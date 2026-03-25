Los tres jugadores argentinos que integran la lista de las 50 mejores promesas del fútbol mundial

Subiabre, con la camiseta de River: lo representa Claudio Caniggia (Crédito: X @RiverPlate)

El portal inglés GOAL publicó su listado anual con las 50 mejores promesas del fútbol mundial. La nómina NxGN 2026 incluye a Franco Mastantuono, Kendry Páez, Ian Subiabre y Álvaro Montoro, quienes representan al talento surgido de clubes argentinos o juegan en la actualidad a la Liga Profesional.

El ranking anual reúne a las 50 mayores promesas Sub 19 del fútbol mundial. Franco Mastantuono, centrocampista ofensivo de 18 años, fue formado en River Plate y ocupa el cuarto puesto del ranking. Es el argentino mejor ubicado en la lista, que encabeza Lamine Yamal (Barcelona) y tiene como escolta al brasileño Estevao (Chelsea).

“Los blancos pagaron 45 millones de euros (38,5 millones de libras/52 millones de dólares) por el fichaje, y Mastantuono ha mostrado destellos de calidad que sugieren que se convertirá en una pieza clave en el Bernabéu mientras sigue adquiriendo experiencia en el más alto nivel del fútbol europeo”, lo definió GOAL.

Mastantuono junto a Bellingham en el Real Madrid

“El despido de Xabi Alonso ha frenado últimamente el progreso de Mastantuono en la capital española, pero sería una tontería descartar a uno de los talentos más especiales que ha surgido de Argentina desde que Lionel Messi se abría camino en el fútbol”, concluyó el medio autor de la nómina.

La presencia de Kendry Páez y Ian Subiabre en la NxGN 2026 refuerza a River Plate como impulsor de promesas. Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años fichado por el Chelsea y actualmente cedido en River, aparece en el puesto 20 del listado.

“No hay duda de que Páez sigue siendo uno de los centrocampistas ofensivos con más talento natural que ha surgido de Sudamérica en los últimos años”, remarcó GOAL, pese a que no logró asentarse en Europa y hoy busca relanzarse en Argentina.

Por su parte, Ian Subiabre figura en la posición 36 del ranking. Es extremo y ha tenido un progresivo crecimiento en la Primera División y en las selecciones juveniles de Argentina. Incluso, fue subcampeón del mundo Sub 20.

“Con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera del River Plate ha estado en racha en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los últimos productos del club argentino”, indicaron a la hora de justificar su elección.

Montoro se destaca en el Botafogo (REUTERS/Jean Carniel)

Álvaro Montoro: la nueva joya argentina que brilla en Brasil

Álvaro Montoro, extremo argentino de 18 años, completa la representación nacional en la lista NxGN 2026. Formado en Vélez Sarsfield y actualmente en Botafogo, ocupa el puesto 42 según GOAL. El artículo detalla que, aunque Barcelona y Borussia Dortmund mostraron interés, Montoro optó por el fútbol brasileño, donde ya contabiliza ocho intervenciones decisivas entre goles y asistencias en sus 19 primeros partidos del campeonato.

“Capaz de jugar por la banda o como número 10, Montoro causó su mayor impacto con el Vélez en la Copa Libertadores, pero se ha adaptado a la vida en la Serie A brasileña con relativa facilidad”, lo elogió la publicación.

LOS DIEZ PRIMEROS DEL RANKING

1-Lamine Yamal (Barcelona)

2-Estevao (Chelsea)

3-Pau Cubarsí (Barcelona)

4-Franco Mastantuono (Real Madrid)

5-Lennant Karl (Bayern Múnich)

6-Max Dowman (Arsenal)

7-Luka Vuskovic (Hamburgo/Tottenham)

8-Ayyoub Bouaddi (Lille)

9-Geovany Quenda (Sporting CP)

10-Ethan Nwaneri (Marsella/Arsenal)