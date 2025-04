Alfredo Romano: “Eliminar el Banco Central y el peso debe ser el legado de Milei”

"La realidad es que los tiempos del acuerdo se dilataron y encima apareció nuevamente el cisne negro de Donald Trump con sus proteccionismo tarifario, sumado a un año electoral donde se pone muchísimo en juego. Todo esto resultó ser un combo negativo para el corto plazo"

En un mes en que, como se esperaba, el equipo económico aceleró las negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo con características atípicas, tanto por el estado de la macroeconomía, como también por el destino del crédito, los mercados de bonos y dólar comenzaron a acusar los efectos de las advertencias y temores de encumbrados economistas sobre la solidez del plan de estabilización del Gobierno, en particular en el frente cambiario que lo exponen afectado por no haber acompañado en los últimos 15 meses el ritmo de la inflación.

Alfredo Romano, director de Romano Group y autor de los libros Dolarizar y Argentina Dolarizada, sostiene que el plan para adoptar el dólar como moneda legal sigue vigente, y apunta a la necesidad de eliminar el Banco Central como paso clave hacia un nuevo régimen monetario. En esta entrevista con Infobae, analiza el presente económico y las condiciones necesarias para avanzar en ese camino.

— ¿Por qué cree que comenzó una nueva sangría de reservas del BCRA justo cuando avanzaban las negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo?

— A nivel estacional, enero y sobre todo febrero son meses que históricamente el BCRA vende dólares, y sin embargo el organismo llevaba comprados más de USD 2.000 millones a la fecha. La realidad es que los tiempos del acuerdo se dilataron y encima apareció nuevamente el cisne negro de Donald Trump con sus proteccionismo tarifario, sumado a un año electoral donde se pone muchísimo en juego. Todo esto resultó ser un combo negativo para el corto plazo.

"A nivel estacional, enero y sobre todo febrero son meses que históricamente el BCRA vende dólares, y sin embargo el organismo llevaba comprados más de USD 2.000 millones a la fecha"

— ¿Qué papel jugaron las expectativas del mercado sobre el nuevo esquema cambiario en ese proceso?

— El mercado sigue descreído de que el régimen cambiario se va a mantener en el tiempo. El ejemplo concreto de la semana fueron los futuros a abril, donde habían subido fuertemente y en poco tiempo colapsaron.

Es decir, la volatilidad cambiaria va a persistir hasta que se sepa cuántos dólares va a recibir Argentina inicialmente del acuerdo con el FMI. Si ese número ronda los USD 10.000 millones, no hay más discusión. Si es mucho menor, el debate cambiario continuará.

"Los futuros a abril habían subido fuertemente y en poco tiempo colapsaron"

Por otro lado, con este nivel de tasas de futuros, al exportador le conviene vender en el mercado a plazo y no liquidar spot, mientras que al importador, lo contrario: comprar divisas en el contado. Ello genera un esquema de incentivos que seca la plaza de dólares al BCRA. Será crucial un realineamiento de expectativas para volver a ver al BCRA comprador de manera contundente.

— El ministro Caputo afirmó que el crédito por USD 20.000 millones solicitado al FMI se destinará íntegramente a capitalizar al BCRA mediante el rescate de las Letras Intransferibles de Tesorería, que tendrá cuatro años de gracia. Sin embargo, en el mercado se descuenta que el desembolso sería en tramos y neto de los próximos vencimientos con el Fondo. ¿Cómo interpreta este anuncio?

— Además de que se hayan dilatado los tiempos con el acuerdo, la comunicación fue realmente mala, dando continuamente espacio a la especulación y a la sobrerreacción del mercado a dichas noticias inexactas. La realidad es que el ministro Caputo solo confirmó que se está presentando al Board un acuerdo de facilidades extendidas por USD 20.000 millones neto y que Argentina quiere negociar el mayor importe posible upfront, es decir, en efectivo inmediato. Hasta que no haya confirmación oficial, prefiero no generar nuevas falsas expectativas.

