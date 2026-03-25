Economía

Un cambio de humor de última hora entre los inversores preanuncia una apertura positiva de bonos y acciones argentinas

El cambio en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y el repunte de los mercados internacionales impulsaron una mejora en los activos argentinos, con el riesgo país perforando los 600 puntos y los bonos soberanos en alza, pese al feriado local

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El riesgo país argentino cayó
El riesgo país argentino cayó a 586 puntos básicos, su nivel más bajo en semanas, tras la suba de los bonos en los mercados externos, según datos de JP Morgan (Reuters)

Los inversores estadounidenses solo creyeron en la posibilidad de un acuerdo de paz y en los avances de las negociaciones con Irán tras la confirmación, por parte de uno de los principales diarios de EEUU, de los anuncios realizados por Donald Trump. Las bolsas de Estados Unidos finalizaron la jornada de ayer con leves bajas y escasos volúmenes de operaciones, en un contexto de cautela y escepticismo.

La mejora en el ánimo de los mercados internacionales tuvo un efecto indirecto en la Argentina, a pesar del feriado local. Los bonos soberanos argentinos subieron en los mercados externos, con alzas inferiores al 1%. Este movimiento fue suficiente para que el riesgo país retrocediera 14 unidades (-2,33 %) y cerrara en 586 puntos básicos, perforando así el umbral de los 600 puntos que se consideraba crítico para la deuda argentina, según datos de JP Morgan.

En el segmento de los ADR argentinos, también se observó una reacción positiva, impulsada en parte por el fuerte repunte del precio del crudo, que benefició a las acciones de petroleras y empresas de gas.

Ayer, el panorama internacional se había complicado luego de que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita —dos economías fuertemente dependientes de la exportación de petróleo— anunciaran su alineamiento con Estados Unidos y abandonaran la neutralidad, en respuesta tanto a los ataques recibidos desde Irán como al impacto económico del cierre del Estrecho de Ormuz. Esta decisión fortaleció la postura estadounidense en las negociaciones diplomáticas.

Las acciones de petroleras y
Las acciones de petroleras y empresas de gas argentinas avanzaron en Wall Street, beneficiadas por el repunte del crudo y el optimismo global (Reuters)

Expectativas para los activos argentinos

Al cierre de los mercados, las nuevas señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán provocaron un giro en el ánimo global, con impacto directo en los precios de los activos argentinos. Según operadores del mercado, se espera que las próximas ruedas mantengan la tendencia positiva en bonos y acciones, siempre condicionadas por la evolución de las negociaciones internacionales y la volatilidad en los índices globales.

Durante las operaciones nocturnas en los mercados internacionales, los tres principales índices de Wall Street y las bolsas europeas registraron subas superiores al 1%. En paralelo, el oro —que había cerrado el día con una leve alza— rebotaba más de 3% y se ubicaba en torno a USD 4.600, aunque todavía lejos del máximo histórico del 9 de marzo de USD 5.242,10, según datos de la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent, por su parte, caía más de 2% hasta los USD 94 por barril, marcando una tendencia bajista. El dólar retrocedía frente a las seis principales monedas, mientras los bonos del Tesoro estadounidense mostraban una tasa elevada de 4,40 %, reflejo de la caída en los precios de los títulos y el aumento en el rendimiento. Este contexto no afectó las limitadas transacciones con bonos argentinos. El índice VIX, conocido como “índice del miedo”, descendía 0,62 % y permanecía cerca de los 25 puntos, lo que indica una alta volatilidad en los mercados internacionales.

La suma de estos factores, que puede cambiar rápidamente debido a la velocidad de los acontecimientos en torno a las negociaciones con Irán, genera expectativas de una rueda positiva para los activos argentinos, especialmente bonos y acciones, en la jornada de hoy.

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