado julio. En base a una estimación de la consultora 1816, durante este mes se liquidarán cerca de USD 4.500 millones de dólares que ya fueron declarados en el mes anterior para aprovechar la alícuota reducida. La normativa obliga a liquidar los dólares dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa declaración.

La decisión oficial de bajar las retenciones, aún siendo temporaria, surtió un efecto importante que la ubicó con un resultado superior a otras medidas de los últimos años para favorecer la liquidación, tales como el “dólar soja”, que fijaba un tipo de cambio diferenciado a los exportadores, o el “dólar blend”, que los habilitaba a vender un 20% de sus mercaderías al valor del contado con liquidación, más alto que el oficial.

En este período, que suele ser el de mayor oferta de dólares, el Banco Central no compró reservas en el mercado de cambios y no son pocos los analistas que anticipan tensiones. El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado aseguró este lunes que “se perdió la oportunidad de acumular reservas”, a la vez que señaló que se entró en un “período de incertidumbre cambiaria” y que “hay que poder mostrar que Argentina es sustentable”.