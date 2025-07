Caputo aseguró que “habrá privatizaciones en el corto plazo” para fortalecer las reservas del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el Gobierno avanzará con nuevas privatizaciones en el corto plazo" con el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central. Explicó que estas operaciones se complementarán con la venta de activos, concesiones y block trades, como parte de una estrategia para fortalecer la posición financiera del Tesoro. Las declaraciones fueron realizadas durante el Summit 2025 organizado por el IAE Business School.

Caputo explicó que, a diferencia de etapas anteriores, ahora “el que necesita reservas es el Tesoro”. En ese sentido, remarcó que con el actual superávit fiscal, el Tesoro está absorbiendo pesos del mercado y destinándolos como reservas en moneda local. “Es algo que en Argentina casi nunca se hace, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que, como la cantidad de pesos es muy chica, en algún momento, cuando haya un vencimiento de deuda, en vez de renovarla, los bancos van a pedir que paguemos”, explicó.

Necesidad de reformas

Uno de los puntos que enfatizó Caputo fue la necesidad de avanzar con una reforma laboral. “Es imprescindible. El nivel de empleo no crece desde 2011 y el número de empleadores no crece desde 2008. No podemos ignorar eso”, argumentó. También mencionó que habrá que impulsar una reforma tributaria, pero que la clave es la laboral: “Es lo que nos va a dar el pie para saber cuánto se puede hacer de lo otro”.

En esa línea, Caputo remarcó que casi el 50% de la economía es informal y que “hay que generar condiciones para que la gente vuelva a la formalidad”. “Todo esto es lo que se viene. Vamos a seguir desregulando, bajando impuestos y devolviéndole la plata a la gente”, anticipó.

Los problemas de la macro

Durante su exposición, el ministro de Economía respondió a diferentes críticas que se están haciendo desde la oposición, como el déficit de la cuenta corriente, la salida de dólares por el turismo y el atraso cambiario.

Sobre la cuenta corriente, el funcionario explicó que no ve riesgos: “La situación actual argentina no tiene nada que ver con crisis de cuenta corriente anteriores. El déficit ronda entre 1,5 y 2 puntos del PBI, y se trata de transacciones entre privados, no de un desequilibrio del sector público”. Asimismo, remarcó que en otro países el déficit de cuenta corriente es mucho mayor.

En relación con el tipo de cambio, Caputo defendió el esquema actual de bandas y aseguró que el peso argentino se ha apreciado frente al dólar como parte de un fenómeno global. “El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas. Contra el euro se devaluó 4%, contra el real brasileño un 8%, y contra el peso chileno un 4%. En Argentina, se apreció un 12%”, detalló.

También resaltó el crecimiento del crédito al sector privado: “Cuando llegamos, el nivel de crédito sobre PBI era de 3,5 puntos. Ahora se duplicó en términos reales”. Afirmó que los bancos están comenzando a financiar más a las pymes y que, aunque las tasas aún son altas, el objetivo es promover la remonetización en dólares.

Por último, criticó a quienes ponen en duda los resultados de la política económica actual. Y en particular se refirió a sus colegas, los economistas. “Hay un montón de gente que quiere que al país le vaya mal. Eso incluye a gente a la que ustedes (por los empresarios) le pagan para que los asesore. Hay tipos que están mandando a empresas a la quiebra porque desde hace 18 meses les hacen creer que el dólar se va a ir a $5.000”. Y concluyó: “No van a tener éxito, porque no hay casualidad, hay causalidad. Los fundamentals prevalecen”.

El orden fiscal

El ancla fiscal fue otro de los ejes centrales del discurso. Caputo afirmó que la actual administración heredó “5 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de déficit cuasi fiscal”, y que, contra todos los pronósticos, lograron achicar esos cinco puntos en apenas un mes. “Achicamos el tamaño del Estado en un 30%”, señaló. Y añadió que “es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas por decisión política”.

El ministro se mostró convencido de que el equilibrio fiscal alcanzado es un cambio estructural. “En esos pocos años en los que Argentina tuvo cierto orden, no duraron. En la salida de la convertibilidad, por ejemplo, hubo orden fiscal, pero porque el ajuste lo hizo el mercado, y las consecuencias para el sector privado fueron brutales”. En cambio, destacó, “en esta ocasión el ajuste lo hizo el sector público”.

Caputo respaldó sus afirmaciones con indicadores económicos: “En la salida de la convertibilidad, los salarios cayeron más del 30% en términos reales. En este caso, desde diciembre de 2023, recuperaron el 15%”. También remarcó la evolución del nivel de actividad: “Medido diciembre contra diciembre, el EMAE dio un crecimiento del 6%. El dato de abril mostró un alza interanual del 7,7%”.

Respecto de la inflación, el ministro afirmó que el escenario cambió drásticamente desde diciembre: “La inflación mayorista fue de 54% en diciembre de 2023 y en el último mes hubo deflación de 0,3%. La minorista fue de 25,5% y ahora está en 1,5%”.

Caputo reiteró insistió en que el Gobierno “nunca se va a desviar del orden fiscal y monetario”, y destacó que el presidente Javier Milei “le da prioridad a la economía por sobre la política”. En ese marco, afirmó que se continuarán “bajando impuestos, sacando regulaciones y abriendo paulatinamente la economía para que las empresas compitan”.