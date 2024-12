Ya se puede elegir a qué prepaga derivar los aportes sin intermediación: cuáles son las 28 empresas anotadas

Ya son casi 30 las empresas de medicina prepaga anotadas para que los afiliados puedan derivarles los aportes de forma directa

Este lunes venció el plazo para que las empresas de medicina prepaga que deseen recibir los aportes y contribuciones de los trabajadores de forma directa se inscriban en el Registro Nacional de Agentes de Salud. Las que no lo hicieron, deberán cobrar sus planes exclusivamente de forma particular. Sin embargo, la gran mayoría ya realizó el trámite, o está en proceso.

Según informó la Superintendencia de Servicios de Salud, son casi 30 las empresas que lo completaron y que ya figuran en el listado de la página web de ARCA para ser elegidas por los afiliados. En el caso de las que avanzaron con el procedimiento pero aún no lo completaron, su aparición en ese listado demorará algunos días más.

¿Qué significa eso? Todos los trabajadores que derivan aportes de forma particular -es decir, que no tienen plan de prepaga corporativo, cubierto totalmente por su empleador- deben ejercer la opción de elegir la prepaga que ya tienen o cambiarla por otra, ya que si no lo hacen, sus aportes quedarán en la obra social que funcionaba hasta ahora como “intermediaria”.

Cuáles son las prepagas anotadas

Las empresas de medicina prepaga que habían realizado el trámite semanas atrás ayer ya tenían todo listo e integraban la lista de ARCA para que los trabajadores pudieran ejercer la elección. Son las siguientes:

Swiss Medical S.A.

OSDE • Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad LUIS PASTEUR

Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica

Galeno Argentina S.A.

Hospital Alemán Asociación Civil

Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (Hospital Italiano de Buenos Aires)

Medifé Asociación Civil

Hominis S.A.

Asistencia Sanitaria Integral S.A.

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias

Soremer S.A.

Parque Salud S.A.

Asociación Mutual Sancor

Nativus SRL

Asociación Mutual del Personal, Asesores y Directivos del Grupo San Nicolás SRL

Plenimedical S.A.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno CEMIC

Apres S.A.

Jerarquicos Salud

Obra Social Unión Personal (Accord Salud)

Asociación Mutual Ruralista

La casa del médico mutual

Cynthios Salud S.A.

Saber S.A.

Prestadores Sanatoriales S.A

Asociación Mutual de Salud Ciudadela

La SSS informó que hay otras empresas que iniciaron el trámite pero que aún no está listo. Entre ellas, se encuentra Omint, por ejemplo. Demorará algunos días, pero también podrán ser elegidas por los afiliados.

Osde es una de las que ya está inscripta en el Registro Nacional de Agentes de Salud

Paso a paso, el trámite que debe hacer el afiliado

El trámite de elección de una prepaga u obra social para el afiliado es obligatorio. Deben hacerlo ingresando a la web del organismo recaudador (https://afip.gov.ar/) con CUIT y Clave fiscal. Una vez allí, los pasos son los siguientes:

Luego entrar en los servicios de Mi SSSalud

Elegir opción de cambio

Elegir la obra social/prepaga elegida. Si la decisión es quedarse, por ejemplo, en la prepaga actual, debe elegir ésa. La prepaga tiene la obligación de recibirlo en las mismas condiciones en la que estaba hasta el día anterior. De lo contrario, recibirá las sanciones correspondientes.

Puede elegir una nueva, pero en ese caso, la persona ingresará como un nuevo afiliado y la empresa le pedirá luego completar los formularios correspondientes.

Si la decisión es elegir la prepaga que tiene actualmente, sólo se puede hacer por esta vía (web de ARCA), pero si la decisión es cambiar de empresa prestadora, también el trámite puede hacerse desde la web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es https://www.argentina.gob.ar/sssalud . Allí, debe ingresar a donde dice “Libre elección de obras sociales/prepagas. Opción de cambio”. Los beneficiarios pueden elegir una Obra Social o Prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación. La opción de cambio puede ejercerse sólo una vez al año. Y quienes realicen la opción de cambio deberán permanecer en la Obra Social o Prepaga elegida como mínimo 1 año. Vencido ese plazo, pueden ejercer una nueva elección.

Según informó la SSS, la resolución 3284, publicada en el Boletín Oficial el 7 de octubre pasado, daba tiempo a las empresas a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) para recibir en forma directa los aportes de sus beneficiarios hasta el 1º de diciembre. La medida establece que “todas las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (R.N.A.S.)” y que esto las habilitará a ofrecer planes de salud. “Con esto se pone punto final a las intermediaciones de obras sociales fantasma con empresas de medicina prepaga, mecánica que funciona desde hace décadas y no aporta ningún valor, sino que solo aumenta los costos en salud”, dijo la entidad en un comunicado.