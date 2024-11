Subió otra vez el impuesto a los autos de lujo: cuántos modelos deberán pagarlo desde noviembre

El impuesto al lujo ya no impacta tanto en los precios de los 0 km como en 2022 y 2023. Con un límite superior a los 40 millones de pesos, deja en 60% de los modelos afuera de pagarlo (Imagen ilustrativa Infobae)

La AFIP actualizó los valores de aplicación del impuesto interno para autos 0 km en Argentina, siguiendo un ajuste basado en la inflación y el índice de precios mayoristas del último trimestre, que de acuerdo a la publicación del Indec de octubre, alcanzó entre julio, agosto y septiembre, un incremento del 4,74%.

De este modo, los autos 0 km con un precio inferior a los $42.000.000 no pagan este impuesto que se hizo famoso como el “impuesto a los autos de lujo”. De los 65 modelos que venden las terminales argentinas, y que por su segmento podrían tributar el impuesto interno, sólo 23 lo pagarán. Los vehículos utilitarios o comerciales livianos como las pick-up y los furgones chicos y medianos no tributan por ser considerados como una herramienta de trabajo.

Esta actualización comenzarán a regir hoy y tendrá una vigencia de tres meses, retomando la periodicidad habitual que había cambiado este año después de tener que adelantar la corrección febrero a enero a causa de la devaluación del peso, luego de lo cual hubo dos ajustes de dos meses en el segundo trimestre para retomar el esquema normal. De este modo, los nuevos límites para quedar exento de tributar, hacerlo en la primera escala o en la segunda de acuerdo al precio de los distintos modelos de automóviles nuevos, se mantendrán inalterables hasta el 1 de febrero de 2025.

El Fiat Mobi Trekking es el auto más accesible del mercado, con un precio que subirá en noviembre a poco más de 20 millones de pesos. Está a mitad de camino del primer límite del impuesto

Estos valores resultan mucho más razonables para permitir que los vehículos más accesibles no sean alcanzados por el impuesto, revirtiendo el extremo al que se había alcanzado en 2023, cuando la combinación de los altos niveles de inflación generaba que apenas a los 30 días de vigencia de las nuevas tablas, las fábricas tuvieran que “topear” los precios debajo del límite para que los autos no se pasaran de escala. La distorsión que esta tabla generaba por entonces, hacía que existiera un precio virtual que no se respetaba al momento de comprar un cero kilómetro, y los sobreprecios dominaran el mercado como una normalidad.

Con los autos más accesibles con precios que van desde los 20 a los 26 millones de pesos, y una segunda franja de vehículos de gama media que tiene sus precios por debajo de los 42 millones de pesos, la mayoría de los autos nuevos que se venden en Argentina ya no pagan el impuesto al lujo.

Existen algunos casos en los que una versión de un modelo que paga la escala 1, fue posicionada para quedar debajo del impuesto. Son los casos del Volkswagen Taos y de Honda HR-V y ZR-V, que tienen una versión que queda entre los autos que no tributan. También existe el caso inverso con las dos versiones más equipadas de Jeep Renegade y Compass, y de Nissan Kicks y Nissan Sentra, que tienen toda la gama debajo del impuesto y sólo la versión full adentro de la escala 1.

Hay autos como el C-SUV más vendido del mercado, el Toyota Corolla Cross, que está posicionado en precio justo debajo del límite para no pagar el impuest interno

También hay una serie de modelos que los fabricantes han decidido dejarlos justo por debajo de ese primer límite, como los casos de Ford Territory, Renault Koleos, Chevrolet Equinox y Toyota Corolla Cross. En cambio, para los importadores oficiales es un poco más perjudicial la situación, ya que deben elegir qué modelos traer a Argentina en base a este impuesto que deja severamente afectada su competitividad en modelos de gama media. Un ejemplo muy práctico para entender esa dinámica se dio en las últimas horas ante la presentación del nuevo KIA Seltos, un B-SUV que se lanzó con un precio de USD36.000, que equivale justo a unos $42.000.000, lo que permitirá que quede exceptuado de tributar el impuesto. Otro importador con una importante oferta de productos como BAIC, trae a Argentina 12 modelos, de los cuales seis están por debajo del impuesto, como las dos versiones del X35 y dos de las tres del X55, y el sedán U5 Plus.

Técnicamente, la nueva tabla de montos de AFIP establece que la escala 1 del impuesto corre a partir de los $29.772.276 sin aplicar el IVA ni la comisión de concesionaria, que varía entre el 10% y el 15% según las marcas, por lo cual el tope para no pasar a la escala 1 ronda los $42.000.000 y llega aproximadamente hasta los $78.000.000, cuando empieza a correr la segunda escala. Si bien la escala 1 es del 20%, al aplicarlo, el aumento efectivo es del 25%, mientras que los autos que entran en la escala 2 tributan un 35% que en la realidad se convierte en un incremento en el precio de un 53%.

Los 23 modelos de autos que todavía pagan el impuesto al lujo son el Chevrolet Trailblazer; Citroën C5 Aircross; Ford Bronco Sport, Bronco V6, Kuga híbrida, Mustang Mach-E y Mustang GT; Honda CR-V, CR-V Hybrid y Civic Hybrid; Jeep Commander, Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee; Nissan X-Trail y Leaf; Peugeot 3008 y 5008; Renault Mégane E-Tech; Toyota SW4; y Volkswagen Taos, Vento y Tiguán.