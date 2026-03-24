Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima: anunciaron la compra del total del paquete accionario de Mastellone

La gigante láctea tiene nuevos dueños

Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC.

Con este movimiento, Arcor y Danone consolidan el control del 100% de la empresa dueña de la marca La Serenísima, cerrando un proceso de expansión iniciado hace más de una década. Según el hecho relevante informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones de las Clases A, B, C y D se ejecutó en cumplimiento de la opción de compra y venta establecida originalmente el 3 de diciembre de 2015.

El cierre definitivo de la transacción se encuentra sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes en diversas jurisdicciones y a las ratificaciones societarias de rigor. Una vez cumplimentados estos pasos, se formalizará la creación de un nuevo joint venture que integrará bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, manifestó su satisfacción por el avance de la alianza. “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance”, señaló el ejecutivo. Asimismo, subrayó que el objetivo central es “acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”.

La planta de Grupo Arcor en Arroyito, una de las mayores fábricas de alimentos de Latinoamérica, opera intensamente al anochecer, destacando su rol crucial en la industria.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, destacó el carácter estratégico del proyecto para la firma cordobesa. “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, afirmó. Pagani también remarcó que esta decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

Un esquema de integración regional

La nueva entidad operará un entramado industrial compuesto por once plantas productivas distribuidas en la región. En estos establecimientos se elaborará la totalidad del portafolio que hoy se comercializa bajo la marca insignia del grupo, incluyendo leche fluida y en polvo, dulce de leche, variedades de quesos, manteca, crema, yogures y postres.

La integración busca resolver la división operativa que existía hasta el momento, donde Mastellone Hermanos se centraba en los productos básicos (leche, quesos y manteca) y Danone gestionaba las categorías de mayor valor agregado y refrigerados, como yogures y postres, bajo convenios de uso de marca. El nuevo joint venture permitirá una gestión unificada de la cadena de valor, desde el acopio de materia prima hasta la llegada al punto de venta.

Para Grupo Arcor, esta operación refuerza un modelo de negocios basado en asociaciones internacionales. La firma registró en 2025 ventas netas por 3.400 millones de dólares y cuenta con 49 plantas industriales. Por su parte, Danone, que obtuvo la certificación B Corp en 2025, reportó ingresos globales por 27.300 millones de euros en el mismo período, operando en más de 120 mercados.

Más de 15 años de negociación

El camino hacia la toma de control total de Mastellone Hermanos estuvo marcado por una prolongada negociación que enfrentó momentos de tensión técnica y legal. El antecedente más remoto se sitúa en junio de 2009, cuando Danone ya exploraba la posibilidad de utilizar su asociación con Arcor en Bagley para avanzar sobre la firma láctea líder del mercado local. En aquel entonces, la compañía fundada por Pascual Mastellone atravesaba una situación financiera compleja, con deudas que superaban los 230 millones de dólares y pérdidas operativas de 265 millones de pesos en el ejercicio 2008.

FILE PHOTO: A logo of French food group Danone is seen at the company headquarters in Rueil-Malmaison near Paris, France, April 14, 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

La relación comercial entre las partes se remonta a 1996, pero el paso decisivo se dio en 2015 con la firma del contrato que otorgaba a Arcor y Danone la opción de adquirir el 100% de la compañía en etapas. El tramo final de esta transición comenzó formalmente en abril de 2025, cuando los socios mayoritarios de Bagley notificaron su intención de ejercer el derecho de compra por el 51% restante.

Sin embargo, el proceso se vio demorado por una fuerte disputa en torno a la valuación de los activos. En mayo de 2025, la familia Mastellone y el fondo Dallpoint —encabezado por Carlos Agote— impugnaron el precio por acción ofrecido por Arcor y Danone ante la CNV, calificando la propuesta en términos críticos por no ajustarse a las pautas contractuales de 2015.

Fuentes del mercado indicaron que, durante el período de conflicto, la brecha entre las pretensiones de los vendedores y la oferta de los compradores era significativa. Mientras los accionistas locales aspiraban a una cifra cercana a los 250 millones de dólares por su participación, la propuesta inicial de los compradores se situaba sensiblemente por debajo, en torno a los 40 millones de dólares. La posibilidad de un arbitraje internacional bajo jurisdicción española, tal como establecía el contrato original, fue una de las alternativas que sobrevoló la mesa de negociaciones durante meses.