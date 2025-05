Jornada financiera: las acciones argentinas escalaron hasta 10% por la tregua en la guerra por los aranceles

Los mercados internacionales recuperaron el ímpetu con el avance de las negociaciones por los aranceles cruzados.

Las acciones y los bonos argentinos operaron con amplias mejoras este lunes, con negocios alentados por un clima externo más distendido luego de que Estados Unidos y China anunciaran que suavizarían algunas de sus medidas arancelarias, lo que aumenta las esperanzas de que se ponga fin a la guerra comercial global.

Los mercados bursátiles internacionales registraron importantes alzas este lunes después de que Estados Unidos y China anunciaran una suspensión temporal de 90 días en la mayoría de los elevados aranceles que ambas naciones habían impuesto durante los últimos meses, en lo que representa un significativo avance para desactivar la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Al cierre, los indicadores de Wall Street progresaron en un rango de 2,8 y 4,4 por ciento, mientras que se extendieron las alzas de hasta 8% para los ADR de compañías argentinas negociados en dólares, liderados por YPF (+8,5%, a USD 35,49), Pampa Energía (+8,1%) y Globant (+7,5%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 5,5%, en los 2.230.395 puntos, en lo más alto desde el 24 de abril. Medido en dólares, el panel de acciones líderes alcanzó su mayor valor desde el 24 de febrero.

Destacaron las ganancias de Metrogas (+9,9%), Transportadora Gas del Norte (+9,5%), YPF (+9,1%) y Transener (+8,6%).

En una declaración conjunta emitida tras intensas negociaciones celebradas durante el fin de semana en Ginebra, Suiza, ambas potencias acordaron reducir sustancialmente sus gravámenes para dar tiempo a más conversaciones. Estados Unidos disminuirá sus aranceles sobre productos chinos al 30% desde un máximo del 145%, mientras que China rebajará sus tarifas sobre bienes estadounidenses al 10% desde el 125 por ciento.

Bessent dejó claro que el acuerdo entre EEUU y China es provisional y no pone fin a la guerra comercial, simplemente inaugura una nueva fase, con un arancel mínimo del 10% que sirve como piso permanente y la posibilidad de volver al nivel del 34% si China no coopera. Afirmó que no hay interés en un desacoplamiento total, sino en obligar a Beijing a abrir el mercado y estimular el consumo interno.

En el plano doméstico, también dio impulso a los activos argentinos una lectura positiva de las elecciones de legisladores en cuatro provincias (Salta, Jujuy, San Luis y Chaco) con resultados auspiciosos para La Libertad Avanza.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó la nota crediticia de Argentina, bajo el argumento de las medidas adoptadas por el Gobierno libertario para desmantelar los controles de divisas y a su éxito a la hora de conseguir financiación multilateral.

La calificadora subió un escalón a la nación sudamericana, desde ‘CCC+’ a ‘CCC’, según explicó la agencia este lunes. Fitch no asigna perspectivas a los soberanos con una calificación de CCC+ o inferior.

“Si se ratifica por otras agencias, debería comprimir el riesgo país en unos 80 puntos básicos adicionales”, consideró Federico Filippini, analista de Adcap Grupo Financiero.

Fuente: Adcap Grupo Financiero.

En enero, Moody’s Ratings subió un escalón la calificación crediticia de Argentina, hasta Caa3, y elevó la perspectiva de estable a positiva. S&P Global Ratings confirmó su calificación CCC a principios de febrero.

Para este miércoles 14 se aguarda el dato de inflación nacional de abril elaborado por el INDEC, que se mantendría en torno al 3% pese a la reciente liberación del mercado cambiario. En abril el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la Ciudad de Buenos Aires registró una variación del 2,3%, lo que representó una desaceleración respecto al 3,2% de marzo. En lo que va del año, el IPC de CABA acumula un 11,1 por ciento.

Por su parte, el Gobierno apunta a un nuevo blanqueo de capitales para facilitar la utilización de ahorros en dólares que se encuentran fuera del sistema, a través de la presentación de una declaración jurada.

El dólar operó estable

Mientras que el dólar al público no ofreció variantes en el Banco Nación, a $1.150 para la venta, la divisa experimentó bajas en el promedio de las entidades relevadas por el Banco Central. El dólar promedió $1.155,43 para la venta (-1%) y a $1.106,28 para la compra.

En una rueda con negocios en el segmento de contado por USD 415,9 millones, el dólar mayorista terminó negociado a $1.132, con un descenso de cuatro pesos o 0,4 por ciento. Durante la sesión la divisa estuvo operada a un máximo de 1.135 y un mínimo de 1.123 pesos.

Las reservas brutas del BCRA recortaron USD 55 millones en el día, a USD 38.100 millones. Aunque la entidad no participó del mercado de cambios, el descenso del oro (-3,4%) influyó negativamente en la valuación total de los activos internacionales.

La cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,4%, a $1.170 para la venta, con una brecha cambiaria de 3,4% respecto del dólar mayorista.

Los contratos de dólar futuro -en pesos, atados a la evolución del tipo de cambio- registraron cierre dispar este lunes, según datos de la plataforma A3 Mercados, con leves alzas en las posturas con vencimiento próximo y tendencia alcista hacia fin de año.

El contrato más operado, para fin de mayo, concluyó a $1.146 (-0,3%), mientras que las posturas para octubre de 2025 -pasadas las elecciones- subieron 0,3%, a $1.252,50. Para fin de año quedaron a $1.288 (+0,4%).

Los dólares financieros concluyeron con mínimas bajas. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.157,75, mientras que el dólar MEP cerró a 1.139,26 (-0,3%).