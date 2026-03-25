Deportes

Los tres jugadores argentinos que integran la lista de las 50 mejores promesas del fútbol mundial

En la nómina, que encabeza Lamine Yamal, también aparece Kendry Páez, quien nació en Ecuador pero se desempeña en River Plate

Guardar
Ian Subiabre
Subiabre, con la camiseta de River: lo representa Claudio Caniggia (Crédito: X @RiverPlate)

El portal inglés GOAL publicó su listado anual con las 50 mejores promesas del fútbol mundial. La nómina NxGN 2026 incluye a Franco Mastantuono, Kendry Páez, Ian Subiabre y Álvaro Montoro, quienes representan al talento surgido de clubes argentinos o juegan en la actualidad a la Liga Profesional.

El ranking anual reúne a las 50 mayores promesas Sub 19 del fútbol mundial. Franco Mastantuono, centrocampista ofensivo de 18 años, fue formado en River Plate y ocupa el cuarto puesto del ranking. Es el argentino mejor ubicado en la lista, que encabeza Lamine Yamal (Barcelona) y tiene como escolta al brasileño Estevao (Chelsea).

“Los blancos pagaron 45 millones de euros (38,5 millones de libras/52 millones de dólares) por el fichaje, y Mastantuono ha mostrado destellos de calidad que sugieren que se convertirá en una pieza clave en el Bernabéu mientras sigue adquiriendo experiencia en el más alto nivel del fútbol europeo”, lo definió GOAL.

Franco Mastantuono y Jude Bellingham
Mastantuono junto a Bellingham en el Real Madrid

“El despido de Xabi Alonso ha frenado últimamente el progreso de Mastantuono en la capital española, pero sería una tontería descartar a uno de los talentos más especiales que ha surgido de Argentina desde que Lionel Messi se abría camino en el fútbol”, concluyó el medio autor de la nómina.

La presencia de Kendry Páez y Ian Subiabre en la NxGN 2026 refuerza a River Plate como impulsor de promesas. Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años fichado por el Chelsea y actualmente cedido en River, aparece en el puesto 20 del listado.

“No hay duda de que Páez sigue siendo uno de los centrocampistas ofensivos con más talento natural que ha surgido de Sudamérica en los últimos años”, remarcó GOAL, pese a que no logró asentarse en Europa y hoy busca relanzarse en Argentina.

Por su parte, Ian Subiabre figura en la posición 36 del ranking. Es extremo y ha tenido un progresivo crecimiento en la Primera División y en las selecciones juveniles de Argentina. Incluso, fue subcampeón del mundo Sub 20.

“Con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera del River Plate ha estado en racha en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los últimos productos del club argentino”, indicaron a la hora de justificar su elección.

Montoro se destaca en el Botafogo (REUTERS/Jean Carniel)
Montoro se destaca en el Botafogo (REUTERS/Jean Carniel)

Álvaro Montoro: la nueva joya argentina que brilla en Brasil

Álvaro Montoro, extremo argentino de 18 años, completa la representación nacional en la lista NxGN 2026. Formado en Vélez Sarsfield y actualmente en Botafogo, ocupa el puesto 42 según GOAL. El artículo detalla que, aunque Barcelona y Borussia Dortmund mostraron interés, Montoro optó por el fútbol brasileño, donde ya contabiliza ocho intervenciones decisivas entre goles y asistencias en sus 19 primeros partidos del campeonato.

“Capaz de jugar por la banda o como número 10, Montoro causó su mayor impacto con el Vélez en la Copa Libertadores, pero se ha adaptado a la vida en la Serie A brasileña con relativa facilidad”, lo elogió la publicación.

LOS DIEZ PRIMEROS DEL RANKING

1-Lamine Yamal (Barcelona)

2-Estevao (Chelsea)

3-Pau Cubarsí (Barcelona)

4-Franco Mastantuono (Real Madrid)

5-Lennant Karl (Bayern Múnich)

6-Max Dowman (Arsenal)

7-Luka Vuskovic (Hamburgo/Tottenham)

8-Ayyoub Bouaddi (Lille)

9-Geovany Quenda (Sporting CP)

10-Ethan Nwaneri (Marsella/Arsenal)

Temas Relacionados

NxGN 2026River PlateFranco MastantuonoIan SubiabreÁlvaro MontoroKendry Páezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

El bonaerense remontó un duro partido ante el japonés Shintaro Mochizuki y se metió entre los ocho mejores en el ATP 125 de México. Además, hubo acción albiceleste en San Pablo y Bucaramanga

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

Con el empate de San Lorenzo ante Riestra, se bajó el telón de una nueva jornada. El panorama en cada zona

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

El equipo alemán suma otra polémica tras la supuesta relación de compresión fuera de reglamento. Ganó las dos primeras carreras

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

Noa Lang sufrió un corte profundo durante la derrota del Galatasaray ante Liverpool: debió ser operado de urgencia

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

Los detalles de la práctica de la Selección: del pelotazo de Paredes que esquivó Messi a la posible formación ante Mauritania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en el predio de Ezeiza de cara al partido amistoso frente a los africanos

Los detalles de la práctica de la Selección: del pelotazo de Paredes que esquivó Messi a la posible formación ante Mauritania
DEPORTES
Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

Los detalles de la práctica de la Selección: del pelotazo de Paredes que esquivó Messi a la posible formación ante Mauritania

TELESHOW
Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Cómo un estudio revolucionó la visión sobre la alimentación de la antigua Mesopotamia