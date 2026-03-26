La autora de la Ley de Glaciares y un geofísico analizaron las posibles consecuencias de la reforma que impulsa el Gobierno

Marta Maffei advierte que el agua de los glaciares es el último recurso puro ante la contaminación de cuencas y acuíferos

La exdiputada que impulsó la actual Ley de Glaciares, Marta Maffei advirtió que “la única agua que nos queda pura es la de los glaciares”, al analizar la reforma que avanza en el Congreso. La iniciativa, ya con media sanción del Senado y en tratamiento en Diputados, genera preocupación por el posible impacto ambiental en un país donde el 80% de las cuencas hídricas registra contaminación.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, la discusión giró en torno al incumplimiento de la obligación legal de realizar audiencias públicas, un punto que podría judicializar todo el proceso legislativo.

Marta Maffei: “La única agua pura que nos queda es la de los glaciares”

“La Ley de Glaciares protege los glaciares y los periglaciares, y los protege como reserva hídrica. La República Argentina tiene muchas complejidades con su agua. El agua de superficie, el agua de los ríos, en un setenta por ciento está contaminada”, planteó Marta Maffei, ex dirigente de CTERA y autora de la ley, en una charla donde remarcó la gravedad ambiental que enfrenta el país.

Maffei detalló que la problemática afecta tanto a los ríos como a los acuíferos: “Tenemos el 70% de las cuencas hídricas contaminadas. Después están los acuíferos, que son una enorme reserva de agua dulce y también están contaminados. El acuífero Puelche, que es el grande que está debajo de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Santa Fe y demás, por una imprudencia de hace 40 años, está radiactivamente contaminado”.

La reforma de la Ley de Glaciares, en debate en Diputados, genera preocupación por el posible impacto ambiental en Argentina

La ex diputada enfatizó que el agua de los glaciares es el último recurso sin contaminación, ante la presión creciente de emprendimientos mineros y de fracking en las provincias cordilleranas: “La minería a cielo abierto es el emprendimiento industrial más contaminante que existe en el mundo. No lo digo yo, lo dicen los técnicos y científicos. Cuando se procesa la minería a cielo abierto, se realiza sobre roca volcánica... Ahí ponen el agua de los glaciares y ahí vuelcan toda la molienda para tratar de flotar con distintos productos, incluyendo el cianuro, las partículas de oro, plata y demás”.

Maffei criticó abiertamente el modelo chileno: “Antofagasta es el centro mundial de producción de cobre. Tiene el número más alto de desempleo de Chile, las aguas contaminadas peor de Chile y el suministro de agua potable se hace escalonadamente, no todos los días. Yo no quiero ese sistema productivo para la Argentina”.

El avance legislativo y el riesgo de inconstitucionalidad

En el análisis del staff de Infobae al Regreso, se remarcó que la reforma de la ley obtuvo media sanción en el Senado sin la realización previa de audiencias públicas, como exige la legislación ambiental vigente. Malena de los Ríos lo sintetizó: “Hay una ley ambiental que obliga a realizar estas audiencias públicas. Como en el Senado no se realizaron, el Gobierno decidió implementarlas en Diputados para evitar problemas judiciales. La cantidad de inscriptos superó los 100 mil, pero solo se habilitó a poco más de 300 personas a exponer en dos jornadas”.

Fuentes parlamentarias consultadas por el programa advirtieron sobre la posible vulnerabilidad judicial de la reforma: “Si el Gobierno no le permite a todas las personas de alguna forma expresarse, puede haber un inconveniente. Lo que hicieron fue permitir manifestaciones por escrito o video”.

Silvio Pastore destaca la falta de claridad en la actual Ley de Glaciares sobre la definición de reservas hídricas estratégicas

La mirada técnica: Silvio Pastore y el enfoque sobre glaciares y periglaciares

El geofísico Silvio Pastore, miembro de la Asociación Internacional de Permafrost y profesor en la Universidad Nacional de San Juan, aportó una visión técnica sobre la discusión: “La nueva norma viene a aclarar lo que la ley actual confunde. El espíritu de la ley es extraordinario, pero agrega confusiones al considerar que el ambiente glacial es lo mismo que el ambiente periglacial, y que los glaciares escombros son iguales que los glaciares cubiertos”.

Pastore explicó que la ley vigente, sancionada en 2010, “no define qué es una reserva hídrica estratégica ni quién la define. Para aplicar una metodología de estudio necesitamos responder preguntas muy sencillas: el qué, el cómo, el quién, el cuándo y el dónde. Si el espíritu de esta modificación es que esas respuestas sean definidas por los conocedores del territorio, entiéndase los estados provinciales, me parece que es un buen camino”.

El especialista detalló el impacto regional y la diversidad de situaciones en el territorio nacional: “En Jujuy, donde hay pocos glaciares, tenemos la comunidad andina viviendo cerca de estos cuerpos de hielo, lo cual es distinto a lo que sucede en San Juan o Mendoza, donde los primeros usos de recursos se producen a cientos de kilómetros de los glaciares, y la situación socioeconómica es diferente. En Santa Cruz, que concentra el 60% del área de glaciares de Argentina, no se hace absolutamente nada con el agua de esos glaciares porque va al océano Atlántico”.

Maffei concluyó que la disputa no terminará con el eventual cambio de ley: “Esto viene de largo. Hemos tenido recursos de inconstitucionalidad, leyes provinciales, ahora este intento disfrazado de derogación, pero no va a terminar porque las empresas van a seguir presionando y nosotros vamos a seguir peleando”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.