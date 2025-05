AmCham Summit: con Milei y Caputo como invitados, las empresas de EEUU en el país organizan su tradicional encuentro de negocios

La séptima edición del AmCham Summit 2025 se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, esta jornada reunirá a importantes referentes del sector público y privado bajo el lema “Una Argentina competitiva”. Este evento busca analizar las oportunidades y desafíos que enfrentará el país, abordando temáticas clave desde una perspectiva multisectorial.

El encuentro se centrará en la transformación de diagnósticos en acciones concretas para aumentar la competitividad y el desarrollo de Argentina. Se discutirán temas como la relación bilateral entre países, la justicia y las reglas del juego, la seguridad energética, nuevos modelos de financiamiento, y el liderazgo tecnológico. También se analizará el papel del sector privado en la generación de empleo sostenible y la economía en transición.

Participarán gobernadores, ministros, diputados, CEO de empresas y líderes de organizaciones civiles.

Este año el evento se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

“El AmCham Summit se ha consolidado como un espacio estratégico de encuentro entre actores del sector público y privado, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en los desafíos que plantea la creación de condiciones propicias para el desarrollo de Argentina”, destacó Alejandro Díaz, CEO de la Cámara. Luego, agregó: “Creemos que instancias como esta permiten abordar problemáticas transversales, debatir soluciones y definir estrategias que fortalezcan un modelo de país basado en el potencial de crecimiento del sector privado, y con el objetivo de generar desarrollo económico y social, en particular para los sectores más vulnerables”.

El evento contará con la presencia de más de 1500 invitados y destacados oradores, entre los que se encuentran ya confirmados. Entre ellos, los ministros Luis Caputo (Economía), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Guillermo Francos (jefe de Gabinete); los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Saenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA); y Neil Harrington, Senior Vice President of Americas, U.S. Chamber of Commerce, entre otros.

La agenda

El inicio de la jornada estará a cargo de Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham Argentina y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, mientras que el cierre será por Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

08:15: Acreditación y café de bienvenida

09:00: Apertura y discurso inaugural de Facundo Gómez Minujín (Presidente de AmCham)

9:10: Palabras de Jorge Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

09:20: La relación bilateral. Abigail Dressel (Embajada de EEUU) moderada por Mariana Schoua (Aconcagua Energía Generación)

Conexión Verónica Marcelo (Natura) y Néstor García (KPMG)

09:40: AmCham Talk: la integridad del sector privado. Hugo Krajnc

Conexión. Luis Guastini (ManpowerGroup) y Silvia Bulla (IFF)

10:10: Un Congreso competitivo. Cristian Ritondo , Gabriel Bornoroni , Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo . Modera: Nacho Girón

Conexión. Martín Castro (Whirlpool) y Federico Hernández (Aveva)

10:35: El rol del sector privado en la generación de empleo sostenible. Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Martín Galdeano (Ford), Santiago Farinati (Alsea) y Martín Ticinese (Quilmes) Modera: José del Río

10:55: Coffee brek

11:40: Federalismo en la Argentina competitiva. Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta) Modera: Mariana Contartessi

Conexión. Ivana Thornton (Mercer) y Demian Pintos (Massalin)

12:00: Conversaciones AmCham: propuestas para una Argentina competitiva. Martín Tetaz (Pte. de la Comisión laboral de Diputados), Sara Luna Camacho (OIT) y Cristian Jerónimo (Sindicato de la Industria del Vidrio y CGT) Modera: Nacho Girón

Conexión. Silvia Tenazinha (Salesforce) y José Luis Alonso (Mirgor)

12:25: Liderazgo tecnológico como motor del crecimiento. Fernando López Iervasi (Microsoft), Víctor Valle (Google) y Cristina Lorenzo (Oracle) Modera: Florencia Lendoiro

12:45: Conversaciones AmCham: propuestas para una Argentina competitiva. Entrevista a Mariano Cúneo Libarona , Ministro de Justicia de la Nación, a cargo de Nacho Girón

