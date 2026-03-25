Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

Floppy Tesouro comparte su preocupación por un nuevo episodio de salud durante su recuperación de neuralgia del trigémino (Instagram)

La salud de Floppy Tesouro volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que la propia figura compartiera una serie de publicaciones desde un centro de salud, donde reveló que atraviesa un nuevo episodio inesperado en medio de su recuperación. Con un mensaje sincero y sin filtros, la modelo expuso el difícil momento que vive y dejó en evidencia que su cuadro aún no logra estabilizarse.

Todo comenzó cuando la mediática amaneció con síntomas que la tomaron completamente por sorpresa. A través de sus redes sociales, contó en primera persona: “Hoy me levanté con una erupción en el cuerpo, picazón, muy molesta”, describió, dando cuenta del malestar físico que la obligó a acudir nuevamente al Sanatorio Otamendi, donde viene realizando controles desde hace semanas.

Según explicó, los médicos le indicaron que este nuevo cuadro estaría vinculado a un efecto adverso de la medicación que está tomando. La situación se da en el marco de su tratamiento por una neuralgia del trigémino, una afección neurológica extremadamente dolorosa que la había llevado a ser internada a comienzos de marzo y que marcó el inicio de un proceso de recuperación complejo.

La aparición de una erupción y picazón inesperada obliga a Floppy Tesouro a regresar al Sanatorio Otamendi para controles médicos

“Ayer me sentía mejor y hoy esto”, expresó con evidente frustración, reflejando los altibajos que atraviesa en este momento. En ese mismo mensaje, dejó una frase que resume su estado actual: “Este cuadro me tiene agotada”, una confesión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que se volcaron a enviarle mensajes de apoyo.

La modelo también mostró imágenes desde el sanatorio, donde se la puede ver recibiendo atención médica, lo que reforzó la preocupación en su entorno y entre el público que sigue de cerca su evolución. Sin embargo, pese a la situación, intentó llevar tranquilidad al explicar que se encuentra controlada y acompañada por profesionales. En ese sentido, destacó especialmente la atención recibida en el centro de salud: “Mi segunda casa últimamente, gracias por su atención y dedicación”, escribió, evidenciando el vínculo cercano que desarrolló con el equipo médico durante este proceso.

El nuevo episodio llega en un momento particularmente sensible. Tras haber recibido el alta médica semanas atrás, Tesouro había comenzado a retomar lentamente su rutina habitual. Incluso había compartido con sus seguidores algunos avances positivos, mostrando señales de mejora que generaban cierto optimismo.

El desgaste físico y emocional impacta en Floppy Tesouro, quien afronta la incertidumbre y la acumulación de episodios con fortaleza y actitud positiva

Sin embargo, esta reacción adversa cambió nuevamente el panorama y dejó en claro que la recuperación no está siendo lineal. La aparición de nuevos síntomas, en este caso relacionados a la medicación, obliga a extremar los controles y a ajustar el tratamiento, algo que la propia modelo confirmó. “A poner energía acá que me estoy haciendo estudios y controlada”, escribió, dejando en claro que continuará bajo seguimiento médico. Además, adelantó que, debido a este cuadro, deberá bajar momentáneamente el ritmo de su actividad profesional y su presencia en redes sociales.

“Estaré un poco desaparecida hoy”, explicó, aunque aclaró que intenta mantenerse en contacto con su comunidad. “Siempre me hago el ratito para contarles lo bueno y lo malo”, agregó, en referencia al vínculo cercano que mantiene con sus seguidores, quienes la acompañan desde el inicio de este proceso.

En paralelo, también compartió un mensaje más íntimo en su grupo de difusión, donde amplió detalles sobre cómo este episodio impactó en su rutina. Allí contó que tenía previsto grabar contenido vinculado a su estilo de vida saludable, pero que el malestar físico la obligó a suspender sus planes. El cuadro, además del desgaste físico, también refleja un cansancio emocional. “Estoy agotada”, reiteró, dejando ver que la acumulación de episodios y la incertidumbre propia de la recuperación generan un desgaste que va más allá de lo corporal.

A un mes del inicio de los problemas, la recuperación de Floppy Tesouro avanza con desafíos, siendo clave la constancia en los controles médicos (Instagram)

A pesar de todo, la mediática mantiene una actitud positiva. En sus mensajes se repite una idea: la de “ponerle garra” a la situación, una frase que ya se convirtió en una especie de mantra durante este proceso. Esa combinación entre vulnerabilidad y fortaleza es la que, en gran parte, explica la empatía que genera en su público.

A casi un mes del inicio de su problema de salud, el camino de recuperación de Floppy Tesouro sigue siendo irregular. Entre avances y retrocesos, la modelo continúa enfrentando un cuadro que requiere paciencia, controles constantes y ajustes médicos. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada actualización, acompañando a la mediática en este proceso que, aunque desafiante, también deja ver su capacidad de resiliencia frente a la adversidad.