“El acuerdo es grande y le dará oxígeno a las finanzas del país para volver a los mercados y refinanciar deuda próximamente"

Lo que sí puedo asegurar, en base a las noticias ya confirmadas tanto por el Gobierno como por el FMI, es que el acuerdo es grande y le dará oxígeno a las finanzas del país para volver a los mercados y refinanciar deuda próximamente.

— Argentina se caracteriza por su bimonetarismo, pero ni el comercio ni la población respondieron a la posibilidad de pagar en pesos o dólares las transacciones cotidianas. ¿Por qué?

— El dólar no es moneda de curso legal en la Argentina. Todas estas medidas ayudan, pero falta un camino importante para realmente llegar a una verdadera dolarización de la economía. El bimonetarismo, como se lo he comentado en otras entrevistas, es uno de los mayores males que tiene nuestra economía doméstica. Es un régimen que no ha tenido éxito, y el rotundo fracaso de la salida de la convertibilidad terminó de destruir la posibilidad de convivir con un régimen bimonetario legalizado.

Argentina no tiene herramientas para flotar; su historia y la política argentina no lo permiten. Por ende, ir a un régimen cambiario fijo, “neo convertibilidad”, o bandas de flotación con intervención, creo que van a fracasar rotundamente en el largo plazo en el país. El plan final, y del cual creo que la convicción del Presidente sigue intacta, debe ser eliminar el BCRA y dolarizar.

"Argentina no tiene herramientas para flotar; su historia y la política argentina no lo permiten"

— ¿Qué falta para avanzar en un plan de dolarización?

— Falta legalizar al dólar como moneda de curso legal en primera instancia. Para que eso suceda, el Gobierno debe lograr pasarlo por el Congreso. Mínimamente, hay que ver cómo resultan las elecciones de medio término. Luego, no creo en la dolarización endógena; sí creo que, una vez que esté absolutamente saneado el BCRA, se avance en el canje de pesos por dólares fijando un tipo de cambio de conversión.

Eliminar al peso y al BCRA debe ser el legado que nos deje Milei en su primer mandato. Ahí entraremos realmente en una dolarización no de facto sino legal, consolidada y difícilmente reversible. Este híbrido de bimonetarismo solo va a generar falsas expectativas en la sociedad, siendo que, si no se elimina al BCRA y al peso, rápidamente las condiciones pueden cambiar en la Argentina con la vuelta del populismo.

— ¿Qué lectura hace sobre el elevado volumen de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero?

— Demuestra la anomia institucional y la falta de políticas públicas que se sostengan en el tiempo. ¿De qué sirve todo este esfuerzo fiscal si en la política argentina no está consensuado el equilibrio / superávit fiscal como política de Estado? Es muy valioso lo que está haciendo el Gobierno en materia fiscal, pero a diferencia del corsé monetario, en el plano fiscal no existe ninguno, y es por ello que los dólares están fuera del sistema.

“Para que vuelvan los dólares al sistema se necesita mucha más calidad institucional, sumada a la estabilidad macro generada por un régimen de dolarización legalizado”

Para que vuelvan se necesita mucha más calidad institucional, sumada a la estabilidad macro generada por un régimen de dolarización legalizado.

— ¿Por qué los sucesivos blanqueos no lograron captar una porción de esos fondos líquidos y qué condiciones deberían darse para que se vuelquen a la actividad productiva o al mercado de capitales?

— Se necesita estabilidad monetaria consolidada. Que el pequeño y mediano inversor quiera comprar papeles de YPF, Techint o Galicia pensando que es una inversión que le va a dar una tasa real positiva en el tiempo. Argentina se encargó de ofrecer sistemáticamente durante decenas de años tasas reales negativas, con altísima volatilidad y con cambios en las reglas de juego continuamente. Esto deterioró fuertemente la confianza en los inversores, y por ende el mercado de capitales.

"Argentina se encargó de ofrecer sistemáticamente durante decenas de años tasas reales negativas, con altísima volatilidad y con cambios en las reglas de juego continuamente"

— ¿A qué atribuye la desconfianza que persiste entre economistas respecto del programa económico que encabeza Luis Caputo?

— Para mí es un tema de tiempos. A nivel fiscal, es excepcional lo que está haciendo este Gobierno. Sumado a una disciplina monetaria notable y un programa de desregulación muy potente.