13:00: Conversaciones AmCham: propuestas para una Argentina competitiva. Entrevista a Martín Menem , Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de Franco Mercuriali

13:15: Almuerzo

14:20: La libertad de expresión como clave para una Argentina competitiva. Claudio Savoia

Conexión. María Eugenia Sampalione (Newmont) y Alejandro Haro (Banco Comafi)

14:30: Nuevos modelos de financiamiento. Fabian Kon (Galicia), Gonzalo Arauz (BID Invest) y Temel Ӧktem (Banco Mundial) Modera: Estefanía Pozzo

Conexión. Marcela Romero (Schneider Electric) y Federico Amos (Acindar)

14:55: Seguridad energética: pilar para el desarrollo y la competitividad. Catherine Remy (TotalEnergies), Bernardo Andrews (Genneia), Fausto Caretta (PAE), Pablo Vera Pinto (Vista Energy) Modera: Sebastián Penelli

15:15: Federalismo en la Argentina competitiva. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Modera: Ariel Maciel

Conexión. Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson) y Milagros Arguello (Boston)

15:40: Conversaciones AmCham: propuestas para una Argentina competitiva. Entrevista a Mario Lugones , Ministro de Salud, a cargo de Nacho Girón

15:55: Innovación aplicada a la salud. Carlos Annes (MSD), María Pía Orihuela (Roche) y Silvana Kurkdjian (BMS) Modera: Daniela Hacker (periodista especializada en salud)

Conexión. Luciano Marrazzo (Rockwell) y Juan Garibaldi (Danone)

16:15: Innovación aplicada a agronegocios. Juan Lariguet (Corteva), Juan Farinati (Bayer) y Fernán Zampiero (John Deere) Modera: Sebastián Catalano (Infobae)

16:35: Coffee Break

17:20: Conversaciones AmCham: propuestas para una Argentina competitiva. Entrevista a Luis Caputo , Ministro de Economía de la Nación, por Facundo Gómez Minujín

Conexión. Javier Martínez Álvarez (Grupo Techint) y Sebastián Sarni (Ampacet)

17:40: AmCham Talk: de la macro a la micro. Ricardo Arriazu

17:50: Economía en la transición. Neil Herrington ( US Chamber )

18:00: Cierre institucional de Alejandro Díaz (CEO de AmCham)

18:10: Conclusiones sobre una Argentina competitiva. Entrevista a Guillermo Francos , Jefe de Gabinete de Ministros, a cargo de Nacho Girón

Discurso de Javier Milei , presidente de la Nación, a confirmar.

Fin del evento

La visión macro

Días atrás, en diálogo con Infobae, Alejandro Díaz destaco los primeros días de gestión de Milei. “Hubo una contundente transformación. Si bien no está solucionado el tema de la inflación, estamos en línea con empezar a olvidarnos de factores que el mundo ya olvidó. La fase tres del programa está dando mayor certidumbre con una combinación de políticas monetarias y fiscales ortodoxas, flexibilidad cambiaria con el nuevo esquema de bandas y liberación progresiva del cepo. También resuelve dudas de los inversores que empiezan a ver que las limitaciones para la obtención de dividendos y manejos con el tipo de cambio están siendo removidas”, aseguró.

Además, destacó que si bien el cepo no está del todo levantado, “está la dirección”.

“Los flujos de los dividendos están liberados desde el próximo ejercicio, aunque muchas empresas de la cámara no tienen contemplado en su esquema de trabajo enviarlos al exterior y los capitalizan o usan. Con respecto a los stocks, estamos con la edición cuatro del Bopreal. Y hay otros mecanismos, como el contado con liqui, cuyo gap también bajó mucho. Ya no hablamos de diferencias de tipo de cambio del 150%, como cuando arrancó esta administración, ni tampoco del 20-25% de hace un mes y medio", explicó Díaz.