El bimonetarismo no arranca: por qué todavía muchos comercios no incorporan el pago en dólares con tarjeta de débito

El nuevo servicio es voluntario para los comerciantes y desde abril también habilitará cobros con códigos QR interoperables y la posibilidad de abonar en cuotas. EFE/Oskar Burgos/Archivo

Desde fines de febrero pasado quedó habilitada la posibilidad de pagar bienes y servicios con tarjeta de débito en dólares. Sin embargo, a casi un mes de que las entidades encargadas de proveer pagos con tarjeta y terminales POS se vieran obligadas a incluir dentro de su oferta esta opción, en muchos comercios no se está implementando y los que ya lo incluyeron tuvieron pocas operaciones bajo esta modalidad.

La iniciativa del Gobierno tenía como objetivo promover la competencia de monedas y hacer circular en la economía real las divisas que ingresaron por el blanqueo de capitales. El nuevo servicio es voluntario para los comerciantes y desde el 1° de abril también habilitará cobros con códigos QR interoperables, y la posibilidad de abonar en cuotas.

Es importante mencionar que no implica una operación cambiaria. El precio del producto o servicio a contratar deberá establecerse en dólares y la caja de ahorro en esa moneda del cliente deberá tener la cantidad de dólares necesarios para cubrir el importe.

“El lanzamiento de bimonetarismo es una gran noticia y un hito en nuestro ecosistema de medios de pagos, integrando a todos los actores clave: adquirentes, procesadores, emisores, bancos, marcas, cámaras de compensación, integradores, billeteras, comercios y el regulador”, había dicho Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.

CADIEEL: "No vemos que sea una ventaja para el consumidor”. REUTERS/Michalis Karagiannis

Ahora bien, la mayoría de las empresas de distintos rubros en Argentina aún no adoptó el cobro en dólares. En sectores como tecnología, turismo, supermercados y electrodomésticos, la medida sigue en evaluación o enfrenta dificultades operativas. Solo algunas plataformas de comercio electrónico comenzaron a ofrecer esta opción, mientras que otras trabajan en adaptar sus sistemas.

Desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) aseguraron que no incorporaron el pago en dólares, y “ninguno de la industria de informática lo hizo por ahora”.

“La verdad es que, más allá de la dificultad para instrumentarlo (publicaciones de precios en USD, acuerdo con la pasarelas de pago, registración y contabilización, etc), no vemos que sea una ventaja para el consumidor”, explicaron.

Por su parte, Aldo Elias, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), contó que todavía no arrancaron con esta modalidad de pago y sigue en evaluación. Se trata de un sector que ya estaba acostumbrado a manejar operaciones en dólares, especialmente en plataformas de venta de pasajes y servicios internacionales.

En ese sentido, Despegar anunció días atrás que permitirá a sus usuarios los pagos en moneda extranjera con tarjeta de débito.

Hasta el momento, los operadores turísticos solían permitir a sus clientes que paguen sus viajes con tarjeta de crédito en dólares, lo que luego era conveniente cancelar con fondos propios en caja de ahorro para no abonar al tipo de cambio del dólar tarjeta, que es más alto que el del dólar MEP, por ejemplo.

En tanto, Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, dijo: “Aún no se ha incorporado en la mayoría de las cadenas. En las pocas que se ha incorporado esta modalidad de cobro no se ha visto mucho movimiento, no hubo prácticamente”.

El objetivo del Gobierno era permitir la posibilidad de pagar con pesos y dólares, aunque tenía claro que pocos rubros lo implementarían REUTERS/Kim Hong-Ji

En lo que respecta al sector de electrodomésticos, al igual que los fabricantes, en Frávega todavía no incorporaron la opción, mientras que en Pardo lo implementaron pero tuvieron pocas operaciones.

Por su parte, desde Cetrogar, una de las cadenas de retail más grandes del país, señalaron: “Todavía no lo pudimos implementar, estamos trabajando en eso. Tenemos que adecuar nuestros sistemas y está llevando tiempo”.

Por el contrario, en otros casos se habían adelantado a la vigencia de la resolución del Banco Central. Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia para Argentina y Perú, había dicho: “Nos anticipamos a la nueva normativa y desde fines de enero ya estamos aceptando el pago en dólares con tarjetas de débito y crédito en nuestra plataforma. Nuestra prioridad es ofrecer a los clientes la mayor cantidad de opciones y posibilidades para que pueda tener el producto que desee, sin que su lugar de residencia sea una barrera”.