En Argentina se piensa que todo se resuelve devaluando, y la historia ha sido contundente en esa decisión. Hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda. El tema es que este Gobierno viene a intentar romper con esta historia que se encuentra muy arraigada en el seno de los argentinos.

Si el Gobierno recibe apoyo y aval en las elecciones de medio término, va a haber bajas importantes de gravámenes, que van a permitir, aún más, eliminar la desconfianza en el “atraso cambiario” que pregonan muchos economistas.

"A nivel fiscal, es excepcional lo que está haciendo este Gobierno. Sumado a una disciplina monetaria notable y un programa de desregulación muy potente"

— ¿Pero hay atraso cambiario o no?

— Si Argentina continúa por este camino de disciplina fiscal y monetaria, con desregulaciones, la discusión cambiaria debería desaparecer.

— ¿Cree que el mercado ya descuenta un cambio de rumbo o todavía le otorga margen al Gobierno para sostener su estrategia fiscal y cambiaria?

— Creo que el equipo económico, con el Presidente liderándolo, está completamente convencido de que el camino no es devaluar y que la disciplina fiscal es fundamental para el programa de largo plazo. El Presidente cree en la dolarización con eliminación del BCRA, no sé en su entorno.

— ¿Por qué, tras nueve meses consecutivos de crecimiento del PBI, el empleo informal e independiente continúa siendo el principal impulsor del empleo total?

— Porque Argentina tiene los mismos problemas estructurales e históricos que hace 14 meses, cuando gobernaba Fernández y Massa nos dejaba una hiperinflación mensual del 25%. Faltan reformas clave, entre ellas una fiscal profunda sumada a una laboral de verdad. Mientras estas dos reformas no sucedan, no creo que el empleo formal suba fuertemente en la Argentina.

“Faltan reformas clave, entre ellas una fiscal profunda sumada a una laboral de verdad. Mientras estas dos reformas no sucedan, no creo que el empleo formal suba fuertemente”

— ¿Ve riesgos estructurales en el avance del trabajo no registrado como forma predominante de inserción laboral?

— Es una realidad que nos toca enfrentar. Décadas de malas políticas públicas solo deterioraron el campo laboral. Los riesgos seguirán latentes, siempre y cuando no se avance en las reformas planteadas anteriormente.

Hicimos un estudio desde Romano Group donde analizamos la evolución del monotributo social y vimos cómo se disparó en los últimos años. Este tipo de monotributo incluye trabajos prácticamente informales, como barrenderos, etc. Es decir, la calidad del recurso humano en la Argentina se viene deteriorando fuertemente en las últimas décadas, afectando fuertemente la productividad general de la economía.

"La calidad del recurso humano en la Argentina se viene deteriorando fuertemente en las últimas décadas, afectando fuertemente la productividad general de la economía"

— Ya que menciona el tema de productividad, ¿no sería una discusión más consistente analizar la productividad en vez de sistemáticamente poner en la mesa la discusión cambiaria y la devaluación como solución al problema?

— En Romano Group hicimos un trabajo extenso analizando la competitividad y productividad en la Argentina y viendo la evolución de otros casos exitosos, como el de Irlanda. Algunas de nuestras conclusiones fueron:

Son cruciales reformas estructurales , inversión en capital humano, innovación, infraestructura y un marco fiscal y regulatorio sólido para atraer inversiones y fomentar un crecimiento económico sostenible.

El régimen monetario en sí mismo no determina el nivel de competitividad y productividad de un país.

El caso de Irlanda podría indicar que una economía bajo un régimen monetario inflexible es capaz de lograr altos niveles de productividad y competitividad.

"Son cruciales reformas estructurales, inversión en capital humano, innovación, infraestructura y un marco fiscal y regulatorio sólido para atraer inversiones y fomentar un crecimiento económico sostenible"

Tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, una devaluación no necesariamente garantiza un aumento en la competitividad . En el caso argentino, aunque una devaluación puede hacer que las exportaciones sean temporalmente más baratas y atractivas en el mercado internacional, sus efectos son generalmente de corto plazo y pueden ser vacíos en términos de mejorar la competitividad estructural de una economía.

