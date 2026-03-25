Una automotriz argentina cerrará un turno de producción en una de sus plantas y abrirá un programa de retiros voluntarios

La planta de Stellantis en Palomar cerrará un turno desde mayo debido a la caída de la demanda y la necesidad de producir menos vehículos

La caída de producción automotriz nacional empieza a dar malas noticias. Luego de tres paradas fuera de calendario entre diciembre y marzo, Stellantis Argentina confirmó este miércoles que su histórica planta de Palomar, provincia de Buenos Aires, cerrará un turno de producción a partir del mes de mayo, dentro de un plan de reacomodamiento de la actividad ante una menor demanda que repite resultados negativos en el sector desde julio de 2025.

Actualmente, en esa fábrica se producen los Peugeot 208 y 2008, como así también un volumen menor de los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Los dos primeros vehículos son productos de gran demanda en el mercado argentino, con el Peugeot 208 como el tercer auto más vendido en Argentina en el primer bimestre con un 4,7% del mercado, y el segundo, un SUV-B que se lanzó en julio de 2024, el tercer modelo con mayor demanda en su segmento y Top 10 del mercado, con un 2,7% de market share.

Según la empresa, este proceso se debe a la necesidad de adaptar el volumen de producción a una nueva dinámica del mercado argentino, pero especialmente del brasilero, el principal destino de las exportaciones automotrices nacionales.

Los números de exportaciones de la industria automotriz son elocuentes. Desde julio de 2025 las ventas al exterior cayeron sin pausa. Esa misma situación se replicó en enero y febrero (adefa)

Ante este escenario, en abril se comunicará y en mayo se implementará un Plan de Retiros Voluntarios entre los colaboradores. Actualmente la producción de Palomar implica dos turnos de producción con más de 2.000 colaboradores en las líneas operativas. Todavía no hay certeza de cuántas fuentes de trabajo se perderán, aunque se descuenta que la reducción no será lineal con el cierre de un turno.

Stellantis confirmó que esta definición se desarrolla con un proceso informativo hacia el personal, los delegados, el sindicato y los proveedores, en estricto cumplimiento con las normas y leyes laborales vigentes, privilegiando el respeto y el compromiso con los integrantes de la cadena de valor.

Asimismo, la comunicación formal que se recibió al consultar a la empresa por la situación establece que “el objetivo es mantener la sustentabilidad industrial, incluso en una planta que fue elegida para la producción de vehículos híbridos, siendo la única que por el momento lo hace en nuestro país”.

Los Peugeot 208 y 2008 fabricados en Argentina son exitosos a nivel local, pero perdieron demanda en Brasil, con caídas cercanas al 30% en el primer bimestre del año

El efecto de Brasil

El números de Peugeot en Argentina son competitivos en relación con sus competidores, pero en un escenario de caída general de la producción, los resultados no permiten sostener la operación al ritmo de 2025, porque el impacto mayor viene de una menor demanda de su principal mercado de exportaciones: Brasil.

En enero, el Peugeot 208 registró ventas por 568 unidades y quedó en el puesto 50, el último de la lista que publica la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave). Esa cifra ya representaba una caída del 30% respecto al promedio de ventas mensual de 2025, que era de 817 unidades, y en febrero volvió a retroceder, aunque sin cifra exacta porque el modelo no figura en los 50 primeros puestos.

Por su parte, el Peugeot 2008, aunque está levemente mejor posicionado por su característica de ser un SUV, vive una situación similar. En enero se habían patentado 774 unidades, una caída del 17%, y en febrero fueron 551, lo que implica que en el bimestre la retracción ya alcanza el 29% en relación a 2025.

El modelo industrial argentino parece definitivamente orientado a la producción de pick-ups. Stellantis lo está haciendo en su planta de Córdoba

El nuevo modelo de producción argentina

El escenario es complejo para las plantas que no producen pick-ups, el principal producto de exportación de la industria automotriz argentina. Por ese motivo, la otra fábrica de Stellantis, en Ferreyra, Córdoba, no se ve obligada a reacondicionar su plan de producción, ya que al exitoso Fiat Cronos sumó el año pasado la fabricación de las pick-up Fiat Titano y Ram Dakota.

Aun así, los números de la industria son negativos en lo que va de 2026, con una caída de producción interanual del 30,1%, una baja de las exportaciones del 23,4%, y una menor entrega de unidades a los concesionarios que alcanza una caída del 11,4 % en el primer bimestre.

Junio de 2025 fue el último mes con resultados positivos del sector, cuando se registró una suba del 33,8% interanual. Un resultado que era visto con cuidado en la industria porque se trataba del último mes en el que las cifras de 2024 todavía estaban “golpeadas” por la crisis de diciembre de 2023 que afectó a la industria automotriz en todo el primer semestre del año siguiente.

La recuperación que tuvo el sector y el mercado en general a partir de julio de 2024 coincidió con la crisis cambiaria y de aumento de las tasas de interés que volvió a impactar en las automotrices el año pasado, iniciando un derrotero de resultados negativos que se extendieron hasta febrero de 2026. En total, el sector ya acumula ocho meses consecutivos de caídas interanuales en la producción, principalmente a causa de una menor demanda de los mercados externos.