María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

La cantante contó si pasó por el cirujano para hacerse retoques (Video: En la nota/ YouTube)

Durante su paso por Chile, María Becerra participó de una dinámica en donde reaccionó a las búsquedas con su nombre que más hacen en ese país. Así aparecieron resultados como cuál era su signo, su debut actoral en En el barro y una de las consultas fue acerca de si tiene cirugías estéticas.

La cantante reaccionó con humor al revelar que una de las preguntas más frecuentes que la gente le hace a Google es acerca de si pasó por el quirófano por cuestiones que no son de salud. “La única cirugía estética que me hice es la de las tetas. Lo dije en todos lados”, aseveró, divertida en En la nota.

En la misma línea, la intérprete de “Automático” y “7 vidas” desmintió haberse realizó una rinoplastia para remodelarse la nariz. “Mucha gente piensa que me hice la ‘rino’, pero que venga un cirujano y me mire acá mismo, nene. ¿Te pensás que no me da?”, lanzó, desafiante y con mucho humor. Y aunque negó tener otras cirugías, reconoció intervenciones de lo que se conoce como medicina estética no invasiva. “Sí me puse ácido hialurónico, pero eso es otra cosa”, se sinceró, risueña.

“La única cirugía estética que me hice es la de las tetas. Lo dije en todos lados”, aseveró María Becerra, divertida (Instagram)

A principios de 2024, María Becerra respondió preguntas de sus seguidores en un vivo de Instagram y no anduvo con vueltas cuando alguien se quiso burlar de ella. “¿Quién te hizo la carita?”, le preguntaron , provocando la tajante respuesta de la artista. “Un cirujano. ¿Quién me la va a hacer? Igual yo no tengo operaciones estéticas que digas, ‘te fuiste a un quirófano y te hiciste una operación’. Sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me lleva caretearla”, arrojó.

Después, la Nena de Argentina siguió mostrándose sincera sobre los cambios que tuvo. “Yo me hice las tetas y lo digo. Son todas inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en algunas otras zonas. No te voy a mentir. ¿Qué querés que te diga?”, lanzó y fue más allá cuando le preguntaron si podía mover ambas cejas, buscando comprobar la movilidad de sus músculos faciales. “Obvio, tengo movilidad en la cara ‘loco’, tampoco que me puse botox. No, me pongo ácido hialurónico”, señaló, con fastidio.

“Mucha gente piensa que me hice la ‘rino’, pero que venga un cirujano y me mire acá mismo, nene. ¿Te pensás que no me da?”, lanzó, divertida

En su entrevista con el canal de YouTube chileno, la cantante se refirió a su relación actual con los integrantes de Los del Espacio, el colectivo artístico que integró junto a Emilia Mernes, Duki, Lit Killah, FMK, Rusherking, Big One y Tiago PZK, en donde se refirió a los rumores de peleas y tensiones. La artista eligió una vía de madurez, dejando en claro: “Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto”, expresó. Así, reconoció los cambios naturales en los vínculos sin entrar en confrontaciones.

En cambio, la cantante fue directa sobre su situación actual con algunos de los artistas con los que compartía grupo. “Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente”, dijo, con suspicacia, palabras que muchos atribuyeron a su actual enemistad con Emilia Mernes. A pesar de la distancia, Becerra subrayó el respeto que mantiene por quienes compartieron esa etapa. “A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas”, afirmó, despejando rumores de ruptura en lo humano o lo profesional.

A pesar de los rumores y las señales de desgaste, Becerra optó por no alimentar la polémica. Su respuesta ante la pregunta sobre el grupo fue prudente: “No sé qué buscarán de Los del Espacio, pero bueno, muchas cosas que pasaron”, deslizó, aludiendo a la complejidad y los matices de la historia compartida que volvió a tomar notoriedad en medio del conflicto que uniría a Emilia con Tini Stoessel.