En la Argentina, la devaluación no aborda problemas subyacentes como la baja productividad, la falta de innovación y la ineficiencia del mercado laboral, y puede generar inflación, lo que erosiona el poder adquisitivo y afecta negativamente la confianza de los agentes económicos.

El nivel educativo tiene un impacto directo en la calidad del salario registrado privado, en la productividad y en la competitividad de la economía.

"El nivel educativo tiene un impacto directo en la calidad del salario registrado privado, en la productividad y en la competitividad de la economía"

— ¿Considera viable avanzar hacia una dolarización sin antes resolver los desequilibrios externos y encarar reformas estructurales de fondo, como la laboral, tributaria y el vínculo fiscal entre el gobierno nacional y las provincias?

— Viene todo de la mano. Argentina ya goza de superávit fiscal, sumado a un frente comercial externo muy positivo y aún más prometedor en la próxima década.

La energía es fundamental, no solo para crecer, sino que también será un generador extraordinario de dólares en los próximos años. Ya este año dejará un superávit mayor a USD 6.000 millones, mientras que en 2022 fue deficitario en USD 5.000 millones. Las proyecciones arrojan que a finales de la década, la energía generará más dólares que el campo. Esto es un antes y después para el país.

"Las proyecciones arrojan que a finales de la década, la energía generará más dólares que el campo"

Respecto al resto de las reformas, el ministro Federico Sturzenegger está haciendo un trabajo brillante para desenredar y eliminar el costo argentino. Esto es fundamental para avanzar luego en un régimen de dolarización, donde la libertad de capitales será absoluta y, por ende, Argentina tendrá otras herramientas para competirle al mundo. Todo esto sucederá en los próximos 30 meses, siempre y cuando el Gobierno obtenga un resultado electoral favorable.

— ¿Qué factores serán clave para sostener la estabilidad macroeconómica en lo que resta del año?

— Recibir inicialmente alrededor de USD 10.000 millones por parte del Fondo, sumado a lo que te puedan aportar otros organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial, y un buen resultado electoral. Argentina no saldrá de los controles cambiarios antes de las elecciones. Por ende, diluyendo la especulación cambiaria, la macro está muy sólida, con fundamentos verdaderamente positivos.

— ¿Proyecta una consolidación del modelo actual o anticipa nuevas tensiones hacia mediados de 2025, con las elecciones legislativas?

— Consolidación. Las cuentas macro permiten pensarlo. Hay mucha especulación respecto al déjà vu de 2018, pero las bases macro son completamente distintas.

“Diluyendo la especulación cambiaria, la macro está muy sólida, con fundamentos verdaderamente positivos”

En 2017/2018 convivíamos con un déficit fiscal primario de USD 21.000 millones, mientras que 2024 cerró con uno superavitario de USD 10.000 millones. Esto se sigue profundizando en 2025, a pesar de ser un año electoral. Si uno mira las cuentas externas, el gobierno de Macri tenía un déficit de cuenta corriente de USD 17.000 millones, casi 5% del PBI, mientras que 2024 cerró con superávit y 2025 posiblemente se empate o dé un saldo negativo en el orden de 1% del PBI.

Estas dos cuentas son fundamentales para proyectar que Argentina continuará con una expansión de su economía en 2025 y posiblemente en 2026. Solo un mal resultado electoral puede cambiar drásticamente las condiciones de crecimiento.

"En 2017/2018 convivíamos con un déficit fiscal primario de USD 21.000 millones, mientras que 2024 cerró con uno superavitario de USD 10.000 millones. Esto se sigue profundizando en 2025, a pesar de ser un año electoral"

— Si tuviera que sintetizar el principal desafío económico de los próximos meses, ¿cuál sería?

— Cerrar finalmente un buen acuerdo, con mínimamente USD 10.000 millones en efectivo. Esto traerá muchísima tranquilidad, porque encima ya en esa época volverán las compras sistemáticas del BCRA, sustentadas por una muy buena cosecha y con precios internacionales altos. Si a eso le sumamos que el petróleo sigue en valores de USD 60 la cuenta comercial seguirá aportando dólares y generando estabilidad monetaria de corto plazo.